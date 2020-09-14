數位轉型是一個跨領域及融合消費資訊的操作，也是重新塑造品牌的過程，必須清楚知道企業問題所在，並在數位化中創造價值，企業才能真正轉型。

數位轉型這個議題愈來愈火熱，許多企業主都想朝這個方向大步邁進。自從年初的新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）造成全球性爆發，疫情的變化隨時都能讓實體商業銷售行為產生中斷，實體和網路市場的彼此消長，造成消費族群的轉移，讓重視實體的企業不得不去面對這個問題。不過，雖然新冠肺炎加速了企業必須面對的數位轉型，但又該怎麼做呢？

相信不少企業曾花了大錢開發數位系統，甚至也找了管顧公司規畫轉型方向，但最終還是不如預期功虧一簣，究竟是花錯錢？還是找錯管顧公司規畫錯誤？其實都不是，而是數位轉型是有階段順序，釐清自家公司的問題和順序，方能朝數位轉型前進！

在說明前，先提供企業主們一個觀念，在數位轉型進程中，請依照這個順序的步驟做規畫，這無關資金資本大小，也無關企業人員多寡，更無關你會不會網路操作或資歷深淺，

數位轉型是一個跨界及消費軌跡融合的操作，也是品牌再造和商業價值重組的過程，只有我們深知企業的需求與問題，才能清楚找到對的答案來執行，最後才能自然的轉型成功。

那該如何做呢？以下分為4個階段提供相關說明給需要數位轉型的企業主做為參考：

數位轉型4階段。 李建勳

1. 數位化

在探討數位轉型時，最重要的該屬此一階段，也是企業和部門同仁能否融入數位思維的關鍵，其中尤以第一階段和第二階段最常混淆。

實體企業在進行跨界和不熟悉的產業時，必須要有賠錢的心理準備，開始數位化操作的重點來自於，累積成功（失敗）的經驗值，方能清楚企業是否需大量投放人力和金錢朝向數位轉型，這部分可先從外部團隊來進行協助，凡企業官網、廣告投放、技術開發、廣告優化和平台合作等項目，都是由此階段開始，而數位化的重點在於，在可承受的傷害及預算下操作，讓外部團隊提供經驗和數據來釐清企業主需要數位轉型的方向。

2. 數位優化

當企業開始嘗試第一階段的數位化後，會逐漸累積成功與失敗的案例，此時加重成功案例，逐漸累加行銷預算和新部門投資，從中摸索出符合企業的數位優化操作，藉由企業內部團隊和外部團隊交叉互補的方式，慢慢將外部操作拉回企業。不過數位操作切勿全部拉回企業做，此階段是釐清專業互補，讓數位化和數位優化萌芽於企業內部中，專業的分工，可使數位轉型更加順暢，拉回企業雖然自主性高，但這會讓你累得半死又可能打回數位化的階段。

3. 數位轉型

當組織內已經有明確的商業模式和團隊進行運作，能夠從數位化中累積數據的價值，並且發展出原有商業模式所沒有的商業價值，轉變成數位科技的組織，這才是真正的數位轉型，轉型並非嘗試數位工具、數位系統建置，轉型是來自於整體的升級或進階，最後形成營運模式就可以思考組織最終的數位再造，這樣企業才是真正的「轉型」。

4. 數位再造

當企業已經華麗轉身數位轉型階段，此時該思考最終的「數位再造」操作，而數位再造才是真正增加營收比例的階段，數位再造是讓品牌重新面對市場消費者的認知符合內部所規畫的，使組織營運模式和數位科技密不可分，變成了數據化、系統化、規模化，重要的新舊部門不排斥，組織內部產生數位思維這最終的階段，就是數位再造。

企業主們，數位轉型不是找個外商或者曾經待過科技產業的專業經理人，或併購數位新創就能改變，數位轉型是一種清楚知道的過程，並累積對於企業有幫助的過程，數位轉型是一種消費軌跡的融合，數位轉型並非架設網站投遞廣告這等操作。

責任編輯：陳建鈞

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