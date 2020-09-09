王品將在現有的王品牛排、西堤Tasty牛排、夏慕尼、藝奇等22個品牌之外推出數個虛擬廚房，增加消費者選擇性。

自1月爆發新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）以來，王品加速改版自家會員點數系統、大力推動外送，下一步更確定將推出無實體店面的「虛擬廚房」。

9日受邀至「流通經營者高峰論壇」演講，王品集團副董事長李森斌首度透露，基於4月至今累積的外送平台數據，逐漸熟悉外送流程後，集團將在現有的王品牛排、西堤Tasty牛排、夏慕尼、藝奇等22個品牌之外推出「數個虛擬廚房」，增加消費者選擇性。

一般來說，虛擬餐廳、虛擬廚房指的是沒有實體店面，以外送業務為主的餐廳概念。換言之，可以是沒有內用區、位於巷弄內的廚房，在外送平台上成立「餐廳」，或是一間原本專賣烤鴨的中式餐廳，藉由外送平台成立新的鴨肉義大利麵專賣店。

Uber Eats在官網指出，透過數據分析所在地區顧客的搜尋行為，店家能決定虛擬餐廳供應的餐點。以美國為例，2018年推出虛擬廚房的餐飲品牌銷售額平均增加50%。

持續在App、會員數位化投資，王品下一步想推何種虛擬廚房？

不過，王品並未進一步解釋虛擬廚房的呈現形式、具體規劃，王品究竟要推什麼餐點類型的虛擬餐廳仍需等待官方公布答案。

「我們大概只剩早餐與宵夜還沒做，」李森斌表示，王品的優勢之一是菜系、品牌夠多，光是去年便服務約2,200萬人次，今年更可望突破3千萬人次。

李森斌以外送平台合作為例，認為王品長期發展表現將與數位化程度緊緊牽動。 吳元熙攝影

他直言，疫情帶給企業最大的學習在於「超前佈署成為新常態」，因為光是三月份餐飲業營業額年減21%，創下20年最大跌幅、四月份營收年減23%，創統計歷史新低，這些數字都證明企業原有計畫趕不上實際變化。

因此，王品在疫情爆發後的8個多月時間，每週一都會加開經營決策會，除了聚焦資源、延續會員策略，也加快執行既有規劃，趁勢推出新服務。

像是原先僅有3間品牌外送，一口氣增加為17個品牌，超過200間店提供外送平台點餐；總菜色上看353道，其中有約90道新菜是專為外送研發。甚至，連全台200多個門市店長，都曾在疫情期間化身直播主，透過Facebook等平台宣傳外帶便當、外送新菜。

他回顧多項策略，包含1月底改版「王品瘋美食」App，陸續整合訂位、支付、點數等三大服務，如今透過「瘋pay」支付餐點費用的金額已占整體8%營收。王品提供會員3%消費點數回饋，以1點折抵1元設計，至今累積點數超過2千萬點。

另一方面，王品也試圖在振興三倍券商機找機會。集團設計出「消費滿千，回饋千元」活動，透過送現金誘因吸引消費者下載、使用旗下APP，再搭配回饋股東2,200元電子禮券等活動，成功帶動上半年10%營收。

李森斌觀察，餐飲集團透過數位化方式觸發消費、推動快速且靈活的行銷活動，進而累積數據，將是產業重點發展趨勢，以王品嘗試的「入會禮」、「加菜金」和「振興金」等數位禮券兌換率，最高達37%來看，顯示消費者接受度越來越高。

從財報檢視，王品8月份開出亮眼表現，營收16.1億元，年增3.31%，成功填補疫情期間不少虧損。

他強調，王品會持續重視顧客的數位旅程體驗，提升APP、入店、消費回饋體驗，「讓數位化成為長期承諾」。

責任編輯：蕭閔云