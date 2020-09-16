蘋果在今天凌晨發布AirPods和AirPods Pro的3A283全新韌體，總算把WWDC 2020上公佈的「空間音檔」和「自動切換」功能帶來了。

蘋果在今天凌晨發布了AirPods和AirPods Pro的3A283全新韌體，總算把WWDC 2020上公佈的「空間音檔」和「自動切換」功能帶來了。

什麼是「空間音檔」？

就是將環繞聲道精準置於合適的方位，即便你轉動頭部或移動裝置也沒問題，進而帶來身歷其境的環繞聲體驗。

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簡單來說，當你在看一個影片，無論怎麼轉動頭部，甚至遠離手機，仍會感覺聲音依然從手機的方向發出，有種身歷其境的沉浸感，這可以說是最便利的立體聲解決方案了。

「空間音檔」適用於哪裡？

這個功能對音源有一定要求，理論上需要支持5.1、7.1聲道編碼。蘋果自家的Apple TV+本身就支持此功能，而Netflix、YouTube尚未支援。在中國的話，開啟騰訊的「臻彩視聽」功能也能體驗到，想體驗可以試著搜索《星際效應》。

截圖自騰訊

如何確認使用「空間音檔」？

需要說明的是，「空間音檔」功能僅支持AirPods Pro。在控制中心長按AirPods Pro按鈕，就能打開「空間音檔」功能。

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自動切換

顧名思義，便是支持裝置自動切換功能的AirPods，可在配對至同一iCloud帳戶的iPhone / iPad與Mac之間進行「自動切換」，讓你用起蘋果裝置更加便利。

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舉例來說，如果AirPods原本連接的是iPhone，當你使用iPad 或Mac打開一個影片時，AirPods會自動從iPhone切換到iPad或Mac上；而當有你有語音訊息或者電話打進來時，AirPods又會自動轉回到iPhone上。

實際體驗切換速度很迅速，十分便利。每台裝置都會跳出通知，以便你了解音檔在什麼時間切換到了哪台裝置上。

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AirPods和AirPods Pro均支持「自動切換」功能，不過需要更新到iOS 14/iPadOS 14和macOS Catalina。雖然目前iOS 14還沒有正式版，不過隨著蘋果發布會的召開，應該離推出也不遠。

然而，AirPods的韌體升級一向是自動的，如果想盡快升級到3A283版本體驗這兩項功能的話，可以將耳機先連上手機，然後放到耳機盒裡，再把耳機盒插上電源充電，等待15分鐘後，就能升級到最新韌體了。這時，在「設置—通用—關於本機」當中選擇AirPods就能查看到最新的版本號。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：愛范兒