在OpenAI宣佈與微軟建立合作，將獨家授權其語言AI技術GPT-3後，共同創辦人馬斯克也公開抨擊這有違開放初衷。

繼批比爾蓋茲（Bill Gates）對電動車「搞不清楚狀況」後，特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）又槓上微軟，公開抨擊稍早OpenAI與微軟達成的語言解析模型GPT-3獨家授權協議。

微軟技術長凱文．史考特（Kevin Scott）在官方聲明中表示，微軟希望利用這項創新技術，為客戶開發及提供先進的AI解決方案，並創辦利用驚人自然語言處理技術的新解決方案。

能寫文章的AI技術，OpenAI獨家授權微軟受抨擊

GPT-3是由OpenAI開發，世上規模最大也最先進的語言模型技術，可以產生近似人類撰寫的文本。在網友一則批評OpenAI變成「ClosedAI」的推文下，馬斯克回應，「這似乎與開放的理念背道而馳，OpenAI已經被微軟束縛了。」

OpenAI執行長山姆．歐特曼（Sam Altman）及微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）。 Microsoft

《衛報》曾發布一篇利用GPT-3撰寫的文章，其編輯甚至表示，修正AI所寫的文章，比處理外部投稿還要更加迅速。言下之意代表著，GPT-3不僅能寫出與人類相似的文章，文筆可能比很多人更好。

OpenAI與微軟早在去年7月曾締結合作，兩者宣佈將共同打造Azure AI超級運算技術，同時OpenAI的服務也全面轉移至Azure雲端上，為這間從非營利組織轉型企業的AI新創，打造商業化的基礎。今年5月，微軟便發表了利用OpenAI技術打造的超級電腦。

This does seem like the opposite of open. OpenAI is essentially captured by Microsoft. — Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2020

這次合作雖是OpenAI邁向商業化的成功一步，但卻被外界質疑有違其「開放」的創立本意。儘管史考特（Kevin Scott）澄清，外界仍能透過OpenAI的API使用服務，GPT-3獲得的僅是使用底層程式碼的權利，眾多網友仍不買帳，身為共同創辦人的馬斯克也認為，獨家授權違背了初衷。

從創辦到走人，馬斯克坦承與OpenAI團隊存在歧見

2015年，馬斯克聯手多位企業家與學者，共同成立了非營利AI研究組織OpenAI，希望發展出能為人類創造貢獻的友好AI，避免這項具有無比潛力的技術走上歧途。創投巨擘彼得．泰爾（Peter Thiel）、微軟都曾捐款給OpenAI。

在創辦人光環加持下，OpenAI受到廣大注目，過去也曾與熱門遊戲《Dota2》合作開發出電競AI「OpenAI Five」，不僅打敗過冠軍隊伍，更直接供全球玩家限時挑戰，同樣取得99.4%勝率的佳績。

OpenAI曾開發出《Dota2》電競AI「OpenAI Five」，擁有等同4.5萬年的遊戲實力，並開放全球玩家限時挑戰。 OpenAI

然而在OpenAI發展看似順風順水時，馬斯克卻與他們分道揚鑣。2019年2月，馬斯克宣佈退出OpenAI，未來將專注於特斯拉及SpaceX。在發布離去聲明時，馬斯克透露他與團隊存在分歧，「我不認同OpneAI團隊想要做的一些事情。」並指出他早從1年多前就漸漸淡出OpenAI了。

馬斯克並未透露具體的分歧事由，但他離去後OpenAI旋即轉型商業化，在去年3月成立公司OpenAI LP，與微軟的緊密合作也由此開始。

大肆鼓吹AI威脅論，馬斯克曾與比爾蓋茲、祖克柏隔空交火

馬斯克曾多次提出AI威脅論，認為人類必須謹慎對待AI技術開發，政府也必須嚴加管制，否則可能導致人類被取代，甚至引發世界末日。生技公司Neuralink便是馬斯克為應對未來AI技術，以人類融合AI為願景創辦。

馬斯克也因為對AI的激烈看法，過去多次與其他知名企業家隔空交火。Facebook執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）在2017年曾聲稱他樂觀看待AI發展，認為馬斯克的AI末日論非常不負責任。

比爾蓋茲曾指出，他認為馬斯克鼓吹的AI威脅論，不是現在應該擔心的事。 Youtube

比爾蓋茲也公開表示過不認同馬斯克的AI威脅觀。馬斯克指出，各國對AI技術的競爭將引發第三次世界大戰，比爾蓋茲則說這為時尚早，馬斯克所說的內容，並非人們現在應該擔心的事。

資料來源：CNN、GeekWire、Business Insider

責任編輯：錢玉紘