勤業眾信發布了《2030電動汽車趨勢展望報告》，將電動車強勢崛起的趨勢歸納出4大原因，並預估到了2030年，全球電動車的數量將突破3000萬台。

上周，加州政府宣布從2035年起，不能再銷售汽、柴油的新車，主因是要對抗氣候變遷及嚴重空汙。而加州是全美國最大汽車市場，這項禁令一出，讓本來就面臨轉型壓力的傳統車商，承受更迫切改變的衝擊，也顯示汽車電動化是未來幾年非常重要的產業趨勢。

勤業眾信在本月發布《2030電動汽車趨勢展望》報告（Electric vehicles．Setting a course for 2030），將電動車強勢崛起的趨勢歸納為四大原因，讓我們透過一張圖先了解目前電動車市場有哪些亮眼表現，以及台灣的機會究竟在哪裡？

傳統汽車成長邁入趨緩，電動車將成新主角

我們先從幾個數字，看過去兩年全球電動車市場快速成長的好表現。

勤業眾信指出，截至2019年為止，全世界共銷售超過200萬輛的電動車，占所有汽車銷售總數的2.5%，預估全球電動車未來十年的複合年成長率將達到29%，；電動汽車的總銷量將從2020年的250萬輛，增加到2025年的1,120萬輛，2030年達到3,110萬輛。

電動車大致可以分為電池電動車（battery electric vehicles, BEV）、插電式混合動力車（plug-in hybrid electric vehicles, PHEV）兩大類。

細部來看，電池電動車銷量自2018年起即增加六成，占全球電動車的74%，預估到了2030年，電池電動車銷售量將達2,530萬輛，占整體電動車的81%；插電式混合動力車的銷量預估將達到580萬輛。

勤業眾信認為，在疫情過後，傳統汽車銷量將恢復成長，不過成長預估較為緩慢，可能至2024年才能回復疫情前的水平，到2025年將達8,170萬輛，市場滲透率預估也將開始下降。

摘解電動車普及背後四大原因

雖然疫情因素讓電動車產業製造中斷、銷售量下降，但勤業眾信預測，產業未來的復原力仍強勁，長期趨勢也依然看好，可以歸納出以下四大原因：

原因一：消費者對產品信心提高

行駛距離、電動車性價比、充電時間、缺乏充電設施、電池的安全考量等因素，是過去消費者不願從購買電動車的幾大常見原因。

不過，隨著科技的發展，上述缺點也逐步被克服，電動車產品的穩定度越來越高，各國也都加速建置基礎充電設備，提高消費者的接受度。勤業眾信報告指出，從2018年到2020年，消費者對電動車的態度有了顯著的改變，也對電動車性價比的憂慮明顯下降。

電動車產品的穩定度越來越高，各國也都加速建置基礎充電設備，提高消費者的接受度。 Audi

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原因二：政策與立法加速電動車普及

在電動車的銷售上，政府扮演關鍵角色—除了購車補助外，對環境保護的政策更加速電動車普及。

環保意識高漲，各國訂出明確禁售燃油車的時間，例如挪威、荷蘭都預計在2025年全面禁售燃油車；英國則打算在2040年前禁售燃油車；中國則要求，車廠必須生產一定比例的新能源車；日本經濟產業省也提出「2050年新乘用車全面電動化」的目標。

歐盟則規定，從2020年1月1日起，歐盟境內95%的新車每公里排放的二氧化碳，不得超過95克， 且從2021年開始，所有新登記車輛的二氧化碳排放量，需低於95克/公里。

勤業眾信認為，新碳排規範上路後，全球預計五成的車廠可能面臨懲罰性罰鍰，估計全球汽車產業在2020至2021年將損失超過390億美金。不過正是因為高額罰款、品牌形象等壓力，促使傳統車廠加速汽車電動化轉型。

原因三：汽車大廠猛攻電動車

電動車是所有主流車廠一致性的轉型目標，今年全球有超過20家車廠有電動車上市規畫。而台灣光是今年就有五家車廠把電動車款引進市場，包括：奧迪（Audi）、捷豹（Jaguar）、裕隆日產（Nissan） 、賓士（Mercedes-Benz） 、保時捷（Porsche）等品牌。

勤業眾信觀察，雖然疫情影響，車廠可能會把投資分散至其他領域，以留住更多手頭上的現金，面對未知的短期市場變化。但長期來看，汽車電動化仍然是車商的優先目標，《彭博社》預估，到了2040年，每10輛賣出的新車中，就有6輛會是電動車。

原因四：商用車市場成熟

電動車要普及，商用車市場扮演關鍵角色，勤業眾信全球（Deloitte Global）曾預測，2021年全西歐地區的汽車銷售總數中，企業採購比例將占63%，雖然受到疫情影響，企業對電動車隊的需求可能會暫時趨緩，但長期來看這項趨勢仍不變。

尤其在尋求與競者間的差異化、降低成本與提升員工滿意度、政府針對商用車的稅務計畫等三大因素，將加速進企業汽車電動化。

台灣有哪些機會？

台灣的發展狀況呢？勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業負責人、執行副總經理鄭興表示，疫情復原期間內，台灣需在政策推動、關鍵技術及基礎設施等議題上做出更多努力。

展望未來產業機會，勤業眾信管理顧問股份有限公司副總經理辜卓洋預估，台灣的車用電子產值預估在2020年即將突破2,700億。

未來在電動汽車成為主流的過程中，可望為台灣在汽車供應鏈中扮演重要角色；其他供應鏈業者也應掌握建立電動車整車技術的改變與需求、加強關鍵技術開發能力，發展自身具備競爭優勢的領域。

責任編輯：錢玉紘