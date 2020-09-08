迪士尼9月4日於Disney+推出電影《花木蘭》後，Disney+的下載數及營收雙雙飆漲，也另外界好奇這是否將成為未來迪士尼發布電影的新管道。

儘管在台港等地備受爭議，迪士尼新電影《花木蘭》仍帶動串流媒體服務Disney+的成長。根據App研究公司Sensor Tower的數據，Disney+下載量較上個週末激增了68%，攀升至89萬的水準。

且《花木蘭》不光帶來下載量快速成長，上週Disney+的營收表現也較前一週暴增193%，高達1,200萬美元。不過，Sensor Tower僅統計Google Play及App Store的數據，其他透過諸如Roku或亞馬遜等管道的消費，都沒有納入統計之中。

作為1998年經典動畫電影的真人版，《花木蘭》格外受到外界關注。然而當這部電影登上台灣電影院時，美國仍因揮之不去的新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）陰霾，而無法於電影院上映。

《花木蘭》最初預計在今年3月上映，但突如其來的疫情導致電影一延再延，最終迪士尼於8月初的財報會議上宣佈，《花木蘭》於9月4日登上Disney+，用戶可額外花費29.9美元（約台幣874元）觀看這部電影。

已經支付訂閱費，消費者還願意為電影再掏腰包嗎？

對迪士尼而言這是個難題，當用戶已經支付6.99美元的月費時，是否願意再為個別作品花費多達30美元的觀看費用？尤其這相當於美國3人份的電影票價。

當用戶已經支付Disney+的7美元月費，是否還願意再為平台上的個別作品付費？ 迪士尼

券商Rosenblatt資深分析師伯尼．麥克特南（Bernie McTernan）表示，迪士尼選擇不再推延上映日期，而是直接上架Disney+，除了考量到財務表現，也是試驗一個全新電影推出方式的契機。

雖然按照目前的數據，《花木蘭》成功帶動Disney+表現，但從迪士尼先前的舉動來看，他們其實並不是非常有把握。在發布《花木蘭》將登上Disney+時，執行長鮑伯．查佩克（Bob Chapek）便先打預防針，強調這只是一次性的作法，並非測試新的發布模式。

而在電影上映前夕，又有報導披露，《花木蘭》將在上映3個月後，也就是12月4日時，開放所有Disney+訂戶免費觀看。種種行為都像在安撫可能因為《花木蘭》需要額外付費，而感到不滿的訂戶。

不過，《花木蘭》於Disney+上映後，立刻登上觀看榜第一的位置，超越長紅卡通影集《辛普森家庭》。

儘管是迪士尼的首例，環球影業4月就曾嘗試在線上推出新電影《魔髮精靈唱遊世界》，定價20美元（約台幣585元）。根據當時的統計，這部電影上映3週內，便在美國國內創造了近1億美元的收入。

《花木蘭》上架Disney+繳出好成績，是否將成新電影發布模式開端？

在迪士尼受武漢肺炎衝擊，各項業務蕭條時，Disney+成為這家娛樂王國的救命稻草。上季財報會議中，迪士尼透露Disney+訂閱用戶數已達到6,050萬人，旗下三大串流服務用戶數總計突破1億人。

稍早Netflix執行長里德．海斯汀也對媒體坦承，Disney+表現非常優秀。Disney+僅花5個月時間就突破5,000萬訂戶，達成Netflix耗費7年才達到的成果。

Netflix執行長里德．海斯汀接受媒體訪問時才坦承，Disney+僅花5個月就達成Netflix 7年的成果。 數位時代資料照

Disney+的成長可能還會繼續加速，廣受好評的《曼達洛人》第二季也即將於10月30日登上平台，可望再次帶動下載數或訂戶成長。

另外，儘管查佩克強調《花木蘭》只是一次性的作法，在上架Disney+如此成功以後，是否會如法炮製將後續電影也登上串流平台，例如預定於11月6日上映的《黑寡婦》，也讓人感到好奇。

作為漫威電影宇宙的一員，倘若《黑寡婦》能夠在Disney+上映，無疑將締造一波新的用戶數成長，但最終是否會這麼做，或許仍得考慮當時美國的疫情狀況。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、CNN、MCU Cosmic