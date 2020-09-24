在特斯拉發表新一代電池技術時，另一間由比爾蓋茲投資、計畫第四季上市的新創QuantumScape，也聲稱他們的電池能夠提昇電動車90%續航。

稍早舉辦的電池日活動上，特斯拉發表了一款能使行駛成本與油車比肩的新電池，以此為基礎打造一款80萬有找的電動車。但在馬斯克揭露新成果時，一間由比爾蓋茲投資的「特斯拉殺手」也默默緊追在後。

本月初，電動車電池新創QuantumScape宣佈將以SPAC的方式，在第四季時借殼上市。當時QuantumScape創辦人辛格（Jagdeep Singh）表示，他們的目標是成為整個電動車產業的供應商。

編按：

SPAC是指Special Purpose Acquisition Company，中文為特殊目的收購公司，主要成立目的是透過併購的方式加快上市流程。

QuantumScape成立於2010年，是一間從史丹佛大學獨立出來的衍生企業，目前估值43億美元。儘管它一直很低調，鮮少暴露在鎂光燈下，仍舊獲得諸多知名創投、企業的支持。

QuantumScape已從比爾蓋茲、福斯汽車等多位投資者手中，獲得超過5億美元融資，其中福斯汽車是最大金主，從2012年便開始合作，迄今挹注至少3億美元。兩者計畫2025年時推出配備其電池技術的電動車。

值得一提的是，前陣子比爾蓋茲才在電動車議題上與馬斯克發生隔空口角。比爾蓋茲在一篇文章中，質疑電動卡車長途行駛的可行性，聲稱鑑於電池的重量，電動化或許永遠不會是貨車、貨船或飛機的可行選擇。

對於正投入電動卡車Semi開發的馬斯克來說，這番話無疑相當刺耳，也在推特上不客氣回應，「他根本搞不清楚狀況。」

馬斯克在推特上抨擊比爾蓋茲對電動卡車的看法「搞不清楚狀況」。 Twitter

15分鐘充好80%電、續航力提昇90%，QuantumScape的夢幻電池將成「特斯拉殺手」？

回到這間新創本身，QuantumScape在向投資者報告的投影片中指出，相較傳統鋰電池，他們的電池技術能提高電動車續航力90%，並且短短15分鐘內即可充滿80%電量。作為比較，特斯拉預計3年內實現量產的新電池4680，僅聲稱會提昇16%續航里程。

QuantumScape 聲稱，他們的電池能量密度將遠高於現今的鋰電池技術。 QuantumScape

這聽起來有些不切實際，不過福斯汽車兩年前曾表示，這項技術能使電動車E-Golf續航里程從300公里提昇至750公里。倘若一切屬實，福斯將一躍成為電動車領頭羊。

QuantumScape致力的是固態電池技術，意即以固態電解質取代電解液的電池。這項技術存在已久，被認為可大大提昇電池能量密度，但鋰是活性極大的金屬，礙於安全性遲遲沒有未能商業化。

辛格指出，他們正以電化學蒸餾出最為純粹的鋰，能製造能量密度最高的電池，並開發出一種不可燃的陶瓷電解質，解決固態電池的危險性問題，聲稱甚至比傳統鋰電池更安全。

沒有實際產品仍引來重金投資，能否成功量產仍是未知數

但必須注意的是，目前QuantumScape仍未展示過實際產品，也就是說無論簡報說得再美好，最終能否端出成品仍是未知數。

恰好近期才有一個血淋淋的案例，綠能車新創Nikola曾宣稱開發出一款可賦予卡車800英哩（約1287公里）續航、每度電成本只要70美元的夢幻電池。但近期卻有做空機構發布報告指稱Nikola造假無數，其中一條便是抨擊Nikola根本做不出宣稱的電池，卻不對外界進行澄清。

雖然這起事件仍在調查當中，尚無法證實做空機構的指控，Nikola創辦人兼執行長崔佛．米爾頓（Trevor Milton）已經辭去職務，公司股價也暴跌超過50%。

先前宣稱能打造跨世代的綠能車廠商Nikola，如今正深陷造假疑雲，創辦人也辭職下台。 Nikola

另外，即使QuantumScape的電池真如他們所言般強大，「量產」仍會是一道嚴峻關卡。馬斯克本週才在推特上解釋，外界低估了一項新技術量產的難度，「量產比製作出一個原型要難上1,000%到10,000%，真正困難的不是做出產品，而是做出製造產品的機器。」

電池就占了電動車成本的3分之1至2分之1，若要使電動車取代油車，降低電池成本或者提昇能量密度，都是必然的難關，所以即便QuantumScape還拿不出實際產品，仍能受到投資者青睞，或許就不難理解了。

資料來源：Fox Business、Medium、Reuter、QuantumScape

責任編輯：錢玉紘