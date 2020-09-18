由於疫情帶動了產業數位轉型的速度，TiEA認為，要協助產業轉型，政府應負責幫業者把過時的、擋路的法規移除掉。

「2020真是一個不可思議的年份，不只是疫情，國際情勢也有變化，」身兼TiEA榮譽理事長的PChome網路家庭董事長詹宏志說。但是網路越發達、成熟，就能在封城、無法交流的狀況下持續運作。「把網路應用到每個領域就是TiEA夥伴的工作，或是做這個工作的人，就要是TiEA的夥伴。」

台灣網路暨電子商務產業發展協會（Taiwan Internet and E-Commerce Association，簡稱TiEA）今（18）日舉行第三屆第二次會員大會暨產業論壇，探討在當前全球疫情下台灣企業如何找到新出路，持續為網路與電商產業創造新機會、新商機。

詹宏志說，把網路應用到每個領域就是TiEA夥伴的工作。 PChome

疫情推動數位轉型，TiEA：政府能做的是幫業者移除過時法規

台灣擁有強大的數位創新能力，在疫情期間迅速布建口罩地圖、防疫路線圖等，數位科技加乘社會創新，不只為國人守住防疫第一線，「數位抗疫」經驗更成為友邦借鏡的對象。而在產業界，遠距工作、線上學習、無現金支付等服務因應疫情而生，實體零售及服務業也加入電商行列。

「這一次疫情幫台灣的數位轉型往前推了一大步，」回顧今年的網路產業情勢，TiEA理事長陳建弘這樣說。

他進一步說明，如今各行各業都是網路業，已不侷限數位內容及電商，疫情加速各產業數位化，網路成為食衣住行各面向的基礎建設。在數位轉型的路上，「政府可以做得很簡單，就是幫業者把過時的、擋路的法規移除掉。」

他以OTT法案為例，「對台灣業者管這麼多，海外業者又管不了，這時候會加重台灣業者經營的負擔。」他認為，「什麼樣的狀況可以讓消費者滿意、可以賺錢，業者對這些的嗅覺是比政府敏銳很多的。」

陳建弘表示，從今年5月提出「三要一不」訴求、呼籲政府成立數位發展部會以來，尚未得到官方的正面回覆。 蔡仁譯攝影

再次呼籲政府成立「數位發展部會」，TiEA：官方尚未正式回應

TiEA在會員大會現場，陳建弘表示，從今年5月提出「三要一不」訴求、呼籲政府成立數位發展部會以來，尚未得到官方的正面回覆。因此，他也再次呼籲政府盡速成立專責數位發展部會，並重申關於此部會的四大訴求：

一、要專責於數位經濟長期健康發展

在發展數位經濟的過程中，可能會遇到各種矛盾、衝突與障礙，該數位部會必須協助各機關以及社會各方落實數位轉型，以期讓所有國內產業同享數位轉型，帶動數位經濟作為國家發展基石。

二、要建立健全的法規環境，排除法規障礙

數位發展部除了帶領國內企業轉型之外，亦須帶領政府從內改變各部會面對數位轉型的心態。更進一步，讓各目的事業主管機關正視數位轉型的必要性與迫切性，協助排除現行法規障礙，改變現行主管機關、不接受協調各自為政的困境。

三、要具協調各部會功能之「首長制部會」

數位發展部會建議應設立為專責於數位發展之首長制部會，統籌國家數位產業發展。其首長應以推動發展為專職，有效解決針對國家整體數位發展策略與當前行政管理破碎化的問題。

四、不應同時為監理單位

數位發展部會應專注於協助發展數位經濟，帶領全國產業進行轉型升級，不應同時兼具監理功能，避免陷入發展與監理矛盾的困境。

責任編輯：蕭閔云