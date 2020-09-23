馬斯克在特斯拉「電池日」大會上宣佈Model S PLAID將在明年上市，將透過自建電池工廠及開發新款無鈷電池降低售價，目標是推出2萬5美金的電動車。

特斯拉（Tesla）在美國時間9月22日舉行年度活動「電池日（Battery Day）」，創辦人暨執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）公布開發中的「百萬英里（million mile）」電池計畫，展示最新的電池效能提升技術，更表示透過新的電池技術，特斯拉將可推出售價25,000美元（約台幣72.7萬元）的汽車。

馬斯克在「電池日」中也宣布Model S PLAID將在明年上市，售價為139,990美元（約台幣407萬元）。Model S PLAID的充電距離為520英里，能在兩秒內由0加速至60mph。馬斯克在大會上強調，製造消費者可負擔的電動車是特斯拉擴張規模的關鍵，而降低電池及電池組的成本是首要目標。特斯拉將透過自製Tabless電池，並改變電池組的材料和設計，未來將使特斯拉每千瓦/時的價格大幅「減半」。

特斯拉將自行生產的Tabless電池，不僅能有效提升電池的續航率及功率，由特斯拉自行製造後更能降低成本，進而讓特斯拉的汽車銷售價格更接近一般油車。特斯拉新的Tabless電池稱為「4860電池」其電力將提升6倍、功率提升16%，將有效將地特斯拉的每千瓦/時成本，而這也是衡量電動汽車電池組的關鍵指標。今年初媒體也曾報導，特斯拉希望透過自製電池，將電池的成本降到100美元，提高電動車在市場上的競爭力。

此外，馬斯克也表示將在北美建造一座電池陰極工廠，以降低供應鏈成本並簡化陰極生產的流程，這座工廠將使特斯拉的陰極便宜76%且達到零廢水排放。

新款電動車電池的設計，不僅將朝向無鈷的方向開發，同時由於製作陰極的鎳原料供應有限，因此特斯拉也將會最大化的使用陰極。雖然馬斯克並未宣布陰極電池工廠將落腳何處，但他在7月時曾表示特斯拉下一個工廠在美國德州，並且也考慮在美國奧克拉荷馬州進行其他計畫。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge-1、The Verge-2