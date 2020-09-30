電動機車大廠Gogoro對外公開組裝生產線，採用AGV無人搬運車、無紙化生產履歷，到底一輛Gogoro是如何組裝完成的？

電動機車大廠Gogoro在自家PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟銷量突破34萬輛時刻，過去僅對政府官員開放參觀的組裝生產線，29日主動敞開大門揭開生產基地！

不同於傳統機車製造工廠，生產智慧電動機車的工廠也相當科技化，採用無人自動搬運車（Automated Guided Vehicle，以下簡稱AGV）、無紙化生產履歷，平均一輛車完成組裝約2小時，廠長鄭建文親自帶逛，到底Gogoro號稱的「智慧工廠」有多智慧？

Gogoro共有三座工廠包括車輛組裝、馬達、電池，而位在林口的組裝生產線採廠辦合一，共有2條生產線，全程透過電腦建立生產履歷，小到每顆螺絲都能記錄，2千坪大的廠房共有60多位組裝作業員，平均年齡約25歲，工作空間明亮、智慧感十足。

專屬Gogoro 1車架，KUKA機械手臂精準塗膠

一進入口就有大型KUKA機械手臂，主要做Gogoro 1特有的鋁合金車架，透過機械手臂精準塗膠、且使用的是航太工業用膠，將四個零件組成、再經烘烤，製成一體成型的鋁合金車架零件，不同於傳統摩托車的鋼管設計。

透過機械手臂精準塗膠，將四個車架零件組成。 侯俊偉攝影

Gogoro1特有的鋁合金車架。 侯俊偉攝影

在車輛防偽上，Gogoro採用雷射雕刻車身號碼，再貼上防偽的柯維底片，底片上黑色密密麻麻的黑點，需使用30倍放大鏡才能判讀這台Gogoro的車身刻號。

底片上黑色密密麻麻的黑點，必須需使用30倍放大鏡才能判讀這台車的車身刻號。 侯俊偉攝影

72小時完成產線變更，AGV搬運車取代傳統輸送帶

以往AGV無人自動搬運車應用物流、倉儲生產，但Gogoro智慧工廠首創使用AGV取代傳統輸送帶，成為一大亮點。

Gogoro在建廠初期受到空間上的限制，改採AGV進行車輛組裝，AGV可因應工作站需求自動調整升降，讓作業員依序將後輪、前輪、把手、外殼裝上去，特別的是AGV動力來源還是使用自家Gogoro電池，平均一天約換電2次。

Gogoro在建廠初期就採用AGV無人搬運車，協助車輛組裝生產。 gogoro

不同於傳統機車廠需配合車款設置專屬輸送帶，Gogoro則採用成本更高的AGV無人自動搬運車，最大好處在於 產線彈性更高 ，Gogoro宣稱72小時就能建一條新產線，只要增減工作站、從雲端調整設定，就能因應新機種的生產，但這也是電動機車本身零件較少的優勢。

而要變成一台智慧電動機車，讓Gogoro可以透過手機App開啟，進行電池交換，還有一個步驟是建立車輛身分證，作業員會透過加密配對，把智慧電池、智慧鑰匙卡跟車輛綁定，讓Gogoro可以與雲端的資料庫串連。

無紙化生產履歷，智慧生產重SOP

要如何有效管理生產線，並降低人員的錯誤率？在每個工作站都配有一台電腦，顯示工作流程SOP，每位作業員要上工前，需先刷識別證、QR-Code認證，確認作業員身份以及使用「對的」的工具。

在產線的工站上，都有電腦作業畫面，確認組裝的步驟與流程。 侯俊偉攝影

此外，每個零件皆做過序號管理，包括半成品都有自己的QR code標籤，當異常狀況發生時，透過標籤可往前追朔管理，建立完善的生產履歷。

當車輛完成組裝後，最後需進入品管檢驗區，確認整台車輛的外觀、功能，測試車重、煞車、喇叭、前後輪偏、表速以及大燈是否合規，再以人力實際進行騎乘震動、路面等測試。

車輛完成組裝後，最後需進入最終的品管檢驗區。 侯俊偉攝影

準備出貨，交到車主手中的Gogoro車輛。 侯俊偉攝影

據了解，目前在Gogoro 1到第四代VIVA系列的產生比例，Gogoro 1約５％、Gogoro 2 約40%、Gogoro 3約30%、Gogoro VIVA約25%，另外也有幫YAMAHA電動機車EC-05做整車組裝，平均組裝完一輛車約2小時，而每日最大產能Gogoro未透露。

鄭健文表示，自Gogoro 1生產至今5年，整個智慧工廠最大的進化在於，從有紙本生產履歷進化到現在看不到任何一張紙，所有的數據、製程都透過雲端管理，「現在撈報表更快，」能更有效掌握每日生產狀況、管理車輛品質，以提升工廠生產效率。

責任編輯：蕭閔云