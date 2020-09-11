在今年的Line Day中。許多新服務或是未來營運方向都與疫情有關，包含美食外送、餐廳預約、線上醫療到線上影音平台都有，致力於改變「新常態」生活。

LINE昨（10）日於日本東京線上舉辦年度發表會「LINE DAY 2020 : Tomorrow’s New Normal」，主題聚焦在後疫情時代的新商業模式，其中一場「新常態×科技」的主題講座也邀請到台灣的行政院政務委員唐鳳對談。

另外，LINE也宣布了幾項未來將會推出的新服務，從餐廳預約、線上醫療到線上影音平台應有盡有，甚至還有線上貸款。

保持社交距離的同時，用數位轉型適應「新常態」

LINE董事長暨執行長出澤剛在開場演講時分享，新冠疫情讓全球產生巨變，雖然造成許多負面的衝擊，但也帶來一個機會。他認為，這種改變就是「新常態（New Normal）」；要創造更好的新常態，數位的力量才是我們最大的武器，在此時的產業環境中，數位轉型（DX）別具重要意義。

LINE以「CLOSING THE DISTANCE」作為企業使命，在新冠疫情當中，雖然大家必須保持實體的社交距離，「但我們仍然運用科技的力量為你我提供了最佳距離」。

LINE董事長暨執行長出澤剛。 LINE

例如今年2月初疫情正快速擴散的時候，停在橫濱港的鑽石公主號讓所有人都措手不及。LINE當時就提供了2,000台裝有LINE且加入諮詢窗口官方帳號的iPhone給船上人員，協助被迫滯留的乘客對外聯繫，並取得需要的物資。

此外，LINE也在日本推動線上看診、個人支援、預防傳染的教育宣導、教育支援、生活支援、商店支援等各種活動。

唐鳳分享台灣防疫對策，科技工具助攻

行政院政務委員唐鳳也擔任論壇的來賓，他也介紹了台灣備受全球矚目的防疫對策，包括從2003年SARS中記取的教訓在疫情爆發之前即快速應對、以及口罩地圖串接開放資料平台的作法；另外，也提到防疫工作能成功推動也歸功於政府與民眾有良好的互信基礎，以及成功應用科技工具等原因。

另一個例子則是衛福部委託 DeepQ團隊針對疫情需求，在LINE免費提供的「疫止神通」官方帳號中開發出聊天機器人，有效分擔第一線民政人員對居家檢疫者的關懷工作。

唐鳳分享台灣防疫經驗。 LINE

新常態生活服務更多元：外送、預約餐廳還能買車票

相對於台灣以情稍微趨緩，日本的狀況還是相當嚴峻，LINE也因應情勢推出了許多新興服務。

在過去幾個月內，外送需求大增，LINE與日本餐飲平台「出前館」合作，未來Delima餐點外送服務將併入出前館品牌，未來日本8,400萬LINE用戶都將可以自動登入「出前館」，使用餐點外送服務。

LINE預計在日本推出「LINE預約」功能。 LINE

此外，店家也不斷重新思考如何更有效率地與顧客互動溝通，LINE也在將在11月於日本推出「LINE預約」功能，攜手餐飲網站Gurunavi，顧客可以透過LINE官方帳號自動應答功能了解資訊，也可網路或電話訂位Gurunavi平台上的餐廳。

在福岡，LINE則與西日本鐵道株式會社合作，在西鐵電車的LINE官方帳號中就可搜尋到西鐵電車的乘車券和觀光體驗優惠套票，並串接LINE Pay付款功能，直接購買。另外也與Google Map、西鐵巴士轉運網站、西鐵計程車等服務合作，提供LINE中完整的外出體驗。

用LINE也能借錢？疫情下信貸服務大受歡迎

LINE Pocket Money是一個從申請、審查、到清償，整個流程都在LINE通訊軟體中完成的個人型信貸服務。這個服務於去年夏季在日本推出，根據用戶在LINE平台上的個人行動數據算出「LINE Score」個人信用評分後，加進過去的屬性資訊以進行授信評估。

今年秋天，這個服務將開始採用新的授信模式「LINE Activity Model 2.0」，將加強聚焦於個人在網路上的活動，引進LINE獨家的授信模式，重新設計信用評估。

分析了服務的用戶後發現，LINE Pocket Money中自營業、派遣契約員工、打工族的用戶比例，比其他相關融資業界多出10%，可見各式各樣工作型態的用戶都需要LINE的信貸。

