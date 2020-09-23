AirPods擁有配戴起來的舒適感、能和裝置快速連接及低延遲、高續航等特點，讓它成為開啟真無線藍牙耳機市場的領頭羊之外，更是各廠牌爭相模仿的標竿。

最近科技界發生了一起烏龍事件。8月底，美國海關和邊境保護局（CBP）稱攔獲了2000個盜版AirPods。以正品價格來計算的話，這批耳機價值約40萬美元（約1,160萬台幣）。

若仔細觀察的話，就能發現這批耳機是中國品牌一加推出的OnePlus Buds真無線藍牙耳機，並非盜版品。而這也反映出，市面上有不少真無線藍牙耳機外型和AirPods極為相似。究竟為什麼會這樣呢？

截圖自Twitter

AirPods在開啟真無線藍牙耳機市場的同時，也引發了業界大跟進

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AirPods配戴起來輕若無物的舒適感、能和蘋果裝置快速連接以及低延遲高續航等特點，讓它成為近年來最受歡迎的蘋果產品之一，與此同時也在真無線藍牙耳機市場刮起一陣旋風。

根據IDC發佈的報告，2020上半年中國無線藍牙耳機市場出貨量為4,256萬台，較去年同期增長24%。其中真無線藍牙耳機佔比64%，較去年同期增長49%。

目前蘋果官網銷售的AirPods價格分別為5,290元、6,490元、7,990元。這幾個價位顯然沒有辦法滿足所有的消費者，不同消費者的手機型號、購機預算以及功能需求並不一致，直接促成大量品牌進入真無線藍牙耳機市場，推出不同價格、款式、功能的真無線藍牙耳機。

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在IDC的報告中就提到，2020上半年蘋果在中國無線藍牙耳機市場份額是18.1%，其他份額則被小米、華為、漫步者等廠商瓜分。

截圖自IDC

AirPods開啟真無線藍牙耳機市場的同時，也樹立了標杆。廠商進入真無線藍牙耳機市場時，不可避免地要和AirPods比較，而追趕AirPods也就成了廠商們共同的方向。

但追趕AirPods並不容易，其他廠商要克服的問題並不少，晶片就是最大的門檻之一。

AirPods之所以能超越市場上大部分的真無線藍牙耳機產品，並在連接穩定性和低延遲等方面位居業界前茅，和它使用的晶片有著極大的關係。

傳統藍牙耳機，大多使用主副耳機的方式，即連接裝置會通過藍牙，將聲音數據傳輸至其中一支耳機上，接著這支耳機再通過藍牙將數據傳給另一支耳機。

兩支耳機數據傳輸並不同步，延遲也就更容易出現了。

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初代AirPods通過W1晶片巧妙地解決了這個問題。蘋果在原有的藍牙協議上加入一套多重鏈路層和窺探機制，簡單來說就是在主裝置iPhone成功連接AirPods後，iPhone會將聲音數據傳輸到其中一支耳機，即主耳機上。

同時，主耳機和副耳機之間還存在著一個雙向傳輸機制，數據互相傳輸確認並保證同步。當主耳機收到來自主裝置的數據後，副耳機還能夠主動「嗅探」主耳機收到的數據，進一步降低延遲。

在新的AirPods上，蘋果又用上了更為先進的H1晶片，進一步降低了延遲和增強穩定性。

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經過幾年的追趕，市面上也出現了不少類似晶片的產品，像高通就推出了基於TrueWireless技術的晶片，除了低耗電的藍牙技術支持、快速連接裝置，還支持副耳機鏡像複製主耳機收到的數據，有效降低延遲。根據報導，除了高通晶片，中國深圳已經有相關的晶片產業鏈，晶片成本價格甚至能低至2元人民幣/片（約9元台幣）左右。

然而，真無線藍牙耳機的技術門檻已逐漸變低，難度更高的則是降噪技術。技術門檻的降低，帶動了大批真無線藍牙耳機產品的出現，除了盜版AirPods 之外，還有不少品牌推出了和AirPods外型相似的產品。

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至於為何會有這麼多廠商選擇這個外型？一方面是因為AirPods開創了真無線藍牙耳機這個市場，用戶對這個外型的認可度高。另一方面，AirPods確實代表了耳機外型設計的一種最佳答案。

