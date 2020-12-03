數位貨幣（CBDC）有望成為全球金融界的共同語言，為何它如此重要？各國央行又為何備感壓力？一起來探究虛擬貨幣背後的真相！

「 給我一個國家的鑄幣權，我可不在乎誰有立法權。 」邁爾‧安塞姆‧羅斯柴爾德在1790年如是說。羅斯柴爾德家族在十八世紀發跡，創立並掌握整個歐洲的金融與銀行制度。

“Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws” — Mayer Anselm Rothschild, 1790

近日有幾篇有趣的文章，探討數位美金、數位人民幣與臉書幣Libra，包括區塊勢的《美國以數位美金（USDC）繞過委內瑞拉政權》、PeckShield的《USDC入侵委內瑞拉，美元霸主地位在數字貨幣領域延續？》、李禮輝的《陸法定數位貨幣可跨境溢出》，以及引述英國金融時報（Financial Times）消息的《臉書幣Libra明年1月發行，先出「錨定美元」穩定幣、錢包已建完》。

這幾篇文章都值得一讀，也讓人感到欣慰，終於有較多人開始探討央行數位貨幣的一個關鍵意義：強勢貨幣、入侵弱勢政權。

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一個國家，何謂主權？

當我們討論國家時，勢必會論及主權，何謂主權？立法權是重要元素之一，但鑄幣權也是，所以才有邁爾‧安塞姆‧羅斯柴爾德的這句經典名言：「給我一個國家的鑄幣權，我可不在乎誰有立法權。」當一個國家擁有強勢貨幣，就獲得入侵弱勢政權的一大能力，那就是搶佔該國的「法幣市佔率」，等同部分入侵了該國主權。

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1999年，厄瓜多放棄了鑄幣權，全國改用美金，其實就是將部分主權讓與美國。波多黎各、薩爾瓦多、辛巴威、關島、帛琉、甚至柬埔寨，皆是如此。由此可知，弱勢貨幣某種程度上也代表著弱勢政權，兩者有著高度關聯性並彼此牽動。一個國家之所以貨幣與政權皆弱，與其政治、經濟、歷史以及所處國際環境等諸多因素有關，在此不加贅述。但很明顯的是，當強勢貨幣入侵時，放棄的不只是鑄幣權，而是部分主權，因為主權和鑄幣權是緊密攸關的，掌握強勢貨幣的往往就是國際強權。

印度也是一個人民極愛美金的國家，為了防止美金入侵，印度政府積極防守。印度儲備銀行（Reserve Bank of India, RBI）實施資本管制、介入國內外匯市場，並約束國內銀行、管制個人美金帳戶的開戶。10月開始，根據印度最新規定，海外匯款若一年超過70萬盧比，將被課5%的稅金。

印度政府與印度儲備銀行的所有手段，都是為了防止美金入侵印度。美金如何入侵印度？透過實體美金鈔票。印度政府可以約束銀行不得開立美金帳戶給民眾，但卻無法杜絕實體美鈔的大舉入侵。

央行數位貨幣（CDBC）的真正意義為何？

要真正理解「央行數位貨幣」的意義，或許可以先從實體鈔票論起。就我們日常生活中所使用的台幣，究竟有多少發行量是流通在市場中的實體鈔票？可能約一成（ 編按：台幣紙鈔發行量約2兆，商業銀行貨幣約19兆，故粗估紙鈔佔整體流通量一成。 ），也就是說，大部分的新台幣本來就已經數位化了，他們已經以數位方式存提、紀錄、支付、交易、借貸及贈與。

既然如此，為何央行還需計畫發行「數位新台幣」呢？如果一國法幣，本來就已經大部分以數位存在，何需 「央行數位貨幣」？

「央行數位貨幣」不僅是「數位貨幣」，而是有「 數位紙鈔 」更深一層的含義。紙鈔有何好處？為何需要數位化？對於強勢法幣而言，紙鈔的一大好處，是可以用來入侵他國主權。以印度為例，印度政府透過各種法規、限制與約束銀行，能夠達成的不過是防堵美金入侵銀行系統。

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可是美金紙鈔是可以跳過銀行的，美國用美鈔，一樣可以入侵印度。

現在，隨著虛擬貨幣與區塊鏈技術的快速發展與普及化，央行數位貨幣不但和實體鈔票一樣可以跳過銀行，還是數位化的，每一個人只要用手機下載任何ERC20的錢包APP，就可以直接持有！

央行數位貨幣如何入侵弱勢國家？

目前數位貨幣業界所發行的美金錨定幣，如USDT、USDC、PAX、BUSD、臉書幣Libra，和中國央行發行的數位人民幣，可能或已經入侵弱勢國家。 人民有權選擇自己的財富要以什麼貨幣儲存其價值，簡而言之，只要人民愛用，該國政權就很難阻擋。政府或許限制得了銀行，更甚者阻擋得了紙鈔，但統一規格的ERC20等數位貨幣，要擋就是難上加難。

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科技的發展，不正是如此？過去在台灣，要提供打電話服務就必須拿到電信執照。如今，台灣幾乎都用Line、WhatsAPP、WeChat和Telegram傳訊息、打電話，以WeChat為例，不但沒有電信執照，還是中國廠商。

再以影視產業為例，過去在台灣要開台，需要申請執照也受新聞局管控，小朋友看電視的時段，節目不能講髒話，也管制一定尺度。但綜觀臉書、YouTube、Twitch、17直播和Swag，每個人都可以開台、製播節目、決定內容。

回到貨幣與主權，過去，較弱的政府可以透過限制銀行，試圖阻擋強勢貨幣的入侵。如今，隨著央行數位貨幣的普及，世界各地的民眾只要下載任何ERC20錢包，就能選擇自己想要儲存價值的法幣，此時強勢貨幣勢必最受歡迎。

台灣或許是相對幸運的，因為台幣並不是一個脆弱的貨幣，我們央行美金存底充足，匯率穩定度高，台灣也不是外匯管制國家，人民可以輕鬆地持有外幣帳戶並隨時轉換，國內外之個人及企業持有台幣的意願也相對高。但是，像是印度、非洲、南美洲等國家，貨幣貶值嚴重、政府高度管制且美元短缺的國家，若能夠輕鬆取得並持有強勢貨幣，無論是為了保值、套利，亦或是商業往來加速跨國金流，所有人都會趨之若鶩，這就是央行數位貨幣帶來的時代巨變。在這樣的情況之下，弱勢貨幣將更為脆弱，弱勢政權也隨之門戶大開，這不只是貨幣與主權，更是國際政治的新一輪競爭。

臉書幣Libra宣布最快會在明年一月上市，數位人民幣正在積極試營運，美元錨定幣也日益普及，這些都讓人民擁有更多選擇。 如同前文所述，主權與鑄幣權息息相關，中美兩大強國在2021年，勢必更進一步地挑戰弱國的主權與法幣地位，同時，強國之間的新一輪競爭也將更為白熱化，所有國家都身處其中 。這也是為什麼我們此時必須嚴肅討論並關注央行數位貨幣的原因。

責任編輯：文潔琳

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