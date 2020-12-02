從創業初心者到知名SEO顧問公司，本書作者揭露創業初期4個血淚故事，告訴所有創業者，怎麼讓「殺不死我的，使我更強大」。

2009年，我辭去人生最後一個全職工作創業，做的是電子商務，一開始沒什麼營收，就接一些架站和SEO的案子貼補收入。

有一回，我有個做袋子的供應商，經營者是一對兄弟，約我到桃園吃晚飯談事情，我到了吃飯的地方，見到他們兄弟倆，傻了，他們手上拎著提袋，裡面裝了一瓶白酒三瓶紅酒，吃飯時助興用的。

為了順利合作，我喝了幾杯白酒以後，又陪他們喝了大半瓶紅酒，最後我實在是撐不住了，再加上第二天在中和有個SEO的客戶要開專案會議，我跟他們說我得先趕車北上了，他們兄弟倆聽我這麼說，面面相覷，一副掃興的表情，意思是說我們才剛要跟你開喝，你怎麼馬上就要走了？

我用最後的一點意志力保持清醒，搭上了火車。

車子到了板橋車站，眼前天旋地轉，我勉強走出車站，找了個垃圾桶就吐了起來，然後整個人癱在露天的椅子上動彈不得。

現在回想起來，我那時候如果被洗劫，大概也毫無招架之力吧！

也不知道躺了多久，稍微清醒過來時，發現天上滿天星斗。我告訴自己不能一直待在這裡，勉強站起來，在路邊巔巍巍地招了一台計程車，跟他說，就載我到隨便一家旅館。

我甚至不確定下車時有沒有找零了，反正我迷迷糊糊地完成入住手續，迷迷糊糊地上了電梯，最後迷迷糊糊地進了房間，噗咚一聲就倒在床上。

不醒人事。

Shutterstock

半夜，是被從五臟六腑湧上來的嘔吐感所驚醒的，我跑進廁所，再一次吐的昏天暗地。

清晨，我醒來時，才發現房間門根本沒關。

然後，一大早，我準時出現在客戶會議室，跟客戶簡報專案的進度。客戶很滿意，他們完全查覺不出我有任何異狀，更不曉得我在幾個鐘頭前，還躺在板橋火車站門口的露天座椅上。

Matej Kastelic via shutterstock

這當然不是什麼值得稱道或效法的過去。如果你計畫創業，或正剛開始創業，我想跟你分享的經驗是：忘掉你的委曲辛酸，把眼淚擦乾，把你的痛苦和不堪勇敢承擔下來吧！然後盡力拿出最好的表現給人家看。

因為上班給老闆罵，下班罵老闆的美好日子已經離你遠去，因為你從此無依無靠。

創業是重新認識自己的過程，更是豐富生命的修煉與獲得

說說第二個我創業初期的故事。

我從2009年創業，到2012年業務轉型，之間整整做了四年的電子商務。

Sashkin via shutterstock

電子商務是比較好聽的說法，其實就是找一些工廠的產品放到網路上賣，也就是俗稱的網拍。剛開始做的時候，沒什麼經驗，透過朋友的介紹，認識了家做文具的廠商，我看了他們的一個產品，是把傳統照片四個角修成圓弧型的圓角刀，覺得不錯，就跟他們說我要批一些到網路上賣。

那家工廠的老闆娘，一開始對我愛理不理，後來他終於決定賣給我了。一邊跟我拿錢，一邊跟我念叨：「我是看在你把我的東西放到網路上，多少還有點廣告效益，不然我根本不想賣給你……」

