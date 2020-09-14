中美貿易戰不見趨緩，台積電地緣政治家必爭之地的態勢更是明顯，該如何小心應付中美兩國，考驗劉德音、魏哲家兩位雙首長的智慧跟能耐。

去年11月台積電的運動會上，創辦人張忠謀對於全球局勢有感而發，以「地緣政治家的必爭之地」來形容當前台積電的處境。

他認為，平時台積電就是扮演好供應鏈的一環，但面對大環境動盪的時候，擁有能驅動全球技術半導體製程的台積電，將成為兵家必爭之地，也因此他認為 堅守技術領先 、 生產優越 、 客戶信任 這三個優勢，就是台積電的看家本領、也是護身符。但真有這樣容易嗎？

華為議題是最好的答案卷。

當美國政府極力想要打壓以華為為首的相關企業，將之列入實體清單（Entity List），希望可以斷絕各方供貨給華為的時候，不僅傷害到台廠供應鏈，包括台積電、聯發科等企業，就連美國自家的高通（Qualcomm），也因為沒有機會出貨給華為而無法分一杯羹，因此積極遊說美國政府，希望能在禁令下有其他解決的方式，讓傷害降到最低。

這樣的禁令，看在工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨眼裡，根本就是七傷拳：傷人七分、損己三分，「就看美國政府下手要多重了。」

華為禁令將在9/15生效，美國試圖切斷以華為為首的相關企業在5G的布局發展。 網易科技

美國掐住資源命脈！台積電赴美設廠，踏出「象徵性的一步」

「台積電終究要選邊站，」一位熟悉半導體業界的人士點出，「看起來他現在選擇的是美國。」而最主要的原因，是美國政府掐住了半導體製程上設備跟材料等專利技術；台經院研究員劉佩真也表示，台灣在封測、設備及相關材料上自給自足的部分有限，尤其是前段比較先進的晶圓設備，必須仰賴美方供應。

目前全球半導體設備供應商以荷蘭商艾司摩爾（ASML）、美商科林研發（Lam Research）、日商東京威力科創（TEL）、美商科磊（KLA）以及美商應用材料（AMAT）等五家企業為主，占據了市場66%的份額。除了美商，上述非美商的企業，若要輸往中國具敏感性的高科技，都必須要經過申請並核可後才行，而這些企業提供了關鍵的晶片製造設備，對實體清單名單的企業將會有影響。

因此，要是美國下令禁止供應給台積電，那麼台積電就算空有一身製程技術，也難為無米之炊。同時，更顯示台積電5月宣布赴美設廠的象徵意義。

受到美國整府打壓，任正非曾說，美國政府太小看華為在5G的技術了！ 網易科技

台積電赴美設廠 時間 預計2021年動工、2024年量產 地點 美國亞利桑那州 投資金額 120億美元（約合3,600億新台幣） 製程與產能 5奈米製程，月產能2萬片晶圓。（同時期2022年台積電在台量產3奈米） 人才需求 預計創造1,600個高科技工作機會

劉佩真認為，赴美設廠一事對台灣來說有利有弊。以近期台美關係來到最佳狀態的情況來看，赴美設廠或許能交換一些美商加碼對台的投資，或增加台灣在軍事的價值對美的軍事價值等；但她也憂心赴美設5奈米晶圓廠一事，是否只是一個開端，美國政府要的不僅是5奈米而已，若真是如此將可能會分食掉將來台灣先進製程的效應，端看台積電如何應對。

至於台積電大陸南京廠是否會受到這次禁令的影響？長期觀察半導體產業發展的微驅科技總經理吳金榮認為，影響應不至於太大。

他解釋，目前台積電南京廠以12吋晶圓代工為主，客戶主要以就近為優先。和此次赴美設廠的政治因素不同，當初南京設廠主要是經濟考量。除海思這個大客戶外，大陸市場有相當多以AI（人工智慧）應用的IC設計公司，需要先進製程的技術支援，同時當地人力成本便宜、不似赴美設廠的人力成本相對高昂，因此能就近提供客戶產品，對當地市場的客戶跟台積電來說都有好處。

張忠謀去年在台積電運動會上，以一席「地緣策略家的必爭之地」，形容當前台積電在面對中美貿易時的處境。 簡永昌攝影

張忠謀的深謀遠略：處理公司事務要一次想好幾步

眾所皆知張忠謀的深謀遠略，源自於他熱愛打橋牌的緣故。他曾說：「處理公司事務不是只想一步，要一次想好幾步，」若台積電持續守好張忠謀所說的三項看家本領， 是否就真的能「高枕無憂」？

董事長劉德音在今年股東會上明確指出，只要繼續維持技術的優勢，不管台積電選哪邊站，肯定都有客戶的需要。而現階段台積電在技術上需要蹲好的馬步，看來也沒有馬虎，先進製程、特殊技術、先進封裝等無一不涉略，求的也是希望能在逐漸步入摩爾定律極限的半導體上，找出更多技術的應用跟準備。

在面對不可測的未來，波士頓顧問公司董事總經理徐瑞廷建議，過去專注的分工帶來的是企業絕佳效率，但如今企業需要的是有更多彈性跟布局，且也不能再太過依賴單一的客戶所帶來的生意；此外，企業要更有UseCase（使用情境）的規畫，策略性地去沙盤推演各種可能發生的狀況，並試圖去思考企業可能的解決之道，才可能在紛亂的全球局勢下，站穩腳步。

如何讓台積電在這場紛亂的局勢下，能把傷害降到最低，就看兩位雙首長是否能延續張忠謀「想好幾步」的經營態度了。

責任編輯：林美欣