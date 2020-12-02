高通最新旗艦 5G 處理器 Snapdragon 888 正式發表，會中還有14個品牌力挺，高通會如何佈局 5G 智慧型手機市場？

晶片大廠每年新一輪的戰爭，幾乎都是從高通（Qualcomm）固定於 12 月在美國夏威夷舉辦的「Snapdragon 技術高峰會」上率先開打，即將邁向 2021年，主題無疑仍聚焦在 5G。

疫情之下不缺席，高通仍在 12月 1日舉辦了第五屆高峰會，但也是史上頭一場線上高峰會。

在高峰會上，主角往往都是 8 系列的旗艦處理器，過往每一代總是按 Snapdragon 845、855、865 的規律依序命名，但今年卻反常地「不按理出牌」，端出了名稱獨特獵奇的新一代產品—— Snapdragon 888（以下簡稱S888）。

「『8』這個數字對我們來說很重要，過去十年，『8』一直都是旗艦平台的代表，新一代解決方案是最頂級的，所以我們也想給它最頂級的名字，」 高通資深副總裁暨行動部門總經理艾力克斯．卡圖森（Alex Katouzian）笑著說道。

在技術高峰會結束後，高通總裁阿諾安蒙（ Cristiano Amon）和行動事業部副總裁艾力克斯卡圖森（Alex Katouzian）接受亞太媒體聯訪。 唐子晴攝影

透過 S888 ，或許可窺探出高通佈局 5G 智慧型手機市場的下一步。

數據機晶片終於不外掛！8 系列第一款真正的5G SoC

高通 S888 搭載第三代 X60 5G 數據機晶片，終於不再採用外掛式，而是整合至處理器中，也是 Snapdragon 8 系列第一款真正的 5G SoC（系統單晶片），除了支援 mmWave（毫米波）和 Sub-6、獨立組網及非獨立組網外，也支援 5G載波聚合和動態頻譜共用。

談起高通終於不再採取外掛式的原因，卡圖森表示，整合兩者做成 SoC 得選「時機」，倘若散熱不夠好、量率不夠高、製程達不到，寧可選擇外掛式，而 S888 則是各種技術條件，都已經準備好。

若要說S888的「升級」， 搭載了第六代高通人工智慧引擎，每秒可進行 26 兆次運算；至於在遊戲體驗上，採用第三代 Snapdragon Elite Gaming，螢幕更新路可達 144 fps。 唐子晴攝影

雖然 S888 毫無懸念地採用 5nm 製程，但值得注意的是，上一代 5G 旗艦處理器 S65 採用的是台積電 7nm 製程，被問及此次是否轉為由三星代工，卡圖森卻未正面反駁。

綜觀市場近況，蘋果在 2020 推出了iPhone 12、iPad Air 4、新 Macbook⋯⋯ 台積電的 5nm 產能，幾乎都被蘋果的 A14 和 M1 處理器佔據。高通表示，無論晶圓代工夥伴選擇誰，都是兩三年前就已經和對方一起做好決定，但 S888 是否因此良率將受到影響，得將繼續觀察。

在會上，華碩、黑鯊科技、聯想、LG、魅族科技、摩托羅拉、努比亞、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中興等等，共計 14 個品牌露面助陣，小米創辦人雷軍更親自給出保證，即將發表的新機「小米11」將採用S888處理器，OPPO 官方也宣布， 新一代 Find X 系列手機也會搭載 S888 處理器，並於 2020 年第一季亮相。

雖然有 14 個品牌已經給出合作保證，但名單中卻未見和高通合作緊密的三星，三星下一步的動態跟回應也值得關注。 高通

高通押寶的 mmWave，終於要有起色了？

「英國的 5G 網路和 4G 相比快了 6 倍，美國則快了 11 倍，因為美國主要採用 mmWave，」高通總裁安蒙（Cristiano Amon）說道。

在會上，高通仍反覆強調在 5G 大戰中，一路主打高頻寬、高網速，更能實現「真5G」的 mmWave，反觀聯發科，把絕大多數籌碼押注在 5G 佈局初期能快速覆蓋的 Sub-6，確實也更符合全球 5G 佈局的進程，大幅吃進中國市場。

時至今日，除了美國市場外，高通全力押注的 mmWave 仍還未成為非主流，就連 iPhone 12 ，也只有在美國推出支援 mmWave 的版本。根據 GSA 8月的統計，在所有的 5G 設備中，只有 18.9％支援 mmWave，但支援 Sub-6 的設備則近 9 成。

但隨著邁入 2021 年，也是全球 5G 正式商轉的第二年，高通強調，mmWave 的佈局進展已經開始有起色，目前全球已有 130 個營運商投入在 mmWave，並還拉上日本的 NTT DOCOMO 助陣，證明「mmWave 不只美國在乎」，艾力克斯卡圖森更表示，2021 年 mmWave 勢必會有大幅進展。

高通表示，在2022 年即將舉辦的北京冬奧上，中國也將提供 mmWave 頻段 5G 網路，高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰也透露對台灣佈局 mmWave的看法。 唐子晴攝影

「我認為台灣先推出 Sub-6，之後再布建 mmWave，是很符合邏輯的作法，不同的國家有不同的策略，像是美國直接就推出 mmWave，無論是哪一種，我們都很支持，」高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰談起台灣佈建 mmWave 時說道。

雖然高通不斷強調，除了 mmWave外仍相當重視 Sub-6，但對手聯發科明年才將推出第一款支援 mmWave 的 5G 產品，隨著市場日益成熟，高通的優勢也將進一步凸顯。

中低階手機才是關鍵戰場！Snapdragon 4、6、7 系列都將出產品

除此之外，雖然高峰會往往是旗艦 Snapdragon 8 系列的專場，但仍有另一個焦點備受矚目——高通在中低階產品線的佈局。

即便聯發科在去年 11 月推出第一款 5G 處理器天璣1000，就是要和高通角逐5G高階手機、甚至旗艦機種市場，但採用的廠牌和機種屈指可數，高通仍是 5G 旗艦高階市場的穩固贏家。但反過來說，在中低階市場上，卻被聯發科大幅超車。

聯發科推出主打中低階的天璣800、700後，已經陸續被OPPO、紅米、realme、華為、中興等廠牌採用，但高通在中低階市場的佈局，只有一款在 6 月推出、對應的 S690，即便高通先前已經宣布，2021 年將推出搭載 Snapdragon 4 系列的 5G 手機，但到今日仍沒有進一步消息，佈局力道薄弱。

「我們預估 2021 年 5G 手機將出貨 4.5～5.5 億支，需要有更廣的產品組合，Snapdragon 4、6、7 係列都會有新產品推出，高通未來在售價 250 元至 1,000 元美金的 5G 機種都有佈局，希望推出大家都負擔起的產品，」卡圖森透露。

他更提出了一項新說法—他觀察，如今每一年的旗艦處理器，生命週期開始變長，有一些廠商會再推出一年後採用，旗艦處理器的定位，就開始轉為高階處理器，或許未來這一種作法將更將頻繁，也不失為推出更平價 5G 手機的一種作法。

責任編輯：錢玉紘