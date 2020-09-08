在這次百年一遇的疫情中，無人機似乎象徵了某種時代精神。它像是掙脫肉體限制的第三隻眼，讓心思可以短暫地攀附在機身上，飛上天去呼吸一口自由空氣。

來自比利時的Naick與Kim是旅遊YouTuber，足跡橫跨亞洲、歐洲和拉丁美洲，而他們隨身攜帶的DJI（大疆創新）無人空拍機Mavic Air，曾錄下蒙古戈壁沙漠、南美洲加勒比海岸等迷人美景。

自今年3月起，兩人因疫情而滯留台灣的5個多月期間，他們也用這台Mavic Air，捕捉了阿里山的雲霧、西子灣的夕照、綠島的海天一線，讓世界各地的網友也能透過兩人的頻道，體驗一場雲端旅行。

疫情加速人們運用科技，來完成自己無法達到的事情。而在這個時間點下，作為全球無人機龍頭的DJI，也推出了一款比前一代飛得更久、更遠、使用更方便的旗艦版新作Mavic Air 2，讓消費型無人機的未來發展走向下一個階段。

Naick與Kim到綠島拍的影片。

若你喜歡俯瞰大地，這一次能飛得更久遠、更舒適

主要用途為「影片拍攝」的無人機，新品在居家隔離禁令不止的情況推出，銷量必會受到衝擊。更別說約占DJI總營收4成、疫情嚴重的北美市場。

不過，距離初代發表睽違兩年半的Mavic Air 2，仍讓許多評測專家點頭稱是。科技媒體《TechCrunch》就直白地說：DJI這款新產品對多數消費者而言，就是最好的無人機。怎麼說呢？Mavic Air 2不僅是全系列機種的續航力冠軍，輔以遙控構造優化，還具備高達10公里的圖片傳輸技術，與定位追蹤功能。

要提升一般消費型無人機的續航力，始終是技術上的難關；由於旋翼需要相當高的每分鐘轉數（RPM），才能讓機身脫離地面、飛向天際，所以它對電力的消耗相當可觀。但電池容量愈大，重量就愈重；機體重量愈重，起飛所需能量又會更多，在「輕盈度」與「續航力」兩者折衷下，目前市面機種飛行時限，多介於20到30分鐘內。但這次Mavic Air 2打破限制，只用單顆電池就能飛34分鐘。

前代Mavic Air平均飛400公尺就可能圖像中斷；新款Mavic Air 2最遠飛到10公里外，還可以在手機螢幕上看到無人機回傳的畫面。體驗優化最有感的，無非是遙控器的新設計。過往機種要求使用者把手機加裝在控制器下，導致人們操作時總是得低頭看螢幕。Mavic Air 2則將「手機夾持」的構造改裝在控制器上方，讓操作過程變得舒適輕鬆，可謂一款在硬體、軟體及使用體驗上，全面升級的一台無人機。

Mavic Air 2遙控器的手機夾持結構設計，從原本的搖桿下方移到上面，操作時不用特別低頭。 蔡仁譯攝影

機身搭載1/2英吋CMOS影像感測器，最高可拍攝4,800萬畫素的相片，約84°視角，是目前消費級空拍機最廣。 蔡仁譯攝影

屋頂半空中飛舞，疫情之下的人際新航線

雖然DJI崛起大幅帶動市場增長，實際上規模仍舊有限。據IDC統計，2019年全球消費型無人機數量僅約300萬架，各國的航空對策也直接影響無人機銷量成長。

在台灣，不只多數城區被畫為禁飛區，去年3月底上路的遙控無人機專法規定，250公克以上機種都得經過註冊才能起飛，570公克的Mavic Air 2更無法避免。

不過，隨技術進展解決使用痛點，未來或許有更多玩家加入——誰知道呢？無人機能做的，可不光是空拍。

今年3月，紐約一位居家隔離的男子傑洛米（Jeremy Cohen）從窗外看到在隔壁屋頂跳舞的女子托莉（Tori Cignarella）。兩人相視而笑後，靈機一動的傑洛米拿出了他的無人機，把自己的手機號碼貼上去，並緩緩地飛到托莉面前……她回撥了。

傑洛米的無人機，同時消弭兩人間的物理及心靈距離。那一刻，它不只成為解放視野的另一隻眼，豐富了欣賞世界的角度，更代替我們，化作拉近人際距離的一隻手。在人機界線愈發模糊的現代，或許也將看到更多新的無人機應用，讓人類的感官與生活更加精采。

責任編輯：張庭銉、林美欣