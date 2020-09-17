阿里巴巴揭幕旗下犀牛智造的迅犀數位工廠，宣布第一階段將與服飾業者合作，利用阿里巴巴零售平台累積的數據，協助業者做到彈性生產。

阿里巴巴集團近期正式揭幕旗下犀牛智造的迅犀數位工廠，展示阿里巴巴集團在「新製造」領域的戰略成果。

透過迅犀數位工廠，小企業及生產商可以更迅速地應對客戶日新月異的需求，進一步挖掘中國規模逾30兆元人民幣（超過4兆美元），正在開啟數位化進程中的製造業市場商機。而第一步，將瞄準服飾工廠為主要的應用場域。

迅犀數字工廠揭幕，標誌阿里巴巴集團新製造戰略成果首度亮相市場。 阿里巴巴

延續馬雲「五新」戰略，實現「新製造」彈性生產需求

阿里巴巴集團創辦人馬雲於2016年首次提出「五新」戰略，包括新零售、新製造、新金融、新技術及新能源。這一次登場的迅犀數位工廠，是阿里巴巴實施「五新」戰略的另一里程碑。

「現在各國已經越來越重視製造業的發展，疫情後更加加速了這個態勢，如何提升製造業，是一個全球化的課題。」阿里巴巴犀牛智造首席執行長伍學剛說。

這個趨勢背後的關鍵原因，是消費者需求發生了巨大變化。在過去是「大量生產」的年代，但現在，消費者變得越來越個性化、多元化、差異化，全世界都在進入以用戶為核心的新消費時代。

「數據是新製造的核心，客戶的需求瞬息萬變，而且更偏好於個性化而非大量生產的商品，」伍學剛表示，新製造是以數據驅動和智慧技術，幫助傳統製造業實現按需定產，在滿足個性化需求的同時，提高盈利及降低庫存壓力。

新製造幫助傳統製造業在滿足個性化需求的同時，提高盈利及降低庫存壓力。 阿里巴巴

瞄準服飾業！阿里巴巴：犀牛智造彈性生產，做到零庫存

阿里巴巴集團從2018年就開始佈局新製造，不過，因為每個製造業行業的痛點都完全不同，很難用一招就打通不同行業的模式。

伍學剛說，「因此我們在選擇行業時，主要有幾個考慮：一是行業的體量要大，二是痛點要突出，三是阿里巴巴做這件事情有一定的優勢。」正因如此，阿里巴巴決定由服裝市場切入。

長期以來，服裝業內大大小小的企業都面臨生產週期長及庫存水平偏高的難題。過去，每年由於庫存造成的浪費佔服裝行業銷售的30%左右。而服裝一直是阿里巴巴中國零售市場上最大的商品品類之一，這令阿里巴巴在客戶洞察方面具備獨一無二的優勢。

因此，犀牛智造在發展初期瞄準服裝業為起點，希望借助各類嶄新技術，包括即時資源分配、流程及成本規劃、內部自動化物流方案及犀牛智造的智能製造作業系統等，能以合理的成本及更短的交付時間來生產出小批量訂單，犀牛智造可以將生產效率從25%提升至平均55%。

他進一步舉例，「去年冬季我們通過大數據發現『熱力牛仔』呈現熱銷趨勢，而平台的供給不足，存在很大的藍海機會。」因此，犀牛智造和淘寶直播達人薇婭合作，迅速生產、補充這個品類，在一個晚上銷售超過10萬條牛仔褲。

「我們將銷售、設計、印花、製造系統全部和淘寶後台進行了數字化（數位化）的連接，」伍學剛說，消費者下單以後，可按照消費者訂單實時生產及實時發貨，做到「零庫存」。真正做到了生產線每件服裝都是不一樣，每件衣服就是一張訂單。「在短短5天時間中，我們交付了1萬張訂單，這在傳統工廠來說是難以想像的。」

責任編輯：蕭閔云