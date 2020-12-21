LINE近期在Android 、ios版本的LINE Lab中，增加了聊天室分類功能，可以清楚將好友、群組、官方帳號的對話框分類。

更新：電腦版分類功能上線

LINE手機版的「聊天室分類」，現在電腦版也有了！不需手動開啟，只要更新到LINE電腦版6.5以上或最新版本，就會預設開啟，還可以自訂分類。

聊天室分類的類別

- 有4個預設分類：好友(1:1)、群組(多人聊天室＆群組)、官方帳號與社群。

- 有10個自訂分類：可以自訂名稱，與在分類中新增聊天室。

點選聊天室分類右邊圖示進到編輯狀態，再點選「＋」就能新增分類。 LINE

在聊天室分類的名稱上按右鍵，點選「新增聊天室」 LINE

在自訂分類中新增「聊天室」：

- 在聊天室分類的名稱上按右鍵，點選「新增聊天室」

- 也可以用拖曳的方式，把特定聊天室按住並拖曳到上方的分類名稱，再放開，就能新增到分類中。

跟朋友聊天、討論公事，或是查看官方帳號資訊，根據統計，LINE用戶每天平均開啟LINE超過30次，其中還有超過75%的民眾，透過LINE交流公事，眾多的資訊全部混雜在一起，難以快速找到需要的對話框，更難以區別重要性。

LINE近期陸續在Android 、ios版本的「LINE Lab」中，增加了「聊天室分類」功能，可以清楚將「好友」、「群組」、「官方帳號」的對話框分類。

聊天室可以分類了，不過仍有兩大缺點

在去年的LINE台灣年度記者者會上，官方曾預告過「聊天室分類」功能，不過當時還沒有正式名稱，這項功能在今年五月時，已經在Android版本的「LINE Labs」中推出，近期ios版本也已經跟進。

使用方式非常簡單，在LINE設定中的「LINE Lab」，可以找到並開啟「聊天室分類」實驗功能，回到聊天室列表後，可以看到聊天室分類為「全部（所有訊息）」、「好友（一對一的訊息）」、「群組（群組、多人聊天）」、「官方帳號（官方帳號、系統通知）」、「社群」五大類別的聊天室。

在LINE設定中的「LINE Lab」，可以找到並開啟「聊天室分類」實驗功能。 LINE

「聊天室分類」功能，對於高度仰賴LINE溝通的用戶是一大福音，好處是，所有訊息都會整齊分類，在每個類別中，都可以依照訊息重要性，釘選想要置頂的訊息。舉例來說，可以將正在進行的專案群組，在「群組」類別中釘選，如此一來，可更快速找到想要找的訊息，也能避免漏讀、漏回，沒跟上工作進度。

另一個好處，是可以將行銷訊息，跟私人聊天訊息做區隔。過去所有聊天室混雜在一起，若加入非常多的官方帳號，有時候工作或家人的訊息會被淹沒，有了分類區隔後，可以降低干擾。

「聊天室分類」功能是屬於「LINE Labs」中的功能，顧名思義，就是LINE內部正在實驗的功能，還未正式對所有用戶推出，會透過觀察用戶的使用情況、收集意見回饋，逐步優化功能。

聊天室分類為「全部（所有訊息）」、「好友（一對一的訊息）」、「群組（群組、多人聊天）」、「官方帳號（官方帳號、系統通知）」、「社群」五大類別的聊天室。 LINE

因此，目前仍有不少小缺點。舉例來說：公私無法分離，是LINE在使用體驗上一直以來的大痛點，在目前版本中，用戶無法「自訂」資料夾，同事、朋友家人的聊天訊息，依舊會全部混雜在「好友」類別中，無法做出明顯區隔，不過LINE官方回應：「如果用戶使用的情況非常踴躍，就有機會納入優化考量喔。」意味著在正式版本中，有機會讓用戶做更個人化的聊天室分類。

另一個小缺點是，當該分類有新訊息時，會有小綠點提示，但點擊過該分類後，不管是否已讀，小綠點都會自動消失，較容易有漏讀訊息的問題。

隱藏版功能：深夜也能無聲傳訊息

此外，目前在Android 、ios版本的「LINE Lab」中，還有另一項好用的隱藏版功能「無聲訊息」。許多人應該都有在深夜時想傳訊息，又怕打擾到對方的經驗，使用「無聲訊息」訊息時，對方並不會收到通知，降低干擾。

只要長按發送鍵，就會跳出「無聲傳送」的選項，點選後即可傳送。 LINE

使用方式很簡單，在LINE設定中的「LINE Lab」，可以找到並開啟「無聲訊息」實驗功能，要傳訊息時，只要長按發送鍵，就會跳出「無聲傳送」的選項，點選後即可傳送。

責任編輯：錢玉紘