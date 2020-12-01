當品牌知名度越來越高，難免成為同業爭相模仿的對象，品牌如果沒有註冊商標保護，面對山寨品牌恐怕一點辦法也沒有，但即使品牌有註冊商標保護，仍然會發生問題!

當品牌知名度越來越高，難免成為同業爭相模仿的對象，品牌如果沒有註冊商標保護，面對山寨品牌恐怕一點辦法也沒有，但即使品牌有註冊商標保護，仍然會發生問題。資策會科法所創意智財中心以下透過幾個知名品牌案例，說明品牌發展不可忽略的三個基本智財攻略。

一、品牌撞名對策：提早在品牌命名提案階段進行商標檢索

知名餐飲連鎖集團王品2019年推出新品牌「丰禾日麗」台式小館，但在2018年申請註冊商標時，才發現早在2017年就有一間鍋物店以「風和日麗」註冊商標，因此被智慧局認為兩者讀音相同、文字高度近似，且都是餐飲店，將使消費者造成混淆誤認，無法取得註冊商標。

此案即是在品牌命名提案階段，未發現品牌與他人註冊商標撞名，等到品牌命名定案提出商標申請，才發現近似商標問題的實例。如何預防類此情況？不僅在商標申請前檢索，更要提前在品牌命名提案階段，確認有無與他人在先申請或註冊商標近似的情況。

二、品牌仿冒對策：同步在品牌重要市場、主要商品布局註冊商標

日本無印良品MUJI曾在中國大陸被山寨品牌「Natural Mill 无印良品」控告侵權， MUJI必須賠償約新台幣270萬元，且部分商品如毛巾、床罩等不得使用「无印良品」商標，只能標示「MUJI」。事實上日本無印良品早在1999年起申請註冊約200件「无印良品」商標，但卻未包含毛巾等商品。

此案即是品牌未因應多角化經營，同步申請註冊商標完整保護品牌旗下商品，導致品牌部分商品被他人搶先註冊商標的實例。如何預防類此情況？不僅在台灣申請註冊商標就好，當品牌拓展到海外，還要注意品牌主打商品或服務在目標市場的商標布局情況。

三、品牌失權對策：品牌行銷使用避免變更註冊商標主要識別

日商小學館集英社製作股份有限公司曾以「小叮噹哆啦 A夢 DORAEMONドラえもん及圖」申請註冊商標，並指定使用在通信器材產品。該註冊商標圖樣為中文「小叮噹 哆啦 A夢」、「DORAEMON ドラえもん」及哆啦 A夢圖像，由上至下排列組成，但其販售的平板電腦所使用的品牌標誌，卻僅可見哆啦 A夢臉部或整體之圖像、外文「DORAEMON」、中文「哆啦 A夢」，並未見中文「小叮噹」及日文部分，被智慧局認為註冊商標沒有整體使用於通信器材商品，而廢止其該商品的註冊商標。

此案即是品牌行銷使用變更註冊商標圖樣的主要識別，導致被認為未盡到法律規定如實使用註冊商標的義務，使得品牌商品失去商標權保護的實例。如何預防類此情況？順利取得註冊商標之後，還要注意品牌行銷使用註冊商標的情況，避免變更註冊商標主要識別特徵。

四、結語

品牌經營如果疏忽智財，將面臨品牌被控侵權、仿冒、失去商標權的危機。為協助台灣的品牌企業避免前述危機的三個基本攻略：品牌命名提案階段的「品牌商標檢索」、品牌拓展海外市場的「品牌商標布局」，以及品牌行銷宣傳的「品牌商標維權」，以降低品牌營運的智財風險。

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