AirPods是耳機外型設計的最佳解答

不同的耳機外型，往往會對佩戴穩固性、舒適性，甚至是音樂傳輸、音質等方面產生影響，而這些都是真無線藍牙耳機體驗上令用戶最重視的部分。

市面上的真無線藍牙耳機一般可以分為兩種，一種是如AirPods般的半入耳式耳機，另一種是和AirPods Pro一樣的入耳式耳機。

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入耳式耳機，對部分的人來說長久佩戴後總會有一股不適感，這是因為入耳式耳機的一部份會伸入耳道內，佩戴時間一久就會容易形成「異物感」。

在舒適度上，比AirPods Pro更受好評的是AirPods，為了讓它能擁有良好的佩戴感和穩固性，蘋果在外型設計上花了不少心思。

2012年，蘋果推出EarPods耳機，爾後這個外觀設計又被沿用在AirPods上。在蘋果的官方影片中，Jony Ive曾表示設計EarPods是一件不可能的事：「人類的耳朵十分獨特，每雙耳朵都是不一樣的。要設計一款能適應於所有人耳朵的耳機，就好比設計一雙所有人都能穿的鞋子，是一件不可能的事情。」

事實證明，從EarPods到AirPods，它們都能適應大部分人的耳朵。

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儘管每個人的耳型並不一樣，但仍然會具備一定的相似性。Jony Ive曾帶領團隊對數百人的耳朵進行3D掃描，找出相似的地方，以得出最普遍的耳朵形狀，並以此設計耳機外型，花費三年的時間最終製作出EarPods。

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在HiFi系統行業裡，耳機的公模設計往往是和私模相對應的，這裡的私模指的是為個人單獨訂製的耳機。

一般而言，製作一款訂製耳機會在專業的醫院或機構對個人的耳朵進行掃描，也就是獲得私人的耳朵輪廓訊息，並以此為基礎設計耳機外型。最終研發出來的訂製耳機，往往能直接和個人的耳朵輪廓相貼合，減低極大的異物感，佩戴起來更加舒適。

而公模則是對私模進行調整，以求適應大多數人的耳朵輪廓，讓絕大部分人可以直接佩戴使用。

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此外，調整耳機造型很有可能會對音質產生影響，往往需要針對性地做調音處理。

對於小公司而言，改變耳機外型，需要去調整的內容太多了，而且還不一定能保持和AirPods相似的佩戴感與音質；而對於大公司來說，重新提出一個最佳方案的難度和成本都不小。這裡的成本不僅僅是指金錢成本，更是時間成本，畢竟蘋果研發EarPods也花費了3年時間。在真無線藍牙耳機市場愈來愈火熱，而且技術門檻逐漸降低的情況下，花費這麼高的時間成本不一定划算。

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市面上之所以會出現這麼多和AirPods相似的真無線藍牙耳機，是廠商們基於成本、效果等因素的選擇。然而，市面上也還是有其他外型設計的真無線藍牙耳機。

差異性，是真無線藍牙耳機的核心競爭力

由於真無線藍牙耳機市場同質化太強，如何做出差異性、定義產品反而是目前最難解決的問題。能將真無線藍牙耳機做出差異性的廠商並不多，Sony、三星是少見的廠商之一。

Sony的WF-1000XM3，其佩戴穩定性較前代進步許多，不需要外置「鯊魚鰭」也能夠在耳朵內固定，佩戴時耳機和耳朵之間能形成良好的支撐。Sony的官方介紹中也強調這一點，為了讓真無線藍牙耳機能夠穩當地戴在耳朵上，Sony為耳機加入了「三撐架結構」設計，透過三個支撐點來與耳朵輪廓貼合。

作為一款入耳式耳機，Sony的WF-1000XM3同樣能使用不同大小的耳塞，來適應不同的耳型以降低佩戴時的「異物感」。

Sony官網

三星的Galaxy Buds Live則是另闢蹊徑，儘管它和AirPods同為半入耳式耳機，但雙方在外型方面卻是天差地遠。

Galaxy Buds Live並未在發聲部位配置耳塞，而是將耳塞置於耳機後方充電觸點的位置，不同大小的耳塞會影響佩戴穩固性及舒適性。

三星官網

差異性往往是消費者選擇的重要原因，而外型、功能、價格等也都是重要的一環，和手機一樣，真無線藍牙耳機市場容量不可能無限上漲，用戶量有一定的天花板，而產品差異性則是廠商們能持續營運的根本之一。

選擇和AirPods相似的外型並沒有問題，但正如上述，真無線藍牙耳機的技術門檻已經越來越低，如果在產品層面上沒有形成差異性，又要如何與其他品牌競爭呢？這點恐怕是大多數真無線藍牙耳機品牌需要考慮的問題。

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

本文授權轉自：愛范兒