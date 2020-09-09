未來4年的前瞻基礎建設，將著重利於台商回台投資使用的城鄉建設，以及包含5G與AI在內的數位建設。

國家發展委員會（以下簡稱國發會）於昨（8）通過政府前瞻計畫後續4年（2021-2023）的經費，已經由立法院會期同意辦理預算編籌。也因此，政府將繼續推動後續4年的前瞻基礎計畫，預計投入經費達新台幣5,100億元。

國發會表示，政府目標在於著手打造未來30年國家與產業發展需要的基礎建設，並配合政府當前重要國家發展政策與民眾需求，因應國內外新產業、新技術、新生活趨勢所提出的關鍵需求，為國家轉型與提升打底的重要基礎，同時兼顧生態與環境永續發展與轉型。

國發會主委龔明鑫也引用了委外的研究資料表示，政府每投入1元於公共建設，推估將帶動民間投入0.7元，按照這個比例，前瞻整體預算8,400億元加上民間投入，合計將有1.4兆。平均分配於前瞻計畫的8年間，對全年的GDP將提升0.8個百分點。

數位計畫（5G、AI）預算提高

龔明鑫表示，前瞻基礎建設計畫將展現政府未來的施政重點和佈局方向。去年美中貿易戰開打後，帶動供應鏈重組，台商回台三大投資方案已帶動1兆多元的投資。前瞻計畫1.0推動時，「開發在地型產業園區」計畫編列約150億預算，進行產業園區的開發及設備更新，成為台灣在美中貿易戰的超前部屬，部分廠商回台投資可立即使用。

因應未來台商回台趨勢會持續，第二期仍編列約100億預算來支持，整體城鄉建設計畫也將增加比例亦從16%增加至29%。龔明鑫說明，數位轉型也是未來政府四年施政的重中之重。總統蔡英文在就職演說中也特別提示， 5+2產業創新計劃和六大戰略核心產業 是兩大政府重要施政，其中數位轉型扮演特別重要的角色。

5+2產業

亞洲・矽谷（物聯網）、生物醫學、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業、循環經濟（後兩項為+2）。

六大核心戰略產業 資訊及數位產業發展、5G時代的數位轉型及資訊安全、生物及醫療科技產業、軍民整合的國防戰略產業、綠電與再生能源產業、關鍵物資供應的民生與戰備產業。

所以，數位計畫的預算也因此大幅增加，從原本5%提升至16%。預算納入企業領航深耕計畫（俗稱A+計畫）約60億元，另外數位轉型三大重點的半導體相關領域將編列約63億、人工智慧（AI）約30億，而5G相關建設編列490億元，加速加快電信商的布建速度、偏鄉基礎建設和支持應用發展。

而蔡英文重視的雙語國家計畫，將會在前瞻預算中編列100億元，強化師資能量及優化英語學習環境；行政院長蘇貞昌特別指示的國中小學加裝冷氣及強化電路設備的230億元，也已編入預算，提供小朋友更好的學習環境。其餘較為軟性的長照、幼托、食安等計畫，也將持續推動。

龔明鑫主委強調，前瞻計畫推動已將近四年，剛開始有紛擾，實際做下去就有效果。許多計畫的編列採取競爭型方式，每個縣市都可以提案來競爭經費，誰有需求、誰提案的好，便可以獲得經費支持，以確保推動過程中可以把錢用在刀口上。

前瞻計畫八大建設方向

前瞻計畫的全名為「前瞻基礎建設計畫」，依據蔡政府於2017年7月7日公布的「前瞻基礎建設特別條例」施行。

前瞻計畫的目標在於打造未來30年國家發展需要的基礎建設。 行政院

國發會提到，未來4年前瞻基礎建設計畫，主要將為國家未來五至十年的發展做好準備，打造下一世代所需的基礎建設。

八大建設主要推動方向為：

軌道建設

建置全國鐵路及捷運網，推動台鐵升級改善及鐵路立體化，中南部觀光鐵路等建設計畫，促進區域均衡發展，提升大眾運輸使用率。

水環境建設

推動水與發展、水與安全、水與環境等建設計畫，降低淹、缺水風險，同時為未來30年產業與民生之發展奠定根基，營造不缺水、不淹水、喝好水及親近水之優質水環境，使我們的水環境更具防護力、抵抗力及恢復力。

綠能建設

政府加速綠能之基礎建設，帶動公民營企業對再生能源之投資，進一步完備綠能技術及建設，加速綠能科學城建置，推動前瞻技術驗證及健全綠色金融機制，完備綠能發展所需的環境，達成非核家園的能源轉型目標，並帶動產業創新。

數位建設

推動資安基礎建設提供網路安心服務，發展數位文創普及高畫質服務，強化數位基礎建設環境，產業數位轉型，5G基礎公共建設及縮短5G偏鄉數位落差，建構支持未來10年發展的數位建設。

城鄉建設

推動地方創生與振興觀光，健全停車與行車環境，強化產業園區公共設施，充實校園服務機能，提升學生學習環境，完善公共服務據點，豐富地方、原民與客庄文化與產業發展，充實全民運動環境等建設計畫，以促進城鄉均衡發展，健全基礎公共建設。

因應少子化友善育兒空間建設

促進幼兒托育公共化，減輕家長育兒負擔；推動校園社區化改造-營造友善育兒空間，以及建構0-2歲兒童社區公共托育計畫，營造優質生養環境。

食品安全建設

推動食品安全建設計畫，興建現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓，強化衛生單位檢驗效能、品質及中央食安檢驗量能，提升新興傳染性疾病醫藥品與食媒性病原檢驗研究量能及標準化，全面提升我國食品安全。

人才培育促進就業之建設

為解決數位轉型與產業人才缺口，推動2030雙語國家政策，推動優化技職校院實作環境、建置青年科技創新創業基地、年輕學者養成、重點產業高階人才培訓、數位與特殊技術人才發展計畫、國際產學聯盟及領袖學者助攻等計畫，以提升人才與產業國際競爭力。

責任編輯：蕭閔云