迪士尼新執行長查佩克交出第一份成績單，在樂園業務持續低迷時，串流媒體總訂戶突破1億，更將推出新串流媒體服務Star。

當迪士尼2月底宣佈鮑伯．查佩克（Bob Chapek）為執行長鮑伯．艾格（Bob Iger）的接班人時，華爾街紛紛投來質疑的眼光，想問為何是負責樂園業務的他，而非主導多起關鍵收購案、Disney+負責人凱文．梅爾（Kevin Mayer）繼任，當時迪士尼股價一度下跌5%。

時隔3個月，迪士尼發布了2020年第二季財報（4月至6月，財年第三季），這是查佩克上任後的第一份成績單，在這間娛樂王國成立近百年來最艱困的3個月裡，他能否重新獲得華爾街認可？

今年2月底時，迪士尼宣佈執行長鮑伯．艾格轉任董事長，並由負責樂園業務的查佩克接棒。 Disney

這一份財報中，迪士尼第二季營收較去年同期衰退42%至117.8億美元，低於外界預期的123.7億美元，導致虧損47.2億美元（約台幣1,385億元），而去年同期則為營利14.3億美元（約台幣420億元）。

全球主題樂園皆因疫情而一度關閉，「樂園、體驗及產品」業務類別營收下滑85%是衰退主因，這一類別在去年同期佔據約3成的整體營收。電影娛樂類別也因電影院關閉、檔期遞延等因素衝擊，導致營收衰退55%，是受創第二嚴重的業務類別。

今年4月時，查佩克曾宣佈所有高管將無限期減薪，持續到「業務出現實質性的恢復跡象」為止，並且超過10萬名員工開始放無薪假，顯示疫情對迪士尼有多麼嚴峻。

但迪士尼這一季也並非全然沒有好事，受惠於居家防疫的趨勢，串流媒體服務Disney+迄今付費用戶數達到6,050萬人，若截至6月底的話則為5,750萬人；其餘訂閱服務也表現優異，ESPN+訂戶數成長至850萬人，較去年同期增加超過100%；Hulu訂戶數也成長27%達到3,550萬人，三者訂戶合計超過1億人。

縱然虧損依舊嚴重，串流服務領域的傑出成果已足夠讓投資者買單，迪士尼股價在盤後交易上漲約4%。

串流媒體訂戶突破1億人，迪士尼宣佈加推新影視服務「Star」

過去接受採訪時，查佩克曾說他的任務是依循艾格定下的方針，而非破壞前人的積累，加上艾格目前仍擔任迪士尼董事長。而這個方針之中，也包含對串流媒體的重視。

查佩克在財報會議上表示，他們看見DTC（直接面向消費者）市場的巨大機會，目前為止取得的非凡成功，會進一步加強迪士尼投入DTC業務，並且比過去更具企圖心，揭示縱然他是樂園業務出身，串流媒體仍是公司側重的焦點。

在宣佈旗下三種串流媒體服務總用戶數突破1億人之餘，查佩克還宣佈將基於收購21世紀福斯取得的Star品牌推出新串流媒體服務，預計將以二十世紀影業、探照燈影業，以及旗下各個有線電視頻道的內容為主。

另外，電影《花木蘭》在因疫情數度延期上映後，迪士尼也宣佈一個新創舉：《花木蘭》9月4日將在Disney+上映，訂戶可以用29.9美元的價格額外觀看這部新電影，而Disney+未提供服務的地區則會照常於電影院上映。

第二波疫情襲來，樂園業務短期前景不樂觀

受創已久的樂園業務方面，查佩克聲稱他抱持著樂觀態度，「雖然現實依舊艱難，但現在已經大有進展。」這指的是各地樂園逐步邁入重啟階段，有限度地開放民眾入場。

不過礙於第二波疫情襲來，位於佛州的迪士尼世界入場人數不如預期、加州迪士尼冒險樂園延後開放、香港迪士尼甚至重啟不到1個月，於7月中再度關閉，近期情況或許與樂觀二字不是那麼相符。

儘管有限度開放民眾入場，但隨著第二波疫情襲來，外界對前景不是相當樂觀。 Disney

疫情陰霾持續壟罩下，即使有限度地重啟樂園，可能也無法創造多少營收，甚至有機率擴大營運虧損。分析師估計，可能直到疫苗誕生以前，樂園業務衰退會持續成為迪士尼的營收壓力，最糟情況可能得到2023年才能完全恢復。

即使迪士尼重申Disney+等DTC業務是目前的發展重心，在佔據營收相當大比例的樂園業務遲遲不見好轉跡象的現況下，復甦之路或許還有很長一段要走，但隨著於數位服務上的投入加重，待疫情散去後，我們可能將見識到一個樣貌截然不同的娛樂巨頭。

資料來源：CNBC、Reuter、TechCrunch

責任編輯：錢玉紘