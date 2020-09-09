8月底遞交上市申請的雲端獨角獸Snowflake，本週傳出巴菲特旗下投資公司波克夏．海瑟威、Salesforce都同意各自收購2.5億美元股份。

即將於今年內上市的雲端獨角獸Snowflake，獲得了巴菲特職掌的波克夏．海瑟威，以及Salesforce兩大企業巨頭投資，允諾將在近期以IPO價格分別收購其2.5億美元的股份，等於總共獲得5億美元的投資（約台幣144億元）。

這兩大巨頭的金援，也讓Snowflake的上市表現更受外界看好。上個月底，Snowflake遞交了上市申請書，計畫以每股75至85美元的目標價格IPO，預計其估值將上看237億美元。

作為比較，今年2月最新一輪募資中，其估值仍只有125億美元。波克夏．海瑟威及Salesforce同意收購股份的消息，令那看似老王賣瓜的膨脹估值，頓時成為貨真價實。

Snowflake是2020年最受關注的科技IPO之一，可能與Airbnb、Palantir等獨角獸角逐美國年度最大IPO事件。

Salesforce近來積極投資雲端服務公司，包括Zoom、Twilio及Dropbox都有它的一杯羹，因此投資Snowflake或許不是太稀奇，且早在6月時，兩者就曾宣佈過合作關係。

但巴菲特就不同了，他一向對科技股敬而遠之，投資科技公司保守再保守，這次選擇入股Snowflake也格外受外界矚目。且波克夏．海瑟威還打算加碼投資，計畫從Snowflake前執行長羅伯特．穆格里亞（Robert Muglia）手中，再收購400萬份A股，以75至85美元的IPO價格來看，預計需要再花費超過3億美元資金。

換句話說，波克夏．海瑟威可能將在Snowflake身上，投注超過5.5億美元的資金。

挑戰雲端巨頭成績仍不俗，Snowflake一年營收飆升1.5倍

在提交上市申請書以前，Snowflake一直相當低調，因此可能令許多人相當陌生，不了解這隻獨角獸究竟有何吸引力，讓兩大企業巨頭願意出手投資。

Snowflake成立於2012年，主要提供企業可在雲端上儲存、管理資料的「數據倉庫」服務。這項服務仰賴亞馬遜、Google或微軟等雲端巨頭的技術與資料中心為基礎，每年都需要支出龐大費用，2020年8月至2025年7月間，便花費了12億美元使用雲端服務，其中大部份付給了亞馬遜。

不過，亞馬遜、Google或微軟也都經營有自家的「數據倉庫」服務，例如亞馬遜的Redshift、Google的BigQuery，以及微軟的Synapse，因此無可避免與業界領導者進行直接競爭。

但過去一年來，Snowflake營收成長非常快速，2019上半年營收為1.04億美元，而今年上半年營收則竄升至2.42億美元，成長幅度超過一倍，巨大的成長潛力可能是讓投資者願意挹注資金的其中一個原因。

Snowflake的客戶數也快速增長，截至2020年7月底為止，其客戶數達到3,117家，其中不乏第一資本、Sony、Adobe、美光、尼爾森等知名企業，較去年同期的1,547家成長超過一倍。

就如同多數快速擴張的獨角獸，Snowflake也面臨嚴重虧損，2019上半年虧損達1.77億美元，2020上半年同樣燒掉了1.71億美元，距離實現盈利還有一段不小的距離。

疫情下的新創上市狂潮，8月有10間獨角獸遞交募股書

新冠狀病毒持續壟罩美國的此刻，是新創最壞也最好的時代。無數新創因疫情陷入嚴重虧損、大舉裁員，甚至不得不黯然收攤，但此時也是募集資金的最好時刻，蟄伏的獨角獸紛紛破土而出，選在這時候申請上市。

儘管美國疫情尚未消退，根據新創數據庫Crunchbase的資訊，2020年7、8月全球創投投資額均較2019年有所成長，且光是上個月，就有高達10隻獨角獸申請上市。

Crunchbase的資料指出，光是8月份，就有多達10間獨角獸企業申請上市。 shutterstock

Snowflake、Unity、Jfrog、Sumo Logic、Asana等5家科技新創公司，更不約而同在8月24日提交上市申請。

由於武漢肺炎令生活型態、工作模式產生劇烈轉變，連帶使投資者對科技領域更加趨之若騖，加上先前股票市場的動盪讓許多投資者手中持有大量資金，開始將目光聚焦在新創IPO上。

摩根士丹利科技股資本市場負責人柯林．史都華（Colin Stewart）就曾表示，許多壓抑多時的投資者們，都在期待新創IPO，也促使市場對持續虧損的新創更加寬容。

資料來源：CNBC、Bloomberg、Crunchbase

責任編輯：錢玉紘