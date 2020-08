IKEA動森型錄爆紅,連帶捧紅IKEA2021型錄!整理1951~2021歷年IKEA型錄,告訴你其實在動物森友會型錄出現前,這本「DM」就很紅了!

宜家家居(IKEA)8月20日於Facebook上發布「動森型錄」,以近期超夯遊戲「動物森友會」為場景,活用島上的角色、家具,重現2021年IKEA型錄。

藉著遊戲的熱度,這則貼文發布3天內累計超過2.2萬次按讚、5,500則留言,超過1.2萬次分享,還引來國外媒體《Engadget》報導,炒熱2021年IKEA型錄的話題。

耗費7成行銷預算!IKEA憑「型錄」打造產業影響力

如果去逛IKEA,應該都會注意到店內擺放、厚厚一疊的型錄(IKEA Catalogue),自1951年「創刊」,已發行超過70年,被IKEA視為重要的行銷工具之一。《Forbes》認為,IKEA型錄是「為顧客者提供裝潢創意,設計方向和生活方式的想像。」他不只承擔公開新品訊息的任務,更是品牌用來表達理想居家生活樣貌的途徑。

IKEA藝術總監Zara Blomqvist表示,為了製作這300多頁的型錄,公司每年投入超過200多名人力,耗時約10.2萬小時,收集有關房屋面積、文化態度與個人習慣等資料。官方資料統計,IKEA曾為了出版型錄,而耗費了年度行銷預算的70%。

據《QUARTZ》報導,2017年IKEA型錄在全球印刷了超過2.03億本,以超過15種語言、為72個地區發行不同的版本,與跟《哈利波特》《古蘭經》並列為世界上發行量最大的圖書之一。《Dailymail》曾報導,每年IKEA發布型錄的當月,都可以看到該公司的收入大幅成長。

70年歷史的IKEA型錄,見證了你我的生活如何改變

70歲的IKEA型錄,見證了人們家居生活的改變,包含寵物成為家人、植栽成為居家必備品、親子共樂、三代同家等觀念,都在型錄中留下足跡。

以下帶大家回顧IKEA於1951~2021年的型錄封面,其中有IKEA許多有趣的「第一次」:

1951~1956年

1957年

IKEA型錄封面第一次出現「寵物」,表示愈來愈多寵物進入人類的生活,成為家庭成員的一份子。

IKEA Catalog

1958~1960年

1961年

IKEA型錄封面開始以更繽紛的色彩呈現,也放大「場景」為主要封面的呈現元素。

IKEA Catalog

1962年

IKEA型錄封面圖片,第一次以「滿版」設計呈現。

封面上的「MTP書櫃」是當代經典作品,風格既現代、美觀又實用,為IKEA帶來了可觀營收。因為開發這款木製產品,使IKEA和波蘭供應商之間建立了牢固的合作關係,是IKEA至今能保持低價、可負擔價格的重要原因。

IKEA Catalog

1963~1969年

1970年

IKEA型錄封面開始出現「人」。

IKEA Catalog

IKEA Catalog

1972年

IKEA開始嘗試在封面型錄上露出「售價」。

IKEA Catalog

1973年

IKEA開始將單寧牛仔布料用於製作家具,也掀起了「躺椅」的風潮。型錄封面的TAJT多功能躺椅,也顛覆了人們對於椅子的普遍認知。

IKEA Catalog

1974~1976年

1977年

開始將「IKEA」大字壓在封面型錄上方。

IKEA Catalog

1980年

IKEA型錄封面第一次出現「小孩」,象徵家具開始注重孩子的使用需求。像是IKEA的經典KLIPPAN沙發,就主打能承受孩子站立於其上方,材質卻又柔軟到讓孩子能在上面睡著。

IKEA Catalog

1981年

IKEA創辦人英格瓦·坎普拉德(Ingvar Kamprad)登上型錄封面,是第一次也是唯一的一次。

IKEA Catalog

1982~1987年

1988年

IKEA型錄封面第一次出現4位數的售價。

IKEA Catalog

1989~1997年

1998年

IKEA型錄第二次以孩子為主角,但意義相對於1980年又更不同。因IKEA於1997年推出「兒童宜家」(Children’s IKEA),表示「孩子是世界上最重要的」,開發、推出一系列有利於孩子協調、社交和創造能力的產品,並開始在店內設置遊樂區、兒童房、嬰兒區和特色餐點滿足兒童需求。

IKEA Catalog

1999年

IKEA型錄現在的封面設計在這一年定型。大「IKEA」字樣壓在封面上方、藍黃的品牌LOGO等設計元素,都可在後續幾年中看到。

IKEA Catalog

2000年~2013年

2014年

IKEA型錄第一次以「食物」為封面主題。

IKEA Catalog

2015年~2020年

IKEA型錄每年都透露了其對未來生活方式的改變、洞察,像是IKEA曾在2017年預測了「小公寓」的生活將成為主軸;2019年更發表了《居家生活報告》,探訪22個國家、訪談22,000人,發現晚婚、推遲生育、壽命延長產生更多多代家庭等趨勢,於2020年發布了以「7種不同生活型態的家」為型錄主題。

去年,IKEA也洞察到人們越來越重視「睡眠品質」,推出以「超前部署完美睡眠」為主題的年度型錄,藉由洞察生活方式的改變,不斷貼近人們的生活需求,推出更多能解決人們痛點的產品。

2021年

今年IKEA最新的型錄封面,主題為「改善每日家庭生活的手冊」(A handbook for a better everyday life at home),目標是讓每個人都能中享受,並從中發現好用的物品。

小空間,不該是你生活的代名詞。

IKEA認為,面對瞬息萬變的生活,人們將需要更多的新思維、新視角。該書提供了許多的新生活提案,例如:打造在家工作的空間奇蹟、有趣的小小孩共享房間、設計個充滿愛的餐廳、適合爸媽與孩子的臥房,並提供了「怎麼做」的實際教學,讓你更簡單、更快速、在小幅預算下,創造更好的家庭生活。

IKEA catalog

IKEA型錄將於8~9月開始在分店附近的部份地區發送,你也可以到店免費索取(點此可查詢各分店地址、營業時間),或於IKEA官網瀏覽線上型錄。

資料來源/Business Insider、Quartzy、Forbes、News.com.au、Dailymail、IKEA、FastCompany

責任編輯:林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自:八分生活