在新冠疫情之中，實際貸款件數正在成長，因此今年夏天貸款總額將可能突破100億日圓，規模持續擴大。接下來LINE Pocket Money將持續以非金融領域的個人行動數據資料為基礎，進行信用評估，希望成為一個可以更貼近個人需求且公平的融資服務平台。

線上醫療需求大增，外出就醫前先自我診斷

因應疫情趨勢，LINE也在健康諮詢領域融合了線上、線下的服務，持續發展健康照護願景。去年12月起，LINE Healthcare開始提供「健康諮詢服務」，日本在疫情中協助許多諮詢，至今已累計高達30萬件以上諮詢案件。當民眾去醫院時不知道該掛哪一科，利用LINE能事先諮詢解消用戶前往醫院的不安，受到市場好評。未來LINE期望這項服務成為用戶和醫療機構間橋樑，提供用戶安心且安全服務。

「LINE Doctor」是透過LINE視訊電話接受醫師診察的線上看診服務。預定2020年11月份開始提供服務，從搜尋診所、預約、實際接受診療、付款，全都在LINE上就可無縫接軌完成。LINE將針對醫療機構的設備和規模來提供不同方案，日本預計11月起「基本方案」提供預約、LINE視訊電話以及手機付款「LINE Pay」功能，免費提供日本院方使用。

「LINE Doctor」服務。 LINE

未來還規劃串連「線上服藥指南」，幫助用戶在家中即可接受醫師診察，用藥時也能接受藥劑師的服藥指導，在醫療上實現OMO（Online-Merge-Offline，線上與線下融合）的目標。

後疫情時代更需要的兩大服務：新聞與娛樂

在新冠疫情期間，大眾最在意的就是「資訊」的即時掌握，LINE NEWS 搜集來自日本1000多家媒體合作夥伴的新聞資訊，每天發出超過9,500則相關內容。並創建了「新冠疫情專區」，除了根據感染狀況與社會情勢，統整「每日焦點新聞」外，同時也和「JX通信社」、「專門家有志協會」攜手合作，更即時地提供正確資訊，並以更直覺和視覺化的呈現手法製作了「手繪新聞（NEWS Graphic）」的影音報導，希望將正確的資訊傳遞給更多用戶。

LINE也發現傳遞「數據」和「數值」的困難性，如何搜集與地區和生活關係密切的資訊，以及如何對抗假訊息與假新聞、或是偏頗的新聞報導所引發的過度焦慮不安等課題。還有，隱藏其中的「大眾傳媒過濾（mass filter）」、「社群過濾（social filter）」的潛在問題。LINE NEWS今後將持續面對這些重要課題，積極提出對應對策，並在未來LINE NEWS的服務中實踐「資訊新常態」。

在娛樂方面，日本的在「LINE MUSIC」上有許多新興創作者上架歌曲，人氣也相當高，2020年7月的歌曲總播放次數與2019年1月相比，大幅成長了530%。從2020年冬季開始，LINE將推個人音樂發行服務「SOUNDALLY」，無論是小孩或大人都可以輕鬆地用手機，即時銷售創作歌曲或發行音樂。還可不受限地免費上架多首歌曲，通過服務平台讓歌曲在世界各地得以發行，並將版權收益全數回饋給發行者。

另外也與松竹影業、Sproot等企業合作，融合松竹影業所製作的電影、戲劇以及喜劇類等娛樂內容和電影院、劇場的設施，串聯LINE的平台與先進技術、數位行銷的專業知識、加上Sproot的娛樂相關事業的數位化知識，成立了「松竹數位轉型聯盟」。

首先，推動電影院的數位轉型，從蒐集顧客數據開始、加以分析並製成完整顧客紀錄，為了能提供顧客高品質的影音體驗，我們將透過強化線上行銷推廣，實現並創造出親臨現場的視聽體驗，提升顧客滿意度。

LINE

LINE貼文串也已發展成「內容追蹤平台」，提供創建「多帳戶」功能，讓創作者可發揮創意，並隨時查看獲利收益。用戶可一次建立多個帳戶，並依據欲發送的內容，使用不同的帳戶傳送給追蹤者。

符合特定條件的帳戶，還可針對上傳的影音內容，進行廣告推播，在LINE貼文串上發佈推廣，根據觀看次數，獲得相對應的廣告分潤收入。此外，還將推出「自行付費宣傳」功能，將內容發送給更多用戶，增加觀看次數和帳戶收益。

責任編輯：蕭閔云