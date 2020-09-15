輝達（NVIDIA）出手買Arm受到矚目，英國宣佈該事涉及國安將介入調查，電電公會理事長李詩欽分析，英國跟中國是相對比較會擔心的國家。

半導體巨頭輝達宣佈400億美元買下Arm，成業界關注議題，電電公會理事長李詩欽14日指出，雙方仍有一段很長的程序要通過才能完成交易，但預期英國最擔心這筆交易是否影響國家，其次中國也可能擔心國家方面的問題。

李詩欽表示，輝達買Arm相信後續的申報程序需要一段時間，從產業角度來看，創新的科技能更國際化是很重要的事，也可以帶動台灣發展機會，他相信這個合作一定是好事，輝達一定是看到未來很強的需求才決定出手。

NVIDIA買Arm引發產業震撼，李詩欽認為英國最擔心，其次中國也可能感受不確定性。 Nvidia

李詩欽分析，輝達是希望在AI上更增進核心競爭優勢，但消息才剛發生，仍須觀察效應，比方Arm是英國國家重點發展產業，該公司不僅總部在英國，也約有一半的研發人力在英國，英國會有什麼考量可以觀察後續發展。

他補充說明，英國應該會擔心美國公司買走Arm之後，會不會未來長期用更多美國工程師？過去Arm大股東把股份賣給日本軟銀，因軟銀是投資公司，相對不會插手營運較沒影響。

其次，他也認為，Arm未來的IP授權是否仍維持中立，或許未來相對會比以前更令中國擔心，「但還不知道，要一年半以後，」李詩欽補充。

李詩欽14日出席2020年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」展前記者會，該會展由外貿協會與電電公會聯手舉辦，也是首度採用線上線下（Online-Merge-Offline, OMO）虛實整合策展。

外貿協會秘書長葉明水於2020年電子展暨AIoT展記者會介紹本屆展覽OMO （Online-Merge-Offline）創新線上線下整合模式。 貿協

TAITRONICS及AIoT Taiwan也首度與「台灣電路板產業國際展」（

TPCA Show）、「台灣國際雷射展」（Laser & Photonics Taiwan）及「台北國際光電週」（OPTO Taiwan）以「台灣國際電子製造聯合展覽會」串聯展出。外貿協會秘書長葉明水表示，期望國際買主不能來台，也能一次看到台灣電子業的實力，李詩欽也強調，未來會展「虛實共存」將是新常態。

李詩欽表示，今年台灣電子業第三季出口表現不錯，大家預期若第四季也賣得好的話，2021年第一季需求才會再回來，因為如此市場庫存不會過多，他直言會員最怕「耶誕節（消費）不來，」，這也是各國拚解封關鍵。

雖台灣在這波疫情中衝擊少，電子業出口旺，但李詩欽也坦言比較擔心消費電子業者，這類訂單價格敏感度高，目前看起來民生電子產品需求不好，買氣比較觀望，所幸這幾年佔台灣電子業占比比較小了，大家開始往伺服器或網通業務發展，做純消費電子如玩具類比例較少。

行政院長蘇貞昌宣佈2019年開始，「投資臺灣三大方案」總投資金額已破兆元，到2020年底，實際到位的資金將超過6,200億元。李詩欽表示，台商回台投資是長期趨勢，只是去年迄今相對明顯，雖投資高峰已經過去，但建廠徵才要時間，現在才正開始，未來幾年將可以期待。