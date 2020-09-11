福斯進軍電動車最重要的首發作品 ID.3 ，被視為是福斯版「特斯拉殺手」。然而，最近他們找了一位試駕員來評價 ID.3，竟然是特斯拉的CEO馬斯克？

福斯進軍電動車最重要的首發作品「ID.3」，最近在國外陸續出現在一些經銷商的展示場內。這款外觀上看來像是Golf的電動車，採用的是福斯MEB純電平台，主打平實價位以及高性價比，被視為是福斯版的「特斯拉殺手」。

福斯推出「特斯拉殺手」ID.3電動車，上市日期卻不斷拖延

不過，雖然ID.3如此重要，但在國外實際上市銷售的時間卻是一延再延，從今年二月說要上市，一直延期到九月。國外也可以看到大批等著要上市的ID.3就放在停車場裡頭閒置。有一種說法是，軟體方面還有需要改善的地方。然而，最新的消息是，ID.3將於11月開始生產，目前已有400輛測試車在為量產做最後調整。

截圖自Twitter

而不知道是否因為ID.3數度延遲的原因，大力推動MEB純電平台的福斯集團CEO赫伯特‧迪斯（Herbert Diess），在今年七月也交出了集團品牌CEO的棒子。但雖然如此，他依然還在忙著ID.3的相關事宜。

截圖自Twitter

而最近，特斯拉的CEO正好到德國來考察與特斯拉相關的計畫，馬斯克降落在布倫瑞克（Braunschweig）機場的時候，就被赫伯特‧迪斯給攔截，直接被他從機場接到了福斯位於當地的工廠，並且試駕這款被稱為「特斯拉殺手」的ID.3。

截圖自影片

赫伯特‧迪斯也公布了一段他與馬斯克在車上的對話。馬斯克在行駛的過程中問了電池的尺寸，也表示車子在迴轉時坐起來相當平穩，也算是幫他的對手進行了一次業配。

截圖自影片

隨後，赫伯特‧迪斯也公布了這段影片，並且在推特上表示，「我們只是試駕了ID.3，並聊了聊，兩家公司沒有交易或合作正在醞釀中。」

馬斯克公開支持，肯定赫伯特‧迪斯對電動化的努力

那麼，這位特斯拉的CEO為什麼會來「特斯拉殺手」的場子站台呢？事實上，馬斯克從以前就一直很支持赫伯特‧迪斯。去年他就曾經針對一則赫伯特‧迪斯的報導，在推特上這樣說：「赫伯特‧迪斯在電動化方面的努力，做得比任何一家大車廠都要多。世界的利益應該是放在首位的。無論如何，我支持他。」

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當然也有人說赫伯特‧迪斯這樣是不是佔馬斯克便宜，他是不是也該開一台特斯拉來業配一下？他馬上也回應表示，他當然也開過特斯拉Model Y，並且稱讚Model Y無論是在駕駛體驗、性能、電力網路都是頂級表現——就跟ID.3的表現一樣好。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉自：T客邦