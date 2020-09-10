行銷是一門從宏觀到微觀的社會科學，不只有實質面向上的產品或技術，實實在在影響品牌發展，有著讓事業放大的學問。

自從走入行銷領域後，往往會聽到某些人認為這很虛無縹緲。尤其是從事實業領域的朋友，特別容易有這種感受。比如：什麼是消費市場的定位？看不到。什麼是目標受眾？摸不著。對應業務開發或生產研發來說，這一部分真的很像是一種「假想」的情況，無法具體感知。

另一方面，甚至打從心底覺得行銷是一種話術，是一種包裝，認為空泛，甚至覺得沒有實質物品來得有價。這一部份的確如此。

行銷真的很虛！但認真說，這一塊很可能是無法更上層樓的關鍵。

當我們心中認定行銷是虛的，正好反應品牌發展的封閉與不足。而成長的關鍵，就是充實這些不足之處。 bluedog studio via shutterstock

品牌成長的盲點，可能來自思維的阻礙

事實上，當我們覺得行銷是虛的之前，建議先瞭解「市場行銷學」到底在學習什麼東西。你會看到一堆名詞4P、4C、7P等等，這些概念背後都包含一個重要的東西，就是在市場提供交換的籌碼，即產品或服務。

言下之意，正統行銷領域本來就包含實質產品的層面。至於為什麼常有人覺得行銷是虛的呢？或許是因為把廣告誤以為是行銷的全部，就跟許多單位把業務當成行銷一樣。

廣告（advertising）只是行銷（Marketing）領域中的溝通環節。

在啟動溝通之前，產品解決什麼問題？定價展示什麼價值？定位呼應什麼目標市場？通路設定什麼目標受眾？這些種種問題都是行銷中的重要環節。行銷背後的運籌帷幄是虛的，但執行出來的效益，卻是實實在在地影響整個品牌發展。

品牌成長的盲點可能來自行銷思維的停滯。 想想，當你覺得是虛的，很可能不願意承認行銷的效益。當你覺得是虛的，很可能不學習行銷的知識。當你覺得是虛的，很可能不接受行銷的變化。當你覺得是虛的，很可能不參考異業的啟發。當你覺得是虛的，很可能看不上同業的操盤。這些時候的虛，正是阻礙成長的檻。

從行銷的「虛」，看見自我成長的可能

或許換個視角來理解行銷，就會找到品牌成長的缺角。對於人性了解的不夠，是虛的；對於市場掌握的不夠，是虛的；對於競爭作為的不夠，是虛的。當我們心中認定行銷是虛的，正好反應品牌發展的封閉與不足。而成長的關鍵，就是充實這些不足之處。

每當我聽到這類話語時，總會想起台灣經濟起飛數十年來，我們以外銷製造業聞名全球。在實質的規格與產品上特別講究。但觀察到我們在微笑曲線的另一端 ── 品牌，始終在國際缺乏亮眼表現。這一塊的缺角之一，很可能就是對市場人性的掌握度不夠。 這一塊的虛，實實在在影響著我們在國際品牌的發展，尤其是零售這一端。但這不代表台灣沒有人理解品牌，因為有許多中小企業在這部份的操作，特別好。

最後，當願意了解行銷（Marketing），你會發現它是一門宏觀到微觀的社會科學。守備範圍不只有實質面向上的產品或技術，更充滿虛無中的人性探索。這是一門營運的科學，不只有廣告溝通，更有著讓事業放大的學問。

行銷是虛的，那是你更上層樓的缺角；行銷不是虛的，虛的可能是自己的體悟與心態了。

責任編輯：陳建鈞

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