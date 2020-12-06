中國手機品牌小米在疫情下異軍突起，手機出貨量超越蘋果外，更計畫2021年訂購2.4億部手機的零組件，憑低價優勢在全球經濟衰退時大肆擴張。

新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）籠罩下，智慧手機市場也悄悄出現版塊挪移。以往只能乖乖做手機市場老四的小米，如今卻坐三望二，不僅手機出貨量首度超越蘋果，更傳出明年計畫採購多達2.4億部手機的零組件，一舉勝過華為。

11月下旬公佈的第三季（7月至9月底）財報中，小米營收達人民幣722億元，較去年成長34.5%，同時淨利也成長18.9%至41億人民幣，雙雙創下歷史新高，同時有包括手機出貨量等15項指標刷新紀錄。

小米在第三季繳出爆發性成長，不僅營收、利潤雙雙創新高，更刷新包括手機出貨量在內15項指標數據紀錄。 shutterstock

研究公司Counterpoint資料顯示，2020年第三季小米手機出貨量達4,620萬部，首度超越蘋果的4,170萬部，全球手機市占率達到13%，躋身第三大手機品牌。

在秀出亮麗季度成績的同時，小米默默擴大了對明年手機銷量的展望，傳出訂購多達2.4億部手機的零組件。根據Counterpoint的資料，這個數字不僅接近2019年小米全年手機銷量的兩倍，更比肩華為最高銷量紀錄。

且為替這大筆投資做準備，小米於本週公佈擬融資近40億美元，增發30.6億美元的股票，以及8.55億美元的可轉換債券，雖然這也導致小米當日股價下跌近10%。

疫情下不買高階機種，消費者現在只要便宜手機

小米董事長雷軍曾透露，小米手機的利潤率只有5%。在普羅大眾眼中，小米手機也往往與「廉價」或「CP值」劃上等號，這正是疫情下的消費者需求。在小米公佈優異的財報表現後，也有消息指出，三星正考慮明年暫停推出旗下高階手機系列Galaxy Note，疫情動盪使得民眾對高階手機的需求大減。

原來高階機種銷量差勁，有傳言指出三星考慮明年暫停推出Galaxy Note系列產品。 三星

依照Counterpoint的資訊，2016年時小米全球出貨量約為6,150萬部，市占率僅有4%左右，甚至被Vivo、Oppo等競爭者迎來趕上，只得屈居全球手機業者第六的位置。

光是今年前三季，小米手機出貨量已達到9,940萬部，尤其第三季繳出爆發性成長，這一季小米也是中國內部前5大手機品牌中，唯一一家出貨量繳出正成長的業者。

此外，華為受到美國強烈封殺，近期因此出售了榮耀品牌，研究機構TrendForce還預估，由於晶圓代工供貨吃緊，華為2021年市佔將從14%直落4%，這無疑是小米趁勝追擊的好時機。

這2.4部手機零組件的訂單可能只是第一步，小米內部對2021年手機銷量更是樂觀，相信明年出貨量可望突破3億部大關，不過《日經亞洲評論》指出，由於高通、聯發科無法為單一一家公司供應如此龐大數量的行動晶片，因此不太有機會達成。

印度市場支撐小米成長，但中印衝突仍是憂患

小米能夠在全球手機銷量下滑的趨勢中，頂著逆風持續成長，過往在印度的投資功不可沒。印度是人口數與中國比肩的大國，也是全球成長最快的手機市場，平均每天都有30萬人獲得其第一支智慧型手機。

在這個充滿潛力的市場中，小米已經在龍頭寶座上坐了好一段時間。2020年第一季，小米手機的印度市場佔有率甚至達到30%的高峰。諮詢公司摩根士丹利曾披露，印度市場已占小米總營收的20%，是其最大的中國海外市場。

2014年，小米揮軍進入印度市場，靠著廉價與高CP值的手機在當地站穩腳步。根據IDC的數據，今年第三季印度市場銷出的84%手機，價格都在200美元以下，物美價廉的手機在印度相當有市場。

然而好景不常，隔年印度總理納倫德拉．莫迪就為推行「印度製造」政策，一舉拔高手機進口關稅至12.5%。小米旋即與鴻海合作，在當地建立了生產基地，獲得印度製造的頭銜。

作為反面例子，蘋果就是疏於經營印度供應鏈，直到去年才開始嘗試印度製造，而被這潛力龐大的市場排除在外，市占率不到1%。

時至今日，小米已在印度擁有7座生產工廠，去年底小米印度營運長Muralikrishnan B透露，印度銷售的99%小米手機都是於當地製造。2017年，小米超越三星成為印度市占率第一的品牌。

但危機正在發生，今年6月爆發的中印邊界衝突，導致印度反中情緒激昂，印度政府已下令封殺多達上百款中國App。小米濃厚的印度製造血統也無法使其完全倖免，Counterpoint資料顯示，第三季時小米已讓出印度市占率第一的頭銜，三星睽違多年再次成為印度最受歡迎的手機品牌。

小米若要實現2021年2.4億部手機銷量的展望，跨越印度的反中浪潮，並成功把握華為受制於美國的此刻拓展中國市場，無疑將是這間中國手機品牌能否成功上位的關鍵所在。

資料來源：Nikkei Asian Review、Fortune、TechCrunch