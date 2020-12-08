隨著數位化的來襲、消費者行為出現改變，總發行量曾與聖經、哈利波特並駕齊驅的IKEA紙本型錄，在發行70年後即將正式走入歷史。

瑞典家具龍頭宜家家居（IKEA）今天表示，由於消費者逐漸轉向數位版本，旗下發行70年、深受歡迎的年度紙本型錄將正式走入歷史。

IKEA紙本型錄供消費者一窺當代家居風貌，深受歡迎，2016年以32種語言在全球發行2億本，發行量達到顛峰，但由於近年線上購物激增，閱讀紙本型錄的人愈來愈少，IKEA表示，已「 做出決定，鄭重結束IKEA紙本型錄的風光生涯 」。

IKEA臉書

英特宜家系統（Inter IKEA Systems）總經理格魯斯（Konrad Gruss）向法新社表示：「 經過70年的傳統，我們已決定停止發行。我們之後不會再印這本型錄，也不會發行數位版本。」

格魯斯稱這是一項「 感傷但非常理智的決定 」，因為「 消費者行為出現重大轉變」，如今也選擇「 在網路上、應用程式和社群媒體中互動」。

IKEA於2000年起發行數位版本型錄，不過未來也將停止更新。

首本型錄由創辦人親自彙整，總發行量與聖經、哈利波特齊肩

人們提到IKEA型錄總發行量時，也常拿聖經、可蘭經和「哈利波特」（Harry Potter）系列小說發行量與其相提並論。

據IKEA說法，IKEA的第一本型錄是由創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）於1951年親自整理而成，當年印製28萬5,000份，在IKEA成立的瑞典南部地區發行。

IKEA創辦人Ingvar Kamprad 截圖自Twitter

格魯斯表示，雖然過去4年公司持續討論型錄去留，不過是在過去幾個月討論2022年版本型錄時做出最後決定。

格魯斯說，IKEA型錄對自己和其他跟著公司一同成長的員工來說，是IKEA非常重要的一環，不過也占公司行銷預算很大一部分。他說，停止發行紙本型錄後省下來的錢會用來花在網路和其他管道的行銷活動上。

他表示，IKEA也正在著手製作較小型的印刷出版品，著重於提供家居擺設的靈感，預計明年在各個店鋪推出。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：中央社