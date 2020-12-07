丹麥開發商哥本哈根基礎建設基金CIP正式宣布投入第三階段區塊開發，並先公佈自選的6處風場，而針對台灣綠能發展競爭力，CIP還多倡議兩件事。

攸關政府的綠能政策，經濟部預計年底公布離岸風電第三階段的區塊開發規則，目標2026年到2035年10年10GW目標，丹麥開發商哥本哈根基礎建設基金CIP今（4日）正式宣布投入第三階段區塊開發，並先公佈自選的6處風場，包括渢汎、渢成、渢利、渢妙、渢佑及福芳，分別位在新竹、苗栗、台中及彰化，6處場址合併裝置容量上看6.3GW，特別的是，CIP還倡議2021年推浮動式離岸風機作為示範計畫，讓台灣在2025年迎來首座浮動式示範風場商轉。

離岸風電區塊開發，開放業者自行選址

台灣自2012年發展離岸風電示範計畫，截至目前，台灣僅有一座具商業規模的離岸風場商轉，位在苗栗外海的海洋風電（Formosa1）、裝置容量128MW，其他包括台電一期示範離岸風場、達德允能風場都因疫情的因素，延後到明年併網商轉，但國外開發商並未停下腳步投入風場開發。

CIP公佈自選的6處風場，包括渢汎、渢成、渢利、渢妙、渢佑及福芳，分別位在新竹、苗栗、台中及彰化。 CIP簡報

隨著第三階段區塊開發規則出爐前，CIP率先開第一槍，宣告選出6處場址，參戰第三階段區塊開發，根據能源局最新公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業」草案，訂定區塊開發不再限制由經濟部所選出潛力場址，由業者自行選擇及評估風場開發區域，並取得包括飛航、雷達、保育、船舶、軍事等八項主管機關同意，加上環評、地方及籌設許可，等於要先過11關，意味開發商之間很可能選到重疊的場址。

CIP台灣區計畫執行長侯奕愷表示，新的風場有重複，苗栗、新竹有部分重複，但已盡可能排除航道、軍事演練區與環境敏感區域，未來也會持續跟利害關係人溝通。

近岸開發趨近飽和，浮動式風機成國際趨勢

細看這6個場址，水深超過60米包括渢汎、渢成、渢利，渢利則是最大容量達1,800MW，侯奕凱表示，水深超過60米，都會使用浮動式風機。

浮動式離岸風電（Floating Offshore Wind Turbine, FOWT）成為各國下一階段離岸風電開發推動重點。 再生能源資訊網

由於主流的固定式離岸風機有水深限制（水深50至60米以內），加上近岸開發趨近飽和，勢必得朝遠岸、深水區開發浮動式離岸風機。

浮動式風機已成為國際趨勢，根據英國碳信託公司Carbon Trust預測2040年浮動式風電總裝置容量將達70GW，其中亞洲將佔大宗，超過30GW。

不過目前國際浮動式風機尚未成熟，歐洲投入浮動式開發頂多50MW，數量還不到20支，規模相當少。CIP台灣區董事總經理區許乃文觀察，台灣風場都是從小到大規模，希望政府能夠主導第三階段2到3座，每座各100MW浮動式風場作為示範計畫，並給予躉購電費作為誘因支持。

實際上，政府本來就沒有設限業者要投入固定或浮動式風機，為何需要用「示範風場」的方式來推動？侯奕凱解釋，歐洲的浮動式風機也是從小規模示範風場測試，一步步嘗試錯誤，「 當全球浮動式都尚未成熟，台灣更應該要由政府帶頭主導示範 」提前佈局。

其次，現在所有計畫審核、環評，都拿到各主管機關的意見同意函，目前還看不清楚有多少計劃被核可，風場計畫是在淺海或深海仍未明。

而CIP針對台灣開發浮動式風機做了哪些準備？侯奕凱提到，浮動式解決方案起源於石油、天然氣產業，近期CIP在蘇格蘭開設浮動相關研發中心，該國是石油、天然氣重鎮，並密切與當地鋼構產業鏈合作，做產官學研整合；另外在韓國、英國也有相關合作，盼把國外經驗帶回台灣。

邁向零元競標風場，CIP拋：台灣還有下一個台積電嗎？

由於2020年是氣候治理的關鍵年，巴黎協議將在今年底生效，各國設定零碳排期限已成國際趨勢，CIP也呼籲台灣設定2050年零碳排明確的目標，進一步催生國內綠電市場，以提升台灣供應鏈的國際競爭力。

台積電目標在2030年全公司生產廠房25％用電量，以及非生產廠房100％用電量為再生能源，今年7月宣布向沃旭能源購買2座離岸風場所有發電量。 Shutterstock

目前台積電已與沃旭能源購買2座離岸風場所有發電量，CIP也對外擁抱有興趣的買主。

外界預期，是否台灣有機會出現零元競標風場，也就是說業者自己找到購買綠電需求的企業，等於政府不用補貼風場。侯奕凱認為，現階段27項供應鏈國產化要求，是很高的成本，若要成就零元競標，必須得先找到企業買主，但台灣是否還會有下一個台積電？是值得關注的議題。

責任編輯：蕭閔云