因疫情帶動居家健身潮，美國新創健身器材公司派樂騰（Peloton）今年股價強勢走高，成為疫情下的最大受惠者之一，有望創下1億名付費訂閱用戶數的里程碑。

受惠於武漢肺炎疫情帶動的居家健身潮，美國新創健身器材公司Peloton今年股價強勢走高，成為疫情下的最大受惠者之一。Peloton認為，即使疫情消退，後續需求動能依然可期，有朝一日，有望創下1億名付費訂閱用戶數的里程碑。

Peloton用戶可以遠端參加健身課程，並透過每月訂閱服務付費。 Peloton

CNBC報導，Peloton在15日舉行上市以來首次股東會，執行長John Foley表示，該公司的目標是達成付費用戶數攀上1億人大關，以全球健身房愛好者大約2億人來看，這是一個合理的目標。

Foley列舉數項理由：

美國有3,500萬個家庭擁有跑步機，但因為使用起來很無趣，許多人卻不常使用，這些人是Peloton線上課程的潛在客群。 藉由產品多元化吸引更多客戶，包括新款高階飛輪車「Peloton Bike+」，售價為2,495美元（約7.3萬元台幣），具備可旋轉的23.8吋觸控式螢幕，讓使用者可切換於飛輪訓練和地板運動。 目前Peloton業務範圍為美國、加拿大、英國和德國，未來將拓展到更多國家，並新增其他語言的線上課程。 2021年初將推出價格較低的跑步機「Peloton Tread」，售價2,495美元，現有飛輪車「Peloton Bike」則降價16%，由2,245美元降至1,895美元（約5.5萬元台幣），讓使用者更輕鬆負擔。 搭配多元的課程管道，現在使用者可透過Roku TV、Amazon Fire TV、Apple TV和Android TV使用Peloton應用程式。

付費訂閱會員數較去年大增113%，預計明年營收可達36.5億美元

根據Peloton日前公佈的最新財報，2020會計年度第四季（截至6月30日，共3個月），付費訂閱會員總數達310萬人，其中每月支付39美元，透過Peloton飛輪車和跑步機連線上雲端健身課程的會員為109萬人，較去年同期大增113%，其餘是透過智慧型手機或平板電腦訂閱課程的會員，月費為12.99美元（約380元台幣）。

展望2021會計年度，Peloton預計，付費訂閱用戶數將增加近一倍，達到205萬至210萬人；全年營收可達35億至36.5億美元，年增率預估為218%，遠高於Refinitiv共識預期的27.2億美元。

Peloton（PTON–US）股價在15日也上漲4.19%、收85.45美元，今年以來累計大漲逾200%，公司市值為246億美元（約7千億元台幣）。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：MoneyDJ理財網