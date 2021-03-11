武漢肺炎使電玩遊戲前所未有地普及，在疫情下營收飆升91%的遊戲平台公司Roblox，也遞交IPO申請計畫在年內上市。

編按：（2021.3.11更新） Roblox在去年12月暫緩IPO後，3月10日於紐約證交所改為直接上市，參考價每股45美元。一上市Roblox股價立即飆升50%以上，當日收盤價達到69.5美元，使市值被推上450億美元高峰。因疫情影響，每日活躍用戶數也從2018年的1,200萬到2020年飆升至3,260萬人。上市這日，同時在線的玩家數就多達近40萬人。



2020年初時，Roblox估值仍只有40億美元，一年時間便飆升超過10倍以上。雖然外界紛紛預期一旦疫情緩解、生活恢復常態，Roblox就會被「打回原形」，執行長大衛．巴祖基（David Baszucki）認為，即使孩子們能夠出門玩耍時，他們至今累積的龐大用戶也不會因此消散。



根據《紐約時報》報導，巴祖基相信，Roblox未來將超越遊戲範疇，成為人們社交、互動、甚至談生意的虛擬世界（metaverse），可以成為商務交流的工具，「終極而言，未來某一天我們甚至可以在Roblox內購物。」 下為2020.11.20報導

在疫情期間大受全球孩童喜愛的線上遊戲平台商Roblox，在本週遞交了IPO申請，成為繼遊戲引擎開發商Unity之後，又一枚即將於2020年上市的遊戲界新星。

研調公司尼爾森的報告指出，美國的遊戲玩家數在疫情期間成長近5成，全球82%消費者都在玩遊戲或觀看遊戲相關影片，民眾需要能幫助他們從現實移開目光的娛樂。

電玩遊戲正前所未有地受到大眾矚目，但遊戲已不只是遊戲，從新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）爆發迄今，《動森》、《糖豆人》、《Among Us》多款遊戲接連爆紅，遊戲已成為我們防疫期間的居家必備良伴，彌補了人與人交流互動的強烈渴望。

用戶數疫情下飆升82%，超過半數年齡小於12歲

Roblox成立2004年，在完成今年2月最新一筆1.5億美元的G輪募資後，估值上看40億美元。不同於一般人所認識的遊戲廠商，他們提供一個有如樂高般的遊戲開發平台，允許用戶打造各式各樣的遊戲，並在平台上與其他玩家分享銷售。

Roblox的營利管道主要有兩種，一是透過銷售點數Robux，Robux可用於購買遊戲道具、推銷自己打造的遊戲、租用私人伺服器等多種服務；二是提供交易功能與各種優惠的會員服務Roblox Premium。

Roblox執行長大衛．巴祖基（David Baszucki）表示，他們希望將Roblox打造成能享有不同體驗的社群平台，將不同背景經歷的人們、各種創新趣味的想法聚集在一起。 Roblox

在遞交的募股書中，Roblox聲稱由於防疫期間各國祭出的居家隔離政策，從3月多至9月底為止，他們經歷了極為快速的成長，每日活躍用戶（DAU）從2019年9月的1,700萬人，如今已成長至3,100萬人，成長幅度達82%，9個月累積遊戲時間更從近100億小時的水準，飆升至220億小時。

孩童是Roblox最主要的玩家群體，募股書中顯示，其高達25%的用戶年齡低於9歲，並有29%用戶年齡在9至12歲之間。簡單來說，Roblox超過一半用戶年齡小於12歲。

也由於玩家組成的特殊性，家長團體及投資者擔憂Roblox能否把控平台上的內容，避免孩子接觸到不適宜的圖像、言論，或受到有心人士的騷擾。

對於外界的疑慮，Roblox發言人布魯爾（Teresa Brewer）強調，他們絕不縱容有害內容出現在平台上，除有專屬的文本篩選、機器學習技術把關之外，也提供遊戲分級，並給予父母限制孩子與平台上其他玩家互動的權力。

營收成長逾9成，虧損同步擴大3倍以上

Roblox與其說是一款遊戲，更像是一個以遊戲為核心的社群平台，它極為注重社群互動的特點，恰好打中疫情下人們日常生活中所缺失的部份。居家防疫期間，上學、工作等一切活動皆走向遠端，人們彼此面對面談天說笑的場合不復存在。

也歸功於用戶數的大幅增長，Roblox 2020年前9個月營收達5.9億美元，較去年同期的3.5億美元成長約68%，若只計算第三季（7月至9月）的話，成長幅度更達91%之多。

不過，在營收突飛猛進的同時，Roblox的虧損也極大幅增加，今年前9個月Roblox虧損了約2億美元，去年同期這個數字僅4,600萬美元左右，暴增340%以上。

Roblox也沒有過份看好前景，在募股書中坦承，他們不認為如此高幅度成長能夠長時間維持，並預計接下來一段時間裡營收成長將趨緩。

Roblox的成功不是疫情下的單一個案。以開發遊戲引擎為主的Unity也在今年9月於紐約證交所掛牌上市，11月公佈的第一份財報中，營收較去年同期成長53.3%至2億美元，2個月來股價飆漲逾7成。

Roblox同時也是疫情下IPO浪潮的其中一員，線上民宿出租平台Airbnb、外送平台Doordash都在過去一週內提交了上市申請。截至11月20日為止，2020年美國IPO數量達387件，較去年同期上升77.5%。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、Crunchbase、Reuter