科學研究世間萬物，宗教探討人類心靈，一內、一外彼此看似不相干，直到科技讓信仰的傳遞愈來愈方便，信仰也讓科技衍生新的應用，激發人類文明截然不同的風貌。

當科技正顛覆一切，走進生活的每一個角落，卻遲遲未打進人們內心最柔軟的地方：信仰。

有人走進寺廟，點上三炷香與神佛對話，祈求家人一切順利平安；有人聽神父布道，與眾人頌唱聖歌，洗滌心靈、追求內心平靜⋯⋯宗教儀式讓芸芸眾生甘之如飴，其實已有沿襲千年的歷史。

兩年前，宏碁卻跌破眾人眼鏡，推出一款「智慧佛珠」，讓信仰走向智慧穿戴市場，在佛教徒超過800萬人的台灣掀起一陣軒然大波；3個月前，宏碁再度結合天主教，一條全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」就此誕生。

乍看之下，它就是一條可當飾品佩戴的手鍊，外加一卡通支付功能：嗶一下，就能進出捷運站、在便利商店買飲料、到加油站加油⋯⋯你或許會疑問，它和信仰的關聯究竟是什麼？

「手鍊上有個世界級的象徵符號——十字架，」天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南說道，刻上這一個為紀念耶穌拯救全人類而死的標誌，瞬間讓信仰和科技產生連結，只贈不賣，唯有你捐款給了教會，才能獲得。

當信仰不只是信仰，更像一種「生活風格」，一種表達「我是誰」的方式，似乎和科技的結合也變得容易許多。更有一款專為穆斯林打造的交友軟體《Muzmatch》，配對時看中雙方「宗教背景」相同與否，包括教派、種族、著裝，甚至是祈禱頻率都成為了擇偶條件，如今已在全球成功配對100萬人。

以真皮圓繩環繞手腕的一卡通十字架手鍊，簡潔的磁力扣設計，讓使用者能方便穿戴。 賀大新攝影

這回科技給了宗教力量，集體上線「與神對話」

「疫情來了之後，我們每一個人都不能出門、也不能上街，教徒不能上教堂，我和太太都在家裡『網路彌撒』。」前副總統陳建仁說道，身為一名虔誠的天主教徒，回憶那段「足不出戶」的日子，靠著宏碁與梵蒂岡天主教打造的「智慧玫瑰念珠」在家念禱文《玫瑰經》，跟教友們保持連結。

這一場突如其來的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），確實加速了宗教信仰接受科技的速度。

丹麥哥本哈根大學近期的研究報告指出，一個國家每增加8萬名武漢肺炎確診病例，網路上針對關鍵字「禱告」的搜尋次數就會增加一倍；觀察Google搜尋趨勢上「禱告」的搜尋量，在4月底達到頂峰，前兩名最熱門的相關搜尋分別是「prayer for coronavirus」和「prayer for covid 19」。

人們自隔離中重返教堂，除了保持社交距離，還配有洗手液，口罩。圖為好萊塢聖貝納黛特天主教堂。 Sun-Sentinel from South Florida

「人們現在想和上帝有更多連結。」在美國紐約布魯克林一座教堂任職的神父大衛．卡薩托，接受美國網媒BuzzFeed News採訪時說道。

局勢愈動盪，人們愈需要信仰的支撐，禱告一直是緩解孤獨、不安和沮喪的方法，但數千年來，教徒們習慣面對面，聚在一起「與神溝通」。但疫情下，各種群聚活動不再被允許，全球教堂紛紛關上了門，這回科技卻成為救星。

宗教組織無一不開始學習透過Facebook、YouTube，甚至是線上會議系統Zoom、Google Meet進行「遠端崇拜」、「遠端彌撒」。一間位於加拿大奧里利亞（Orillia）的浸信會教堂向當地媒體分享，對於多為高齡的神職人員來說，光是搞懂怎麼操作這些軟體就花了整整兩周時間，如今每周日都會透過直播來進行崇拜活動，相較過去大約650人的「實體出席」人次，「線上出席」人次竟提高至900人。

一個名為「STREAMINGCHURCH.TV」的網站，甚至填補了教堂對科技、對直播串流陌生的空缺，服務內容包括協助安裝網路寬頻和攝影機，並推出了一款專屬App，供教堂在上面穩定直播，信徒還可從中閱讀「數位聖經」，甚至會針對好一陣子沒參加活動的信徒，自動發送E-mail提醒：我們想你囉！

刻上十字架、小指大小的金屬吊飾內，裝有無線感應線圈，具備一卡通的支付功能。 賀大新攝影

百萬穆斯林朝聖不迷路，也能透過5G守候信仰

你或許無法想像的是，在疫情之前，早已有意想不到的科技，潛入到大型宗教活動裡。

朝覲（Hajj）是伊斯蘭教的年度盛事，也是世界上規模最大的宗教活動之一，穆斯林得通過層層關卡考驗，即便儀式只有短短5天，但每一年的朝聖者都達數百萬人，踩踏事件層出不窮，2015年的甚至超過2,300人因此喪生。

疫情所趨，一向人山人海的麥加朝覲如今變成了這樣，為了恪守社交距離，穆斯林不得不改變千年以來的儀式型態。 The Islamic Gallery Twitter

在這場悲劇發生後，官方開始發放給朝聖者們一人一個電子手環，像是他們的「數位身分證」，好來追蹤他們的行蹤、監測區域人流；倘若朝聖者迷路，官方便能透過GPS找到他，手環還會提醒他們每天必須得禱告5次。

在2019年的朝覲中，首次用上5G網路。在拍攝到360度的現場畫面後，透過諾基亞（NOKIA）布建的5G網路傳輸出去，讓不在現場的人也能通過VR（虛擬實境），進行身如其境的「遠端朝覲」。

當科技已經走進人們心靈最深處的一塊，不知道對於信徒來說，究竟是抗拒多一些、還是欣喜多一些？

責任編輯：張庭銉