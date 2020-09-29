iKala Cloud 攜手《數位時代》合作執行《iKala Cloud 2020 年雲端數位轉型大調查》，藉此了解台灣企業目前數位轉型的實際布局。

2020 年的疫情不僅改變組織運作的模式，更無疑地加速企業數位服務的發展。遠距教學、外送平台、線上購物、雲端視訊紛紛興起…這場百年大疫，為企業帶來哪些轉變？為了加速變革，企業又希望導入那些數位應用？

iKala Cloud 攜手《數位時代》合作執行《iKala Cloud 2020 年雲端數位轉型大調查》，訪問並蒐集業界超過 370 間企業回饋，爬梳金融、零售流通、製造、科技、媒體娛樂等 8 個產業，涵蓋資訊技術、行銷、業務、營運管理等不同職能的專業人士，訪問他們在推動數位轉型時遇到的挑戰、想導入的科技或技術、欲納入的人才或合作夥伴需求、轉型推動單位與預算範圍，藉此了解台灣企業目前數位轉型的實際布局。

本次調查整體樣本分布 iKala Cloud

調查發現，高達 45% 的企業尚未啟動數位轉型專案

企業對轉型目標都相當明確，但如何起頭，往往才是最大的課題。若將企業數位化或數位轉型的旅程由拆分為 5 個成熟度階段，經調查發現台灣有高達 45% 的企業尚未啟動數位轉型，目前並無規劃或仍在評估中；而所有企業中，僅 10% 實現「透過數位轉型開創全新的商品、服務與客群」。

受訪企業之數位轉型成熟階段 iKala Cloud

進一步分析不同產業之間，數位轉型的部署規劃，我們發現資訊科技產業、服務業的步調較快。而金融業者雖然法規監管較其他產業嚴格，但導入的科技更為多元，同樣屬於數位轉型先鋒。相較之下，製造業與醫療照護產業的數位轉型步調則較為嚴謹。

除了調查企業實際的數位轉型布局外，我們也邀請這些企業受訪者針對自身企業的轉型進行滿意度自評。如下圖觀察，企業受訪者對於轉型的滿意度分數，普遍高於實際的轉型布局狀況，而放眼台灣各產業，自評與實際情況最接近者為金融產業。

受訪各產業之數位轉型成熟階段 iKala Cloud

各產業針對數位轉型自評滿意度比較實際布局狀況 iKala Cloud

技術面：轉型領先者，更重視顧客體驗

至於這些數位轉型軍備賽上領先的企業，都想導入那些科技？

在全部的樣本中，共有 76 間企業已處「轉型策略與營運目標一致」或「已開創數位營運服務」的領先階段。我們分析這 76 間領先企業欲導入的技術，發現大數據分析、數位使用體驗優化、廣告行銷自動化等是其最感興趣的技術，暗示越領先、越重視數位轉型的企業，就更重視顧客體驗。

76 間數位轉型領先企業欲導入之熱門技術 iKala Cloud

人才面：數據分析、服務體驗設計正夯

導入技術後，企業又該納入那些人才，以提升數位轉型能量？調查發現，不分產業、不論轉型步調先後，「數據分析人才」都是最搶手的，此一發現，也反映出前述「企業對『巨量資料分析』技術有高度需求」。熱門人才的第二名則是「服務體驗設計人才」。

受訪企業對人才之需求 iKala Cloud

綜合以上，我們觀察到：

1.大數據分析為不分產業都欲導入的項目，各產業亦缺乏此方面人才，需外部合作夥伴協助

2.數位轉型為漸進式的過程，轉型步調較嚴謹者可先著手資訊系統架構、資訊安全，再思考顧客體驗的整體策略

iKala Cloud 作為 Google Cloud 菁英合作夥伴，以第一手產品開發與為超過 400 家企業導入之經驗，協助企業由 Google Cloud 基礎架構、平台服務與雲端應用解決方案著手，為您全面啟動數位轉型。透過教育訓練、雲端系統架構設計諮詢、技術支援與維運、資安管理建議為基礎，結合 iKala CDP 顧客數據平台、行銷數據分析、AI 應用，您得以全面優化企業數位策略與顧客體驗，克服轉型挑戰。

除了將這些技術納入企業的策略思考中，企業仍須回到營運的核心：員工；推動數位轉型的過程需要跨部門職能的人共同參與、擬定需求、協作並提供使用回饋。

而企業員工對於數位轉型的真正想法是什麼？他們在工作中遇到了那些挑戰？又認為那些技術有助於解決當前遭遇的挑戰？

完整報告內容，歡迎閱讀《2020 年雲端數位轉型大調查》，此報告將為您詳細解析。