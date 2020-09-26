PChome合併了旗下Pi拍錢包與支付連2間子公司，為得是要整合支付旗下會員，進而透過電商提供更完整的會員服務。未來還要持續整合內部資源、拓展合作。

日前，PChome網路家庭宣布，董事會已通過決議，即將合併Pi拍錢包與支付連這2間與支付業務相關的子公司。也就是說，未來PChome旗下的拍付國際資訊股份有限公司，將會有行動支付、第三方支付、電子支付三大不同的金融業務。

這一項合併除了要整合集團資源、降低營運成本之外，更重要的是三大金融業務彼此要能合作、發揮綜效。PChome打算怎麼做？

整合三大支付資源，Pi拍錢包合作店家年底要突破20萬

談起這一項公司合併計畫，Pi拍錢包營運長韓昆舉說，整合是近年來PChome集團一直在做的事情，其中支付的整合最容易，控制力也最強，因此，這一次的重大訊息發布，只是整個集團整合過程中的其中一個里程碑。

他進一步說明，「整合」其實是集團一直在努力的方向，在董事會決策通過之前，為此忙碌了一年以上。除了把Pi拍錢包、支付連以及支付連旗下的國際連團隊的辦公室，都搬到同一層樓之外，「也把支付連的控制權增加，再進一步合併。」

韓昆舉說，怎麼讓支付連的上千萬會員、上千間合作店家都來用Pi拍錢包，是明年的重要課題。 蔡仁譯攝影

談到整合過程的難題，韓昆舉分享，光是整合三大團隊背後的程式系統，就花了很多心力。「從軟體到硬體，程式語言到機房都不一樣，要發揮綜效就是要把這些東西整合到單一框架裡面，IT同人花了很大的心力。」

接下來，待子公司正式完成合併之後，如何整合三大支付系統中的會員資訊是下一個PChome的重要工作。

Pi拍錢包自上線迄今，會員數已邁向100萬；支付連則多年來深耕線上第三方支付金流市場，擁有超過1,008萬會員數，可針對露天拍賣上逾1.9億種商品進行支付，外部更配合超過3,000家網路商城。

目前，Pi拍錢包的合作通路已超過18萬店點，而且預期在今年底要突破20萬。「怎麼讓支付連的上千萬會員、上千間合作店家都來用Pi拍錢包，是明年的重要課題。」韓昆舉說。

那麼，這一次整合，又會為PChome集團的電商主業務帶來什麼成效？PChome執行長蔡凱文說，「我們一直想要做Prime（指深度會員制）。」

蔡凱文也曾參考過亞馬遜（Amazon）Prime會員機制，不過，Amazon給深度付費會員的福利就是免運費，而台灣的電商消費環境中，免運費早已是基本福利。「現在出現了點數，他可能是跟運費相比，有類似效果的東西，所以我們希望透過錢包跟支付的整合，再整合PChome的會員，就可以做很多服務。」

整合內部資源、開拓外部合作，PChome宣示：我們是資訊零售業

除了Pi錢包、支付連的合併案之外，近期PChome的人事發布也相當受到注目。

蔡凱文透露，未來將開放更多PChome的資訊、工具，讓供應商參考使用，對外也會有更多合作案發生。 蔡仁譯攝影

其中，包含找來曾任味全龍領隊、台灣雪豹科技董事長的吳德威接任PChome電子商務副總一職位；也找來曾任全球人壽人資長、花旗銀行亞太區人力資源中心副總裁的陳幸琦擔任人資長暨副總經理。他們不約而同都有許多跨領域、組織改革的經驗。

「看我們找這麼多人就知道，我們要重整人、重整系統，」蔡凱文笑著說。集團前兩年各種不同的狀態還太多，但如今已經能好好籌備未來的發展方向。找來新人才，也與PChome的重整工作有關。

那麼，明年PChome會先看到什麼變化？蔡凱文透露，供應商會最先有感。也就是說，未來將開放更多PChome的資訊、工具，讓供應商參考使用。對外也會有更多合作案發生。

「我不認為我們是電商，我們是資訊零售業，」蔡凱文這樣定位PChome。他要用更多資訊科技的力量，來做到更多零售的生意。同時，他也說，「我們會用各種不同的合作，來打開你們的腦洞。」

責任編輯：錢玉紘