Prostock-studio via shutterstock

我其實是拿現金去批貨的，既不是經銷也不是寄賣，結果我的供應商得了便宜還賣乖，把我羞辱了一頓。「沒關係，剛創業，要忍耐」我告訴自己。

我就這樣載了五大箱圓角刀回家。

回家之後一開箱，我傻了。圓角刀外包裝的透明泡殼，不知道為什麼磨得亂七八糟，根本不能賣。我把其他的箱子拆開，每一箱都是一模一樣的情形。

我把這五大箱的不良品載回去那家工廠，跟老闆娘說：「你的貨這樣，我沒辦法賣。」

老闆娘跟我裝傻：「我給你的時候，明明是好的，這應該是你自己弄的吧！」

「所以你覺得我是故意把這些貨磨成這樣，讓自己不能賣嗎？」我壓抑著滿腔怒氣說。

大概是自己心虛，老闆娘最後還是幫我換了。一邊換，一邊嘴上不饒人，嘀嘀咕咕的抱怨。

然後他換給我的，一樣還是外包裝泡殼磨損的不良品，只是情況稍微好一點而已。

我就這樣站在原地，看著一齣無良的人生劇場活生生在我眼前上演。

我把這五箱東西載回家，擺著，不賣了。

一直到今天，我偶爾回老家，看到這批貨，我都會提醒自己，要爭氣。

我想要跟和我一樣走在創業路上的朋友說的是：其實我們都一樣，都會經歷類似這樣的事情。你可以難過，可以哭，但是記得一定要站起來，繼續勇敢地走下去。總有一天，我們要抬頭挺胸，給那些看衰我們、欺負我們的人看，我們活過來了，而且，活得比你更精采。

Sergey Nivens via shutterstock

說說第三個我創業初期的故事。

有一次，經過朋友間接介紹，跟一個台中知名酒店集團的副總談案子。

他們集團的董娘要出來選舉，需要有人幫忙經營臉書、部落格、做網路宣傳，這個副總請我幫忙。

「因為時程很趕，你就先開工吧！」副總說。

我回去很認真地、風風火火地搞了好一陣子。

後來，由於酒店的形象不好，這位董娘最終沒有得到黨內提名，從政之路提前告終。

網路宣傳當然也不用做了。

但我畢竟花了不少時間和精神在上面，特別是當時我是創業初期，一切都很困難，我需要收入，每一份收入對我而言都很重要。

我試著連絡當初跟我接洽的那位副總，這位副總已讀不回，從此避不碰面。

我一毛錢也沒拿到，甚至連對方的一句抱歉也沒有。

我深刻地反省過這件事。

跟圓角刀的那件事情一樣，創業以前，我活在一個單純的、舒適的世界，只要努力把事情做好，一切該發生的事情自然會合理發生。

但真實的世界顯然不是這樣的。

創業的其中一個好處在於，它是你一個重新認識、定位自己的過程。當你不再有背靠、你不再有人保護，當你得自己面對很多真實到令人覺得殘酷的事情的時候，你到底是誰？你能為別人帶來什麼價值？你又為了什麼而活？

拿掉你原來的頭銜、資源、社會光環以後，你得赤裸裸地面對真實的自己。你會發現：原來你什麼都不是，你被打回馬斯洛需求階層的底層，只為了溫飽、只為了生存而活。

你如此不堪。

自我實現？別開玩笑了。

對於很多習慣待在舒適圈的人而言，那是極其巨大的衝擊。

我用很長的時間觀察到，很多人創業到中途放棄，不見得是真的活不下去，而是過不了自己的心態這關。

「由儉入奢易由，奢入儉難。」

重新劃好自己生命的底線是重要的。

Shutterstock

你得真誠地面對自己，你得清楚地想明白，你可以接受什麼，你無法接受什麼。重點在於你要深切地覺悟到，你即將捨棄的，會遠遠多過於你可以留下的。 人生是場破局，我們最終都將孤獨的離開。我們一路上會不斷地失去，什麼也不會留下；所差別者，只在於你得決定失去的順序。

很多人會告訴你“Business is business”；言下之意，彷彿你的事業和你的人生是可以分開的。我個人的經驗卻不是這樣。我發現到，創業的歷程，跟個人的生命體悟是息息相關的。 創業過程中的高低起落，期間發生的大事小事，都會影響你的價值觀、自我定位、待人接物。你會發現自己慢慢在改變，慢慢地在適應環境，慢慢地長出鱗甲尖刺。

