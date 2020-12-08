台灣人工智慧實驗室運用AI，預測帕金森氏症等不可逆的疾病，幫助病患及其家屬提早準備。

「這根本不是一個疾病，而是一齣悲劇小說。」電影《愛情藥不藥》裡面，一位患有帕金森氏症（Parkinson's disease）第四期的病人家屬，對著男主角傾訴自己身為患者丈夫的情緒：「她將無法自己穿衣服，你也可能需要打理她的排泄物，最終她的生活將失去控制。」

帕金森氏症是一種腦部退化疾病，依照發病的不同階段，患者會產生不同程度的症狀，唯一相同的境遇是，任何人一旦出現這個病狀，都是不可逆的。

「這會嚴重影響身邊家人的生活，所以我們希望透過科技的方式來預測，」台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾說。

台灣的下一步，前進精準醫療藍海市場

在AI的大傘下，智慧醫療（Smart Health）是近年來的熱門選題，其中精準醫療（Precision Medicine）能透過基因定序的方式，以及各種資料的搜集，以提供患者更精準的疾病預測，成為各方投入的新戰場。

根據美國研究顧問公司Frost & Sullivan預估，到了2025年，全球精準醫療市場規模將達到1,300億美元（約近4兆元新台幣）。

有別於常見的「精準醫療」一詞，杜奕瑾更偏好使用「精準健康」（Precision Health），因為「Health」這個詞，可以傳遞這個技術能夠帶給病患全面性的照顧之意，而非只有「治療」一個環節。

台灣人工智慧實驗室利用基因定序結果推測出蛋白質結構，並藉由AI演算法，進行藥物化合物與蛋白質結構的親和力模擬（即模擬藥物在人體內的狀態），以確認藥物在蛋白質上是否能產生作用，協助研發「精準健康」的解決方案。 在此圖中，團隊將模擬結果以3D視覺化呈現，紅色的深度代表結合次數愈多（熱區），實驗室便會針對這些熱區，再進行後續研究。 台灣人工智慧實驗室提供

至於台灣人工智慧實驗室何以選定醫療領域，杜奕瑾用了「靈魂之窗」一詞來解釋。

「靈魂之窗重要的不是窗，而是『靈魂』。」台灣擁有世界一流的代工技術，可以製作出各種低成本的終端裝置，用於觀看、記錄，這就是「窗」的概念。然而，真正有價值的應該是背後這些看不見的靈魂，「當終端裝置填入了軟體、滿足了使用情境，並進行各種分析，真正解決了大家的問題，這才是藍海市場啊，也才是台灣下一步該走的路。」

龐大數據資料，結合「窗與靈魂」

因此，看好台灣已擁有一群優秀的軟體工程師，加上1995年上路的全民健保，已積累龐大的數據資料，再配合國內頂尖的醫療技術所留下來的高質量分析結果，杜奕瑾認為，當窗與靈魂結合起來，將可以讓醫療資源做更有效的利用，也有助於提升醫生的診斷品質。

「任何決策都必須有科學根據，醫療場景也是。」未來，醫師給予病患的診斷、用藥和療程，都可以在參考患者的各種數據資料，包括生活型態資料（Lifestyle Data）、健保資料及基因定序等分析之後再下定論，才能更精確地符合患者個人的需求。

針對前述帕金森氏症的精準健康計畫，杜奕瑾表示，台灣人工智慧實驗室目前已與臨床醫師展開合作，利用台灣人體生物資料庫的生物晶片「TWB2.0」（包含70萬個基因變異位點），配合已發病患者的資料，在實驗室開發的分析平台TAIGenomics上，運行其自行研發的分析工具GenEpi，找出與臨床發病者有最大關聯性的基因變異位點。

未來，透過更多的實驗室驗證進行篩選後，希望能夠進一步產生帕金森氏症的風險預測工具，協助更多人提早進行人生規畫。

杜奕瑾認為，透過科技的方式預測疾病，可以讓醫療資源做更有效的利用，也有助提升醫生的診斷品質。 蔡仁譯攝影

基因預測後，跨足全球市場的挑戰

不過，這項計畫也有自己的挑戰。因為在遺傳檢測的協助下，目前得出的結果，僅能用於預測罹患帕金森氏症的高風險患者，對於如何延緩發病時間、發病後的各種治療方式等，就不是單純的基因定序這麼簡單，還需要臨床團隊長時間的配合、長期記錄患者的治療狀況，搭配基因定序的資料進行演算，才有機會做到針對病發患者該採用何種治療方式，也就是精準健康的建議。

儘管Taiwan AI Labs目前的帕金森氏症計畫，是立基於本土的基因序進行研究，然而杜奕瑾言談間流露出更大的企圖心。

首先，這項計畫將跨出台灣，嘗試整合全球針對同一症狀進行的精準健康研究，做出更多的比對，深入了解不同人種在同一症狀上的差異性，期待能在預測上有更全面的判斷。

其次，台灣人工智慧實驗室也打算將精準健康計畫的觸角延伸到遺傳疾病、超級細菌抗藥性和其他慢性病的研究上，「利用AI，解決醫療場域裡難以解決的問題，正是我們的責任。」

最後，杜奕瑾提醒，AI領域和醫療領域的人才如何銜接，也是智慧醫療發展的一大難題。他建議，由醫療領域的人才來學習如何「說AI」，會是比較務實的作法，因為他們比誰都知道，在醫療流程裡，哪些部分可以透過AI的幫忙來加快腳步。

有了共同的「AI語言」作為溝通基礎，擁有AI技術的同仁不僅能接收指令、也能反饋一些想法予醫療領域的同事，雙方共同打造出各種導入AI的醫療應用場景。