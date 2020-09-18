蘋果的產品發表會才剛落幕，面對廣大的受眾用戶，蘋果是如何翻玩各個產品的性價比，讓用戶們產生高CP值的「錯覺」呢？

如何在一條產品線上，去維持多個不同價位的產品，已經成為蘋果需要解決的棘手問題。

前幾年，蘋果還不用考慮很多，每年固定一款iPhone，一款iPad，等於是由蘋果來給用戶做選擇，拿出當時最好的產品。

現在儼然不同，iPhone早已脫離「單機打天下」的時代，從每年一款變成兩款，然後變成三款，在即將到來的iPhone 12上，可能還要增至四款，它們都將有著不同的配置組合，面向不同的用戶群體。

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iPad也是類似的模式，最開始只是加入mini，接著是靠Pro進軍專業級市場，以及面向教育用戶群推出入門款iPad。到了去年，又重新復活Air和mini系列，現在也有了四種價位的產品。

最後則是Apple Watch，經過了秋季發表會這輪的更新後，「SE」這樣的中間型號也加入蘋果手錶的陣容中，不再只是一年一款Series系列的更迭節奏。

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至此，在iPhone、iPad和Apple Watch這三大產品線上，蘋果已經開始維持「高中低」三條，甚至是三條以上，有著不同命名，以及不同價位的產品。

將選擇權重新交回到用戶手中，如何讓一部分人獲得最頂級的體驗，但同時又能擴展產品的整體受眾，並控制在合理價格之下？

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從iPad Air 4、Apple Watch SE看蘋果的平價策略

我們可以從剛發布的iPad Air 4以及Apple Watch SE中看出一些端倪。

本次蘋果將諸多iPad Pro獨有的特性，都下放給新的iPad Air。 最直觀的莫過於四邊等寬的全螢幕形態，這使得iPad Air 4擁有了和iPad Pro 幾乎一致的外觀、尺寸和重量。甚至還能看到，iPad Air 4比iPhone 12搶先一步，用上了今年最新的A14晶片。

另外，像二代Apple Pencil和巧控鍵盤，這些曾經只能在iPad Pro上使用的配件，以及USB-C、WiFi 6等介面、網路連接特性等，現在也都變成了Air系列可用。

其實兩者拉開差距的地方仍有不少，比如說iPad Air 4不支援ProMotion自動適應更新率技術，沒有四揚聲器系統、Face ID，複雜的後置多攝影鏡頭模組也改用單攝影鏡頭，這些賣點仍然是Pro版獨享的部分。

但靠著18,900元的起步價，網羅了許多旗艦特徵的iPad Air 4，已經足以讓很多人興奮一段時間了。

Apple watch規格比較 蘋果官網

接著看Apple Watch SE，它使用了和Apple Watch Series 6同樣的外觀設計和螢幕形態，卻只搭載了比6代差一檔的S5晶片，同時砍掉了全天候顯示技術，以及血氧、心率監視兩個感測器。

這意味著，Apple Watch SE不會擁有兩項關鍵的健康檢測功能：血氧和ECG心電圖，它們仍然是Series 6這樣的旗艦款「專屬」，也不至於讓去年購買了Series 5的前代用戶有所不滿。但是加速感測器、高度計等功能，SE依舊很齊全，更別說它那比Series 6低三分之一的起步價，也令它足以取代年邁的Series 3，成為新的熱門手錶。

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旗艦款的「減法」，蘋果為何選擇這麼做？

從這兩款新品的配置以及定位，不難看出，蘋果其實是將iPhone XR、iPhone 11 的「平價產品」策略，沿用到了iPad和Apple Watch上。這就相當於為兩者的旗艦款，分別做了一次「減法」。

然而，類似的減法方式，在現下的手機市場中十分常見，但像蘋果這樣能夠在一個合理價格下，提供完全不輸於同檔旗艦的產品，反而讓人們覺得有些反常識。

當年的iPhone XR、iPhone 11也是很典型的例子，一方面，它確實擁有和更高階系列類似的特性，比如都有Face ID，都用上了最新的A系晶片，也都有全螢幕設計，核心差異並不大。但另一方面，從相機組合、機身工藝和螢幕素質等角度來看，它們不是同一個定位的產物。為什麼蘋果會這麼做呢？