在我準備創業的時候，一位朋友曾經跟我說：「 創業是一種獲得 」，後來我深深覺得他是對的。

世界從來不是公平正義，只有勇敢才能生存下來

說說第四個我創業初期的故事。

有一回，某個大型資訊公司接到了政府單位的標案，因為標案內容有SEO，經過以前上班同事的介紹，找上了我，請我當他們下一手的外包。

資訊公司的專案窗口很爛，開案之初交代完工作後就不見蹤影，雖然感覺很不好，我還是盡力把該做的事情做完。

結案的時候，這個窗口很妙，找了個藉口不出席，結果就我一個人去報告。

我報告完自己的部分，政府單位的長官對我的部分沒有特別意見；但是開始抱怨起整個標案很多該做的事項都沒有完成，成效不如預期，問題窗口也都沒有處理。

其實我的角色只是個接案單位再外包的下游廠商（當然不能讓長官知道），一來我不清楚整個標案的狀況，二來我也無權代表我上游的單位回答政府單位長官的問題。當下我的處境變得十分尷尬，我只能唯唯諾諾、小心翼翼地回答各種尖銳的問題。輪番砲轟完後，最後長官問道：有一些要求改善的事項，我們能不能做到？我回答（也只能這樣回答）回去會轉達，盡可能改善。

我回家不久，那個窗口電話來了，劈頭把我罵了一頓，說我幹嘛亂回答問題，答應發標單位一些不該答應的事情。

我啞巴吃黃蓮，一來我根本什麼也沒說，二來是這個窗口自己怕結案會議被修理藉口不出席的，如果他真的重視這個案子，那他結案時就應該準時出席面對問題。這些事情我心裡其實都十分清楚，但我什麼也不能說，因為我只是個委外廠商，硬著頭皮去回答政府長官的質問也是事實。

像本文中我的上游廠商窗口這樣的人，職場上多的是，他們偷懶、狡詐、張狂自大，踩著別人的屍體前進。在職場工作時，我們對這些無論是品格、或是能力，甚至是長相都遠遠不如我們的人物不屑一顧。然而當你一旦歸零創業，你什麼也不是，你只能讓這些卑劣的跳樑小丑擺佈愚弄，用各種方式操縱利用，用各種方式作賤丟棄。

年輕時，由於自己的生長環境和所受教育的影響，我曾經深深地相信世界上有公平正義這件事。甚至在我36歲創業，到步入40歲以前，我也是這麼想的。

但創業前幾年現實的磨練告訴我，真實的世界不是這樣的。

你會看到很多人，明明是壞蛋，大家都知道，但是他們吃香喝辣，享盡一切好處，啃你的骨頭，喝你的血，踩著眾人的屍體前進，他們張牙舞爪，得意非凡，但你拿他們一點辦法也沒有。

你內心深處希望老天有眼，壞人得到懲罰，正義得到伸張。但這些壞蛋完全不像電視電影裡演的那樣惡有惡報，他們無災無難，到死都過得比你好，甚至他們死後，子子孫孫都過得比你好。

Elnur via shutterstock

惡有惡報，正義終將伸張，是弱者輸家拿來安慰自己的話。

你想扮演正義的一方，舞起刀來，耀武揚威，以為可以好好教訓對手，沒想到迎面而來的是一發子彈，對手一臉不屑。

是非、對錯、善惡，是活下來的人才有詮釋權。

不是很讓人愉快，但真實的人生就是這樣。

在我四十歲以後，我不再相信世上有公平正義這件事了。這個世界並不公平，這個世界，從來不是好人主導的，它只屬於有權力的人。

所以我們只能唯力是視，跟著淪落、跟著作惡嗎？我們難道沒有其它的道路可以選擇？

聰明是一種天賦，善良是一種選擇，我想跟你分享的是： 你永遠有選擇善良的機會，但在你選擇善良之前，更重要的是，你得武裝自己，你得勇敢，你得讓自己變強。

你要做的，從來不是當個好人，而是努力讓自己變強，然後提醒自己做個好人。

本文授權摘自：《人生演算法》

責任編輯：文潔琳