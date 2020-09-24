PChome集團在去年多了新成員「比比昂代購服務」，一上線就遇到口罩搶購潮，帶動比比昂一年內營收翻倍。明年還要再拓東南亞代購市場。

去年10月，PChome網路家庭宣布旗下多了一個新成員，就是「Bibian比比昂跨境電商服務」，看似是一個全新的跨境代標、代購平台，其實創辦人、比比昂社長羅薇琳早已經是產業界的資深人物。

時光回到PChome商店街還沒上線的2002年，當時羅薇琳已在PChome網路家庭集團中任職，「一開始進來是帶商店街，從零開始的」。當時在PChome網路家庭董事長詹宏志左右、籌備商店街上線的就是羅薇琳，隨後商店街在2005年上線。

羅薇琳說，「到了2007年，詹先生（詹宏志）說建議我出去（離開集團），因為網路事業還有很多事情可以做」。而她在進入PChome集團前曾在日商三井工作，本身也喜歡體驗不同文化、想做跟海外有關的事情，於是羅薇琳人飛到日本，開始接洽金流、物流服務商，一腳跨進日本電商代標的事業中。

到了2018年，詹宏志找上羅薇琳開始洽談合作，去年10月才拍板定案，由PChome佔主要股份，與羅薇琳共同創立子公司，並正式以羅薇琳英文名字Vivian的日文發音諧音「Bibian」為網站命名。

一與PChome談成後，羅薇琳二話不說決定把原先的代購事業結束，用比比昂這個品牌重新開始。「我喜歡破壞重建，才不會有舊的包袱，」她說。

從去年10月起，PChome也開始實行「ONE PChome」集團作戰模式。 PChome

專攻海外代購，物流、金流、客服一次到位

其實代購、代標服務存在已久，如今透過一般綜合型電商通路買海外商品也非常方便。那麼，比比昂不一樣的地方在哪？羅薇琳說明，「只要網路上找得到，我通通都可以幫消費者處理，我只賺服務費跟物流費，你看到海外站上賣多少錢，就是多少錢」。

像是日本雅虎站上，國際運送的商品有品項的限制、退換貨也很麻煩，但如果透過比比昂代標，只要輸入海外網站的購物連結，之後的跨國物流、金流、客服皆由比比昂處理。

目前，站上消費者偏好主要集中在日本的食品特產、時尚流行、生活家電等3大類別，透過代買服務，消費者只要在台灣即可品嘗到東京在地的甜點美食，最快約4天就能宅配到府，對於不懂日語或無法經常出國的消費者來說非常便利。另外，資深的動漫公仔、古董收藏家，也都是比比昂常見的消費者類型。

一上線就強碰疫情，轉化成「Happy Problem」

從去年10月起，PChome也開始實行「ONE PChome」集團作戰模式，也就是說，任何一個使用者帳號，都可以同時登入PChome旗下PChome24h購物、PChome商店街、露天拍賣、Pi拍錢包等等共10大服務。同時也都能兌換Pi拍錢包的點數P幣，打造點數經濟。也就是說，比比昂在10月一上線時就直接擁有PChome集團中的1,200萬會員，「而且，得到PChome的庇蔭，出去談起事情來是不一樣的，」羅薇琳說。

不過，上線不到3個月，比比昂立刻碰上重創全球的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情。許多國家規範出入境與旅遊管制，消費者出國頻率大幅降低，透過跨境購物平台採購國外商品的需求增加。

一上線就遇到疫情，這對比比昂是好是壞？面對這個問題，羅薇琳轉述詹宏志的看法，「應該是說，這叫做Happy Problem。」

談到疫情的影響，羅薇琳不諱言，「比比昂才剛推出，這個成長讓我們嚇一跳。」原本，比比昂打算調整半年之後，再開始加碼行銷宣傳，但因為疫情影響，意外在上線前半年就帶來一波成長。

羅薇琳回憶，在年初，台灣已有確診案例，但日本還沒有受到疫情影響，因此比比昂站出出現了一波口罩搶購潮，「多到我們處理不完，一個人可能標到1萬片口罩」。這個Happy Problem也確實反應在比比昂的營收上，「（與10月底相較）那時候（年初）就已經翻倍了，到今年8月是已經翻3倍！」

由於疫情影響帶動藥妝與美容家電商品的補貨需求，近期女性消費者比例快速提升，目前在比比昂站上，女性消費者比例已經與男性平分秋色。

羅薇琳預期，到了今年底，比比昂的營收大約會比去年10月成長4~5倍。 蔡仁譯攝影

借助PChome集團之力，明年Q1再拓東南亞代購

比比昂由日本代購代標市場切入之後，在今年8月加開了義大利市場的精品代購服務。不過，羅薇琳說，「我們做了這麼久，日本還是我們的第一名。」目前，來自日本代購、代標的營收佔比比昂整體營收的7~8成。

儘管如此，比比昂依然會持續開發新的代購市場。接下來，比比昂打算在2021年第一季推出東南亞代購。「PChome有PChomeThai，所以我們下一步會往東南亞走。」

未來的也將會得到更多來自PChome的資源，「在台灣最後一哩路的物流上，也希望與PChome有更深入的合作。」

羅薇琳預期，到了今年底，比比昂的營收大約會比去年10月成長4~5倍，獲利也將轉正。她更驕傲地說，「我的字典裡只有第一名、沒有第二名，就這樣！」未來在代購市場上，這就是比比昂的目標。

小眾、利基市場就是代購商機，專家：業者要服務藏家的狂熱心情

「代購的產品以非規格化、小眾市場產品居多，例如日本的改裝汽機車配件、美國的軍用品、玩具，還有小眾奢侈品牌或潮牌，」元智大學管理學院行銷學群助理教授朱訓麒分析。

他認為，日本與美國商品之所以會成為台灣代購的大宗，是因為日本市場較為封閉、金物流相對困難。美國則因為許多賣家不願意賣到海外，承擔消費者保護或退換貨的麻煩。整體而言，只要是產品數量不多、非規格化或是體積大（如汽車用品），通關困難或是需要安裝維修，賣家沒有跨境銷售的動機，就有代購業者發揮的空間。

商業發展研究院國際數位商業研究所所長戴凡真則認為，網路世界的特性就是分眾，即使大型的跨境電商平台不斷發展，未來依然會有代購、代標業者的生存空間，「像是各種不同的網紅、名人，都在帶產品、代購，這種新興品牌未來也會不段出現。」

儘管疫情帶動了跨境電商的銷售，但戴凡真也認為，即使是疫情過去、航班復飛，人們使用網購、網路服務的數字，也不會降回疫情之前，「就像是台灣疫情比較趨緩之後，電商的購買量還是有3~4成是留下來的，不會100%變成之前的狀況，我認為這個趨勢在代購上也會出現」。

也正因為代購、代標市場的主要客群是小眾市場的消費者，因此戴凡真認為這些利基族群需要更深入的客戶服務。戴凡真舉例，「像是某個模型、某個漫畫的狂熱粉絲，重點很多時候不是『買到產品』，而是想要知道更多周邊資訊。」因此，代購代標業者必須要提供更多的周邊服務，才能抓住這些消費者。

責任編輯：錢玉紘