虛擬或遠距演唱會在後疫情時代成為必然,「以前沒辦法玩的,現在都可以玩。」KKBOX利用5G特性,激發展演活動的靈活變化,帶我們一窺演唱會的未來樣貌。

台韓混血歌手畢書盡站在空無一人的星球上,背對粉色天空,隨著愛心花瓣緩緩飄落,迎面走向你,直到離你不到一大步的距離,然後開口唱道「Come Back To Me, Come Back To Me, 再給我更遼闊的天空……。」

2020年7月,畢書盡舉辦出道10周年個人演唱會,地點不在台北小巨蛋,而是在粉絲配戴的VR(虛擬實境)眼鏡裡,彷彿他就站在你面前,只唱給你一個人聽。

搭上5G列車,歌手畢書盡舉辦華語歌壇首場「VR虛擬演唱會」,把製作規格也拉到4K。 KKBOX

這是台灣第一場「付費線上演唱會」,也是華語歌壇首場「VR虛擬演唱會」。創意企畫、與歌手及經紀公司對接的工作,都由影音串流平台KKBOX負責;虛擬世界中的內容,則由成立4年的VR新創公司Funique VR打造;將整場演出傳到觀眾眼前的,則是中華電信的5G網路。

像在搖滾區第一排,歌手表情更不能鬆懈

2020年疫情爆發,阻斷也顛覆了過往的展演形式。五月天、劉若英、陳奕迅等台港樂團歌手,接連舉辦線上演唱會,在遠端免費獻唱;韓國天團SUPER JUNIOR也於5月在韓國直播平台V Live上開演,即使要買票才能「入場」,竟吸引超過12萬名粉絲,在家中電腦前與偶像一同狂歡。

受限於疫情,畢書盡也不得不轉往線上。「如果只是傳統的錄影或直播,好像沒那麼有意思,我們才決定導入VR,再搭上中華電信5G開台,把製作規格也拉到4K。」KKBOX整合行銷處資深總監宋霽袁說。

KKBOX與中華電信、Funique VR的合作下,成功打造華語樂壇首次演唱會與虛擬背景結合,採用VR形式播出。圖右為KKBOX整合行銷處資深總監宋霽袁。圖左為KKBOX整合行銷處專案經理賴筱茜。 蔡仁譯攝影

為了達到4K級別的解析度,拍攝過程全仰賴一台Funique自製的4K VR攝影機;並且在一片綠幕的攝影棚中,同時還有10~20台VR導播機即時運算調校,讓歌手現場錄製時,能隨即看見自己融入虛擬場景的合成畫面,賦予表演更多的想像空間。

對於平均每年執行逾40場國內外展演活動的KKBOX來說,相比實體演唱會,VR演唱會差異最大的地方,是場景設計的「前期溝通」和歌手的「演繹方式」。

過去,製作團隊只需大致描述每一首歌曲的設計場景就好,歌手們身經百戰,會自動在腦海裡建立具體想像。到了VR演唱會,歌手、經紀公司、執行者的經驗全部歸零,場景描述必須愈具體愈好。

「Funique得實際做好一首歌的VR場景,甚至把『模擬畢書盡』放進去demo,請導演、歌手戴上眼鏡實際體驗到底如何呈現,要做到這種程度。」KKBOX整合行銷處專案經理賴筱茜表示。

為讓全台首場VR演唱會萬無一失,歌手並非同步演繹,而是提前錄製,再上線直播。 KKBOX

實際表演時,同樣是唱歌給觀眾聽,在VR演唱會,歌手的表演對象成了「攝影機」,鏡頭就是觀眾的眼睛,得對著它傳達情緒、營造氛圍,更像是在拍戲。畢竟在VR世界裡,觀眾離歌手很近,歌手的表情不能有絲毫鬆懈。

宋霽袁透露,一場60分鐘的VR演唱會,製作成本也要「千萬等級」,在Legacy、TICC(台北國際會議中心)辦一場1,500~4,000人的實體演唱會都綽綽有餘,甚至要辦到小巨蛋規模,也無不可能。

如此費勁辦一場VR演唱會,看上的是什麼?

高盛集團預測,受到疫情波及,2020年全球音樂收入將下滑25%;但若把時間推移到2029年,消費者對付費音樂串流需求不斷增加,對有別以往的音樂內容和表演越發感興趣,全球音樂收入預計將達到1,420億元,相比2019年幾乎翻了一倍,其中負責線上傳輸的5G,無疑能獲得龐大商機。

在拍攝現場,有VR攝影機、VR導播台⋯多種設備同時運作,光是Funique現場執行的工作人員就超過20位,透過VR眼鏡監測觀影成像。 KKBOX

表演更有創意!以前辦不到的都能成真

至於5G到底發揮了什麼作用?

Funique VR創辨人兼執行長鄭卜元道出關鍵,未來如果要用高於4K畫質的VR直播,且畫質不被壓縮、播放不卡頓,用戶所需頻寬約為180Mbps~250Mbps,唯有5G才能做到,若以NCC(國家通訊傳播委員會)2019年4G上網速率量測結果來看,台灣4G平均下載速率僅為108.33Mbps。

宋霽袁指出,「5G是基礎建設的升級,雖然沒有為展演技術帶來重大突破,但是以前沒辦法玩的,現在都可以玩。」

線上演唱會成為後疫情時代的必然,5G為遠端觀眾帶來深刻的臨場體驗,那麼現場人山人海的實體演唱會用上5G,又將變出什麼新花樣?

早在今年1月,KKBOX舉辦第15屆風雲榜時,就已經運用中華電信5G網路,辦了一場「異地共演」演唱會。在1萬名觀眾的注目下,八三夭樂團在台北小巨蛋的舞台上,和身在台視攝影棚的玖壹壹「遠端合體」,一起演唱了《馬子狗》與《大家樂》兩首歌。

舞台規模愈大,現場感受愈直接,雙方合唱哪怕只有一秒誤差,都會極其尷尬;5G低延遲的特性恰好解決了這一痛點;也在短期內近乎不能跨出國境之際,為表演形式開創新的可能。

在第15屆風雲榜上,身在台北小巨蛋的八三夭,透過中華電信5G網路串連,和位處1公里外、在LED透明巨型螢幕上現身的玖壹壹異地合唱。 KKBOX

另一方面,5G讓演唱會上的互動,從粉絲與歌手一來一往的「單向互動」,變成更豐富、更同步的「雙向互動」。

2019年2月,日本女子團體Perfume在橫濱的演唱會現場,歌手透過身體律動,不但讓歌迷手上的LED應援手環發出不同顏色燈光,就連遠在涉谷看直播的歌迷,LED應援手環也會同步動作。粉絲甚至可以透過App直接傳訊息、問問題,變成演唱會的背景,成為演出橋段的一部分。

「過去很多的互動都很單調,歌手只能在現場問歌迷問題,大家用嘴巴回答,畢竟在演唱會上,4G網路通常都會大塞車,但5G有機會突破這個限制。」宋霽袁說道。

他更大膽想像,倘若5G真要讓展演產業「大躍進」,就得等到現場的筆電、導播台、攝影機、燈光、音控⋯⋯所有的器材都能連上5G網路,未來工作人員都能遠端場控,「雖然我也還不能想像到時候會發展成什麼樣子,但一定會和現況完全不同。」

創意有時來自限制,當社交距離局限了展演的空間,如今每一場演唱會,在前期規畫時,都不得不設計「實體方案A」和「線上方案B」,因應疫情靈活應變。5G讓前者有更多橋段互動的可能,讓後者跳脫時間、空間和人數的限制,在哪都能演,激盪出全新的火花。

