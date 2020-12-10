號稱東京最大的「無印良品有明花園店」日前開幕，不僅將「向陽之家」放進賣場裡，讓顧客能夠體驗居住環境，更提供客製化的計量商品，為環境生態付出一己之力。

堪稱日本關東地區賣場面積（4628.75平方公尺）最大的無印良品，12月3日在東京都江東區有明花園（Ariake Garden）開幕，這間店不僅把一棟原比例房屋搬進賣場展示，連洗碗精都稱斤論兩銷售。

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一樓賣場主打生鮮蔬菜等食材，三樓為知名人氣商品衣服鞋子、化妝品等日常用品，其中最令人注目的是二樓提供的居住空間全新服務，主打全面及部分裝修改造、DIY素材及獨棟房屋建造服務。

在家工作普及，都市及田園間居住自由選擇

此項服務名稱為無印良品的「向陽之家」、「無印良品小屋」獨棟房屋建造。現今日本，「在宅勤務」及行動辦公逐日普及，上班族可自由選擇工作地點，居住空間亦無須局限於城市，渴望鄉村恣意生活的民眾開始評估在都市及鄉村地區間來回居住的可能性。

為了讓客戶能實際體驗居住情況，無印良品特別在此賣場裡建造原尺寸大小的樣品屋（工事價格未稅1615萬日圓，相當台幣438萬元）。

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無印良品東京有明店店長在接受媒體訪問時表示，其實在食衣住的部分無印良品提供的商品非常多，賣場最主要想推薦無印良品「住」的空間服務。

其實，無印良品在居住空間與很多廠商都有合作過，包括日本公宅出租機構「UR賃貸」的無印風出租住宅。而本次賣場所展售的「向陽之家」、「無印良品小屋」則是希望實現與地方共生，促進地區活躍。

義大利麵、咖啡、洗衣劑都能計量選擇，要多少買多少

無印良品有明花園店另一個特別服務，就是提供客製化的計量商品，現場從食物到日用清潔品，都能依照消費者的需求量，滿足想嘗鮮心情。

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以五穀雜糧豆類為例，來店顧客只要依照現場指示操作，自行裝添需要的克數再放到電子磅秤上按壓商品編號，就會自動跑出價格標籤。洗衣精、清潔劑及洗碗精等商品，則由店鋪人員操作，就算只想買100ml也是可行的，而裝盛的瓶子也不限使用無印良品的空罐，可自行攜帶寶特瓶以減少包裝材料的使用。

自動化結算技術，減少人為接觸風險

位於賣場一樓的麵包銷售區則是導入最新的自動結算系統，由機器自動掃描客戶放置於托盤上的麵包商品並進行價格計算，就連放在不透明紙袋裡的麵包也能清楚的辨析，相當厲害。

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無印良品表示導入此自動結算系統能縮短結算作業，也能盡量避免人群密集情況。除此之外，為落實減少面對面接觸措施，消費者從網路或店舖下單的商品無須透過服務人員，可自行於店外的置物箱取貨。

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無印良品有明花園店最大宗旨就是：所有居家空間的用品都可以在本店買到，而為了避免「三密」（密閉、密集、密接），也導入不少創新服務。從銷售居家物品到成為一種住宅風格，無印良品在品牌意象上的經營可說是相當成功的範例。

責任編輯：文潔琳

資料來源：Walker Plus、Fashion Press、Asahi News、IT Media、UR