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一、和蘋果追求一致性的軟體體驗有關

不管是高階、中階還是低階的iPhone、iPad和Apple Watch裝置，蘋果都會傾向於讓它們用上和旗艦同檔次的A系、S系晶片，或者說僅僅次一檔，來確保各裝置都能獲得對等的iOS系統體驗，保持一致性。

這裡得強調A系晶片在蘋果裝置中的重要作用了：它本身就有著優秀的製作工程和性能，哪怕是一顆1、2年前的晶片，放在中低階市場，依舊能玩得風生水起，而配套的處理器和AI引擎，更是能提供許多算法和神經網路技術支援。

因此，就算iPhone SE使用了和iPhone 8一樣的單攝影鏡頭，但在A13的幫助下，它就能獲得人像模式的拍照功能，並暢玩最新的手機遊戲。

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同樣的，本次用上A12晶片的第八代iPad，在第二代神經網路引擎的支持下，也實現了備忘錄App裡的手寫文字識別功能。

最終，性能反而成了iPhone、iPad等裝置最不需要關心的部分了，因為不管選擇哪個價位的裝置，過去兩三代的A系晶片都會確保它們的性能不輸同期的競爭產品，並能流暢運作最新版本的iOS、iPadOS等系統。

真正將蘋果「平價產品」和旗艦裝置拉開差距的，反而是結構工藝，螢幕畫質，或是相機、感測器等次要元件，這便涉及到第二點，蘋果在做減法時，會保留哪些賣點。

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二、利用「錨定效應」讓用戶產生錯覺

外觀無疑是放在第一位的，本次iPad Air 4或是Apple Watch SE都使用了和旗艦產品相近的設計，甚至連螢幕尺寸都幾乎一樣，而iPhone 11、XR之於同期的11 Pro、 XS等系列，也都在設計上進行了統一。

讓中低階價格的產品「蹭」旗艦外觀，其實是有好處的。很多用戶看完圖片或拿到手機後，便會很自然地將「旗艦款」作為參考物，間接提升了產品的形象。

近兩年，蘋果也喜歡在iPhone 11、iPhone XR等產品中輸出這樣的「錯覺」：在最容易被用戶感知的部分（外觀、性能）做到最好，並淡化那些不容易被感知的部分，最後配上合理的價格，藉此營造出產品「CP值很高」的感覺。

如今，這樣的「錯覺」也在iPad Air 4和Apple Watch SE上有所體現，靠的也是我們對iPad Pro以及Apple Watch Series 6的感知。

可以把它看作是一種「錨定效應」（Anchoring Effect），就像是你聽到了很多iPad Pro的優點，並把它的價格作為參考，現在突然有人跟你說，你只需一半左右的價格，就能獲得一個跟它差不多的裝置，那麼你自然會滿意這個結果。

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如此一來，哪些賣點才屬於「感知不強」的部分？仍然以iPad Air 4為例，對比iPad Pro，它少了四揚聲器系統、自動適應更新率技術，也沒有激光雷達掃描等元件，嚴格意義上說，它們都屬於大部分人用不到的「甜點級功能」。在這點上，蘋果確實是能減則減，要不就是只維持在基本水準，能用即可（多攝影鏡頭變單攝影鏡頭，四揚聲變雙揚聲）。

也正因為這種「縮水」太不起眼，大部分人不翻看配置表，其實都不怎麼會察覺到，反而還會認為「平價產品」更划算，更有入手的價值。此時，蘋果的目的便達到了，結果就是：蘋果的「平價產品」們，均成為各條產品線中賣得最好，也最受歡迎的裝置。iPhone 11、iPhone XR，以及更早的Apple Watch Series 3和iPad Air等，皆是如此。

哪怕它們並不是大家心目中配置、做工和用料最好的裝置，但對消費者來說，平價產品所提供的功能已經相當足夠，蘋果的「性價比」，也正是體現在這裡。

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

本文授權轉自：愛范兒