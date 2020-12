「 給我一個國家的鑄幣權,我可不在乎誰有立法權。 」邁爾‧安塞姆‧羅斯柴爾德在1790年如是說。羅斯柴爾德家族在十八世紀發跡,創立並掌握整個歐洲的金融與銀行制度。

“Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws” — Mayer Anselm Rothschild, 1790