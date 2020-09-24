智慧手機戰如何打？華碩副總裁林宗樑表示，ZenFone 7上市後意外發現，當智慧手機價位跨入2萬元以上，會買的用戶在意的不是一點價差，而是這兩件事。

華碩ZenFone 7剛在8月底發表上市，成績如何？華碩全球副總裁林宗樑23日指出，台灣累積已有1萬多支銷售量，目標10月底前完成2.5萬支目標，藉此達成高通驍龍856晶片平台Android手機第一。

面對智慧手機美韓系大廠夾擊，台系品牌從百花齊放已經只剩個位數業者苦撐，林宗樑分析，相對第一代ZenFone手機，華碩已經放棄主流大量的平價市場，改集中針對高階用戶設計新機，觀察ZenFone 7手機定價策略可知，三款新手機定價：都比ZenFone 6貴。

華碩8月底發表ZenFone 7，不追求規模經濟，鎖定高階攝影愛好者族群。 華碩

ZenFone 7入門機種2.199萬元，旗艦機Pro系列2.799萬元，雙創ZenFone上市以來最高價，相對剛結束生命週期的ZenFone 6定價1.799萬元起，入門價位約多4,000元，溢價22%。林宗樑表示，今年光台灣手機銷售目標就是維持與ZenFone 6銷量10萬支相當，但受到單價上揚帶動，台灣市場手機銷售額反而逆勢走升。

而定價上，相對同業會隨智慧手機生命週期邁入中後段調降價位，林宗樑強調：ZenFone 6從上市到下市都沒降一毛錢！他指出，價格一次到位好處是，消費者抉擇簡單化，也意外觀察到，當手機價格跨入2萬元以上門檻，消費者價格敏感度反而降低，使得華碩ZenFone 7系列價格高的Pro反而最熱賣，ZenFone 7 Pro與ZenFone 7銷售占比竟然是6：4。

華碩副總裁林宗樑是ROG Phone第一代參與者之一。 王郁倫攝影

除定價策略外，華碩第二個策略是逆勢將行銷資源放在「用戶」身上，而非去獲取新客。「我們已經跟過去追求經濟規模做法不同！」林宗樑透露，比方華碩推ROG Phone，ZenFone 7主打翻轉螢幕，都是針對特定族群所設計，相對過去手機品牌競爭多在砸資源廣宣，華碩思考不如把經費砸在「已經買ZenFone」的用戶身上。

為此，華碩推出「舊機換新機」折價及「買手機送30堂手機攝影課程」等方式，把資源放在願意掏錢的用戶身上。「我們教導他們用華碩手機拍出厲害的照片，他們分享成果時，自然成為華碩的代言人！」林宗樑說，2019年華碩翻轉攝影學堂總計有2,000位用戶上課，今年也在北中南開課中。

「免費給你上課，學專業攝影，還給請咖啡喝，蛋糕吃，今年還要送行動電源。」林宗樑說，與其花大錢打廣告，口碑行銷能更觸及愛攝影的目標課群。

請喝咖啡、送蛋糕，華碩為何把資源放在「已經買了」的用戶身上？ 華碩

華碩目前在台865晶片旗艦機中銷量排名第二，僅次於三星，今年5G手機戰局還尚未開打，林宗樑觀察，5G應用中，電競相對比攝影更有明顯感受，所以目前ROG Phone 3的需求也相對明顯。

責任編輯：蕭閔云