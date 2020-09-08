要達到銀行、企業、民眾三贏的局面，該開放的不只是銀行手中握有的金融數據，而是應該在民眾「資料賦權」的前提下，各產業共享資料，打造完整數據生態圈。

開放銀行（Open Banking）是近期最夯的議題，台灣的開放銀行實施計畫分成三階段，第一階段：開放產品資訊、第二階段：開放帳戶資訊、第三階段：開放交易資訊。目前，第一階段開放產品資訊已經上線，第二階段開放帳戶資訊即將在Q3上路，眾人引頸期盼第二階段快點到來，但即使第二階段的規畫進程加快，但這樣的走向是正確的嗎？

開放銀行（Open Banking）是標錯題目、畫錯重點

開放銀行（Open Banking）是FinTech發展的重要環節，所標榜的是銀行坐擁大量資料，讓金融科技業者更方便使用，因而促進金融科技產業的蓬勃發展。倘若這個論點成立，零售業同樣擁有銷售的大量數據資料，那麼下個熱門議題就是RelTech（Retail Tech），接著是不是又喊出零售業應該要Open Retail？喊完Open Retail後，下個熱議題又輪到握有大量資料的電信業，TelTech興起後Open Telco又成了顯學？

所以我認為開放銀行（Open Banking）是標錯題目、畫錯重點，開放銀行應該是客戶對自己的資料在「資料賦權」的前提之下，所有的產業都做到開放資料（Open Data），才能真的做到銀行、企業、民眾三嬴局面，達到共創、共享、共好的境界。

舉例來說，當信用小白、或是未曾向該銀行有業務往來的民眾想向銀行辦理貸款時，傳統銀行因無從判斷民眾背景，或許需要透過聯合徵信中心調查民眾的信用，費時2到3個工作天，也可能耽誤民眾對金融服務的需求；但若是透過Open Data開放資料，銀行就能夠很快速的跟零售業（民眾授權可存取個人良好購買記錄）、電信業（民眾授權可存取個人良好繳費記錄），確認客戶的各項良好消費記錄，協助銀行快速判斷貸款承接與否。

另一例子，假如民眾有良好的駕駛行為、駕駛記錄，那麼在民眾允許授權個人駕駛記綠給保險公司後，保險公司就能依據民眾良好的駕駛行為，提供保費折扣，Open各方DATA，才能真正打造沒有斷點的便利生活。

開放銀行應該是客戶對自己的資料在「資料賦權」的前提之下，所有的產業都做到開放資料（Open Data），才能真的做到銀行、企業、民眾三嬴局面。 MK photograp55 via shutterstock

從單贏邁向多贏

開放銀行（Open Banking）從金融業的角度來看是單贏策略，因為所謂的Open Banking只開放銀行端的資料，以提供數據資料的觀點來說，銀行釋出了相關的金融資料，但卻沒有取得他想要的資料，如電信、零售數據資料等，同樣地，電信業、零售業除了對金融資料感興趣外，對於其他行業手中握有的資訊也持有高度興趣。

因此，談開放銀行（Open Banking）應該將層次拉高到開放資料（Open Data）的高度，這意味著不僅是open banks' data ，而是open all industries' data，擴大到各企業的資料都開放，才能打造完整的數據生態圈。

開放資料（Open Data）是在民眾允許的情況下，在民眾決定「資料賦權」、「風險可控」、「方便存取」三個前提下推動的，民眾在自行評估後，認為開放個人資料是風險可控，且便於自行存取使用等情況下所進行的資料賦權，因此不會有資料開放後被任意使用、企業獨攬個資的狀況。

目前財金公司主導的開放銀行，只有銀行相關的資料，資料面向較為單一，而國發會主導的My Data涵蓋了政府資料、稅籍資料等，這是很好的概念，但若能再加上電信資料、零售資料則更顯完整性，開放資料（Open Data）需要各產業的加入，各自存取所需資料才能創造多贏。

只是國發會的My Data資料必須經由自然人憑證授權，才能獲得存取權限，整個登錄過程對當今的Mobile First的行動應用趨勢來說，並不符合「方便存取」的原則，尚顯美中不足。

開放資料（Open Data）的應用場景無所不在

開放資料這個議題早在幾十年前就被熱烈討論過。

早期，醫院拒絕提供病人完整病歷，當然，依據93年修正後之醫療法，明定民眾有完整病歷之請求權，這項修法是「資料賦權」的具體實施。

開放資料最近有感的案例是新冠肺炎初期，民眾為了排隊買口罩煞費腦筋。口罩實名制上線，各家健保藥局都大排長龍等著買口罩，只是這些排隊的民眾並不知道哪家藥局還有口罩？因應疫情，政府開放資料建立口罩供需平台，釋出開放資料（Open Data）讓服務業者可以投入開發、串接口罩販售之地點、數量等相關資訊查詢，「方便存取」是此平台的重要亮點之一。

當然資料的正確性、安全性及相關衍生議題，都是實施開放資料（Open Data）後需要妥善規劃與執行的。台灣快速建立口罩供需資訊平台，包含地圖、語音處理等等，當時就有逾80種民間社會的應用程式，皆建立在衛福部中央健保署的開放資料 （Open Data）上開發。台灣這套開放資料（Open Data）平台，確實引起美國等許多國家的興趣，展開深度交流，所以開放資料（Open Data）是能夠讓資料增值，可以改變世界的無形力量。

葵花寶典心法 — 開放心態（Open Mind）

金庸武俠中葵花寶典屬上乘武功，但欲練神功必先自宮！換個角度想，自宮的概念是為了跨越陰、陽的境界，陰陽本各自有其框架，若想要練成絕世神功，必須翻轉思維、打破舊有框架，重新融合陰陽打造天人合一境界。同樣地，開放銀行（Open Banking）是局限銀行資料的框架，無法打破傳統、突破框架，最後只會落得即使自宮，卻仍沒有練成神功的窘境。

因此，談到開放銀行（Open Banking），若只要求銀行開放金融資料是相對狹獈的，應該要將高度拉到政府與企業共同開放資料（Open Data）層次、全民共享開放資料（Open Data）的利益，而這一切須先擁有開放心態（Open Mind）、開放思維，在各機關、各領域、各企業之間，串起完整資料經濟生態系，才能打造全民無縫接軌的數位生活體驗。

責任編輯：陳建鈞

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