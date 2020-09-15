延燒了449天，一紙在2019年5月15日由美國總統川普所發布的行政命令，試圖切斷以華為為首的相關企業在5G的布局發展。

針對這紙禁令，華為副董事長郭平直指美國政府打壓華為的動機，不外乎是美國認為技術領先是霸權的基礎，而當任何國家、任何公司的技術若有領先的跡象，都將可能損害美國的霸權地位。

即便氣得跳腳，未能握有關鍵技術的華為，還是必須面對「任人宰割」的處境。

今年8月7日、在「中國信息化百人會2020峰會」上，華為消費者業務CEO余承東坦言，旗艦機Mate40所搭載的麒麟晶片將成為華為高階晶片的絕響，終於證實長期以來由台積電代工的海思晶片將被迫分手，分手日就在9月15日。

失去了第二大客戶海思，台積電會迎來一場營運上的暴風雨嗎？

海思走了，蘋果變大了！

從市場面分析，長期觀察半導體產業發展的微驅科技總經理吳金榮指出，台積電從2018年7奈米量產至今，整體營收已經有過半仰賴先進製程（2020 Q2先進製程占營收54%），七奈米家族的產能也搶下超過9成的市占率，「產能很滿一直都是不爭的事實」。

也因此，以海思的產能來看，無法出貨後釋出的產能，對於其他同樣也採先進製程的蘋果、賽靈思、AMD（超微）、聯發科而言，無疑是分食先進製程的好時機，尤其委託設計（NRE，Non-recurring engineering）的訂單價格動輒數千萬美元起跳，這些有能力負擔NRE高昂費用的大企業，產能空缺出來自然第一個搶破頭下單，因為這些客戶的晶片應用領域正符合未來應用趨勢。

蘋果、AMD（超微）都已加碼下單，填補華為退出後的空缺，也因此台積電先進製程的產能仍是接近滿載。 MikeDotta via shutterstock

財信傳媒董事長謝金河觀察，過去台積電的股價如果有重挫，除受市場面的影響，最大的主因就是大客戶華為被美國制裁的時候。例如2019年5月美國政府發布禁令時，台積電股價曾重挫14%，當時台積電的市值還曾面臨6兆新台幣的保衛戰。

但反觀今日，華為禁令對台積電的股價已不再有如2019年當時的衝擊，顯示市場對於台積電的「超前部署」確實有信心，而事後也證明，已經有不少客戶搶著下單。

10日台積電公布了8月份營收，受華為禁令影響而大量囤貨的關係，營收創下了歷史新高、為1,228億7,800萬元，並較上個月增加16%、與去年同期增加了15.8%，累積至8月份，全年度營收來到8,501億3,700萬元，較去年同期增加30.7%。

挑戰一：身處地緣政治家必爭之地，台積電未來決策步步關鍵

從國際關係分析，相較於短期客戶喪失，或許台積電的「夾心地位」更值得持續關注。

憑藉著擁有驅動全球產業核心技術的半導體晶圓代工龍頭身分，創辦人張忠謀曾以「地緣政治家的必爭之地」來形容台積電的處境，一語道破了台積電深陷在兩大強權的困難選擇題中。

「台積電終究是要表態的，如今看來它往美國靠攏，」一位熟悉半導體產業的人士點出，台積電在設備、材料上仍有許多地方仰賴美國技術支援，包含宣布赴美設廠、放棄出貨給華為，都是台積電受地緣政治影響做出的決定。

對於持續延燒的中美貿易戰，張忠謀以「地緣政治家的必爭之地」形容台積電的處境。 簡永昌攝影

波士頓顧問公司董事總經理徐瑞廷表示，除了產業上如何維持技術優勢領先的挑戰外，地緣關係也是台積電所不能忽視的問題，由於其中有太多變數，絕不能因技術領先就視而不見，這也使台積電被迫要在兩大強權之中做出許多選擇，完全考驗著台積電當前兩位雙首長：董事長劉德音、總裁魏哲家的智慧。

挑戰二：競爭對手三星虎視眈眈，技術緊追又靠低價搶食訂單

除了遠憂外，三星這個難纏的競爭對手，也是台積電不得不提防的「近慮」。

即便三星在先進製程上略輸台積電一步，晶圓代工的市占率（17.4%）也不敵台積電（53.9%），「但是韓國肯定會傾舉國之力繼續發展三星的半導體產業，」徐瑞廷提醒。

三星雖然在先進製程上輸台積電一截，但仍是目前全球半導體產業裡面，有繼續發展先進製程的企業，也因此對台積電來說依舊是不可輕忽的對手。 Shutterstock

「透過提供減少20～35%的報價，一直都是三星搶訂單的伎倆！」吳金榮指出，三星之所以會慢台積電一步，主要是因為其半導體事業不只是晶圓代工，還包括記憶體，也因此不能像台積電如此專注在技術的研發上；但如今，三星也在平澤興建以「綜合半導體工廠」為設計的廠房，同時也持續跟艾司摩爾（ASML）添購EUV（極紫外刻）機台，「卯足全力衝刺先進製程。」

且近期台積電的重要客戶之一NVIDIA（輝達），其新產品RTX 30系列，就棄台積電、採三星8奈米LPP（Low Power Plus）製程，打造出極具市場價格競爭優勢的產品，顯見三星一直對台積電客戶虎視眈眈。

聯發科能成為第二座「護國神山」？

而在這次華為禁令之下，另一個受到關注的則是IC設計廠聯發科。

由於聯發科近年來在5G晶片的布局相當積極，同時也是台積電在先進製程上的客戶，看到華為因為美國禁令而無法下單給台積電後，市場的目光全轉到了聯發科身上，認為華為在晶片上的需求可能會轉由聯發科來消化，不僅帶旺台積電的業績，一時間聯發科市值也要衝上兆元，當時謝金河還曾以「第二座護國山神」形容聯發科。

華為禁令之下，聯發科被外界視為其中的受惠者。 shutterstock

雖然美國在8月17日加強對華為的出口管制禁令，防堵任何華為可能透過第三方業者採購晶片的機會，這也讓聯發科吃下華為訂單的機會更為渺茫。不過，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨認為，這一場因華為禁令所受到影響的5G智慧型手機市場，就像是一場「零和遊戲（Zero-sum Game）」，華為不能吃下的5G智慧型手機肯定會由其他手機業者搶下，最終有需要5G晶片的手機業者也可能將訂單交予聯發科，作為晶圓代工的台積電也可能因此受惠。

如何支持客戶創新應用，成台積電最重要功課

台積電創辦人張忠謀曾用「如日中天」來形容當前台積電的商業模式。他說，台積電所提供的是基礎科技（Fundametal Technology），不論產業怎樣變，過去是電腦需要半導體，現在則是雲端技術、手機、平板需要半導體，而台積電就是站在這個產業的中心位置。

「所以與客戶的緊密程度、掌握客戶的需求對台積電而言相對重要。」台經院研究員劉佩真表示，客戶成了台積電的重要保護傘，支撐這把大傘的骨架肯定是台積電的先進技術，了解趨勢、如何深耕技術以滿足客戶在創新應用上的需求，是台積電在面對外界太多不確定因素中，唯一能夠掌握、且確定的事情，也是台積電最重要的核心價值所在。

華為坐困圍城！中國半導體出了什麼問題，真的只能袖手旁觀嗎？

責任編輯：林美欣