孤獨、渴求慰問的這些心理狀態，在現代社會已逐漸演變成一種商機。在淘寶上，這種特別的「線上慰問服務」已經發展得非常成熟。

孤獨、渴求慰問的這些心理狀態，特別是在社群網路普及的時代，已經漸漸演變成一種商機。在淘寶上，這種特別的「線上慰問服務」已經發展得非常成熟，內容的多元化也超乎我們想像。

淘寶的線上慰問服務有哪些？

「線上特殊慰問」服務一直存在，打開淘寶，你會發現可購買的服務超出你的想像，服務價格從幾元到幾十元不等，大多數都在20元（約86元台幣）以內。

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比較常見的有線上早午晚安服務，一般服務方會把文字或語音發到買家指定的帳號上。一位淘寶店家表示：「我們店裡賣的晚安比較多，大多數是男顧客買了，讓我們發給他的女朋友或者暗戀對象。」

特殊一點的線上慰問服務有告白、分手、複合、道歉、誇獎、叫醒起床、監督完成作業等，「道歉的銷量比較少，叫醒起床和監督完成作業還蠻多的，有很多是自己買給自己的。」依淘寶數據顯示，七夕前一周，約100萬人在淘寶上「求復合」，20萬人訂製告白簡訊。

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店鋪賣家表示，線上慰問很早之前就有人開始做，「iPhone 4流行時就開始了吧，之前的管道有簡訊、飛信、QQ，現在微信比較多」，行業已經比較成熟，「之前不是流行誇誇群嗎，其實一開始也是收費誇獎服務，後來變成大家進群互相誇獎。」

「讓我最難忘的是一個買家給自己去世的老婆買晚安，每天一條，買了3年多，突然有一天我們發送（線上慰問服務）的手機號碼回簡訊，說號碼換了主人，我們把情況告訴買家，買家第二天就說不發了，說要從過去走出來。」

為粉絲量身打造，推出線上戀人服務

為了滿足粉絲群體的需求，店家還推出了線上戀人服務，店家會把微信帳號頭像換成買家指定的明星，用該明星的說話方式和粉絲互動，頗有幾分養成類游戲的感覺。

「這種（線上戀人）就比較貴了，因為是量身訂做的，需要有劇情。我們的員工說自己做這個都快要做到精神分裂了，一會是朱一龍，一會兒是易烊千璽。」

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賣家說，除了訂製線上戀人，買家想要什麼服務，就可以有什麼服務，「都是線上的，大家圖個開心，也不會有人當真」。賣家表示他曾收到過一個線上罵人服務的需求，「第一時間拒絕了，這樣做不好。」

當然，賣家說這行也不是看上去那麼簡單，被買家挑剔服務品質，還有被收信方拒絕的也不少。「有些人會覺得這種服務有點奇怪，會要求我們別發了。」賣家表示只要對方有一次明確的拒絕，他們就會立即道歉並終止服務，「絕對不會透露買家的信息，這是行業規範。」

也有不少人表示抵觸「孤寡」這個詞，感覺社會對單身人士存在滿滿的惡意，有一種被催婚的感覺，未經本人允許就「孤寡、孤寡」更是一種社交「越界」，「單身（這個狀態）不應該在七夕或者情人節被用來戲謔，自嘲可以，但是不要拿來嘲笑別人。」

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總體來說，享受服務的人還是大多數。說起收入，兩個商家給出了不同的結果，一個商家只通過淘寶店銷售，年入大約幾萬元人民幣，另一個商家不僅有淘寶店，還有一家位於廣州市長洲島上的飲料店：「來的客人我都加了微信，近幾年積累下來很多個帳號加滿了，有時候會把別人買的晚安發在朋友圈，後來透過微信買的人就多了，去年晚安、告白、求復合、求原諒之類的加起來收入30多萬人民幣（約130萬台幣）。」

害羞和孤獨是「線上慰問」的動力

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不難發現，不少線上慰問服務完全可以由買家自己去做。比如男性對女性告白，還有每天的晚安等等，為什麼有人寧願花錢也要讓人代勞？

在中國的社交場景中，直來直往會讓人覺得冒昧，很多時候會覺得繞個圈，把信息委婉地傳遞給對方才是恰到好處的表達方式。

因此，借第三方表達自己的情感是一個極為穩妥的方式，不管是誇讚、告白和表達關心，借別人的口說出來會更好一些。

正如購買「線上戀人服務」的粉絲，如果她們有一個疼愛自己的男朋友，又何必把自己對愛情的美好想像寄託在虛擬服務上？如果身邊有一個人時常關心自己，又何必自己買誇獎服務來誇自己？

虛擬需求都是現實社會的反射，只要害羞和孤獨一直存在，線上慰問服務就會好好地「活著」。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：愛范兒