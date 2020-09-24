曾被稱為是最神秘AR公司，獲得Google、阿里巴巴等各大企業投資的Magic Leap，一路走向衰敗的原因，可能就在創辦人身上。

有最神秘AR公司之稱的Magic Leap，在經歷極端的炒作與期望落空後，迅速淡出了眾人目光。外媒《彭博社》近期在一篇報導中，揭密Magic Leap走向一團亂的原因。

多年前，一段鯨魚從從體育館地板一而躍起的影片，那彷彿會被水花濺濕的臨場感，將外界對Magic Leap的期待推上最高峰，然而2017年實際推出的產品Magic Leap One，卻辜負了所有人期待。

Magic Leap多年前發布的鯨魚影片，將外界對AR技術的期待推至最高點。 Magic Leap

自此開始Magic Leap一步步走向衰落，今年新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）爆發後，更一度瀕臨破產邊緣，創辦人兼執行長的羅尼．阿伯維茨（Rony Abovitz）下台走人，距離實現外界當初對它的期望越來越遠。

Magic Leap曾經也為台灣供應商帶來商機，機殼大廠可成便是其主力供應商，但Magic Leap One令眾人大失所望，傳言稱只賣出幾千副，如今第二代產品也遙遙無期。

從萬眾矚目到一場泡沫，創辦人可能是最大原因

假如要探討Magic Leap是從哪個環節開始出錯，或許從一開始就錯了──創辦人阿伯維茨的存在，便是公司最大的問題。

《彭博社》採訪了多位Magic Leap的前員工，結果許多人都對阿伯維茨頗有微詞，認為他缺乏領導能力，儘管在所有事情上握有決定權，卻沒有耐心關注細節，進而導致公司停滯不前。

Magic Leap的前員工認為，阿伯維茨沒有能耐領導這麼龐大的公司。 Flickr via Fortune

例如，他喜歡讓團隊開發相似的產品彼此競爭，卻往往沒有貫徹到底選出優勝者，反倒令計畫因此裹足不前。一位初期員工更直言，即使阿伯維茨對Magic Leap的願景深信不疑，並且非常努力，但他沒有能耐經營這麼大規模的公司。

阿伯維茨還很想自行建立生產廠房，他認為這是促使技術進步關鍵，出手挖角Tessera員工建立製造團隊，但在業務規模還不成氣候以前，這是非常危險的投資。

他的個人魅力與野心能夠感染周遭的人──甚至使他們變得盲目。一位投資者就表示，每個人的商業思維因為阿伯維茨的宏大願景而短路，「沒有人站出來說這個產品爛到家了。我第一次戴上實際產品時感覺就像『該死，你們沒有履行承諾。』」

Oculus共同創辦人帕爾默．拉奇（Palmer Luckey）也曾評價，Magic Leap One並沒有什麼獨到技術，都是業界已經使用很久的技術，形容這是一場悲劇的集合，他們沒能回應與幾乎壟斷AR領域投資相應的期待。

疫情衝擊求售不成，Magic Leap險裁員千人

今年疫情爆發後，Magic Leap的營運狀況更急轉直下，投資者給予公司的資金趨緩，Magic Leaps因而陷入營運困難，3月中旬便傳出求售意願，探尋想要收購公司的買家。

但尋找買家未果，缺乏資金的Magic Leap於4月宣佈將裁員1,000人，同時將撤離消費者業務。儘管最終各方投資者給出3.5億美元救命金，讓公司撤回了裁員消息，但阿伯維茨也在這時下台走人。

阿伯維茨在離職演說時強調，公司會淪落至此很大部份是因為疫情，但一位與會者指出，一部分人知道並不是這麼回事。

Magic Leap曾獲得Google、阿里巴巴、高通、AT&T等多家科技巨頭投資，總融資金額高達35億美元，比不少上市公司都要來得多。甚至Google執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）都在2014年加入其董事會，聲稱這款產品將改變人們互動、消費、學習及娛樂的方式。

然而根據投資研究公司Zanbato的資料，截至6月底的過去12個月中，投資者平均減記了94%的Magic Leap持股，這個數字甚至大幅超過去年上市失敗崩盤的辦公空間共享新創WeWork。

接下阿伯維茨棒子收拾局面的，是曾在高通、微軟任職多年的佩吉．強森（Peggy Johnson） 。雖然Magic Leap撤回裁員，但脫離消費者，朝企業端邁進仍被認為會是強森接下來的走向。

Google眼鏡、Hololens都證明，企業端是目前AR裝置的唯一出路。 Google

Google、Microsoft都用自身的經驗證明，企業端是目前AR設備的唯一出路，消費者領域並沒有足夠吸引人的應用，讓民眾為一副動輒數千美元的裝置買單。《彭博社》引述知情人士表示，強森的首要任務是和亞馬遜等企業敲定交易。

在新執行長的領導下，Magic Leap有可能重獲新生，但過去許諾人們的那隻躍起的鯨魚、捧在掌心中的小象，或許已經沒有實現的那一天了。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、TechCrunch、The Information