迎向AI時代，臺灣各界必須建立AI思維，推動AI產業化、引領產業AI化，攜手合作，建立臺灣成為全球AI的技術與應用創新基地，迎向AI大未來。

人工智慧（AI）已是下世代不可或缺的關鍵科技，更是引領臺灣產業升級轉型的重要技術。有鑑於此，經濟部工業局在日前舉辦「2020 AI Day」，並以「智慧未來X百業齊揚」為主題舉辦大型論壇活動，現場邀請合作夥伴國研院國網中心主任史曉斌、台灣人工智慧學校代理執行長蔡明順、臺中榮民總醫院重症醫學部部主任吳杰亮、鈺創科技董事長暨執行長盧超群、資策會副執行長楊仁達、中華軟協AI大數據智慧應用促進會會長張榮貴等重量級產學專家，聚焦鏈結跨領域、跨技術、跨市場三大面向，深入剖析AI科技的前瞻趨勢，揭開未來產業的新樣貌，期能協助更多科技新創或產業掌握AI最新趨勢，大步邁開，迎向AI時代。

政策全面啟動 擘劃臺灣AI產業完整發展藍圖

經濟部工業局局長呂正華致詞時，首先引述麥肯錫的資料提到，AI將帶來比工業革命快10倍、規模大300倍、並產生3,000倍衝擊的變革，因此政府幾年前就積極啟動AI行動計畫，2020年更將聚焦六大核心戰略產業，把過去幾年在AI累積的產業應用成果複製輸出，未來更將就人才培育、新創孵化培育、AI產業國際化、AI應用落地與ICT產品AI加值等五大重點，強化我國AI產業的發展。

經濟部工業局呂正華局長 數位時代/攝

經濟部次長林全能接著指出，AI對未來科技發展與日常生活都帶來莫大的影響，產業也正在加快腳步推動數位轉型時也將AI視為最重要工具。值此關鍵時刻，臺灣政府力推AI相關政策，促成各個領域發展出許多AI解決方案。以過去累積的成果為基礎，未來政府將持續協助產業，跨技術整合創新更多解決方案，跨領域整合打造更多智慧應用，促使產業可以連結AI、擷取5G、IoT等的龐大市場商機。

經濟部林全能次長 數位時代/攝

行政院執行秘書蔡志宏就「臺灣AI行動計畫」的成果具體指出，今年「AI HUB計畫」的應用成果比往年更貼近實際生活應用需求，凸顯臺灣AI應用的創新更加成熟且符合需求；另外，「AI GO計畫」也透過出題解題、企業培訓、向下扎根三大主軸，由209題產業出題，309團隊解題，在15大應用領域，創新發展出161個AI解決方案，培訓逾4,200位實戰人才，展現計畫成果的良好實績。展望未來，行政院將持續推動相關政策，把已經凝聚起來的能量，從建立更強大的AI晶片設計產業等方向，讓臺灣可以在AI領域推動更大的創新。

行政院科技會報蔡志宏執行秘書 數位時代/攝

產業推動AI須從建立思維開始

政府政策力推之下，產業界與學術研究機構也加強投入AI領域。在論壇中，史曉斌主任首先談到，TWCC臺灣AI雲堪稱AI領域的超跑，目前已經執行超過一千個研究，累積使用了1,612萬小時的GPU運算能量，等同於價值16億元新台幣的產學合作效益。

TWCC臺灣AI雲強大的運算資源，可作為臺灣發展AI的基礎設施，而台灣人工智慧學校則積極推動臺灣的AI人才培育。蔡明順指出，迎向AI，臺灣正在進行一次大規模的人才升級工程，要成功為之，必須從思維上進行改變，以「總裁的心、高管的腦、老師傅的手、基層的腳」打造創新產業的DNA。由於臺灣具備深厚的半導體與資通訊科技能量，並且擁有世界頂尖水準的醫療服務，相信可以成為全球智慧製造與智慧醫療的創新基地。

呼應蔡明順的AI思維看法，吳杰亮以台中榮總發展AI的歷程為例指出，台中榮總自2018年開始推動AI戰略，也是先從整體文化塑造AI思維開始，然後再規劃醫院短中長期的智慧醫療路線，最後落實「一部一科一室一AI」的具體作法。即聚焦部科主題、跨科組合、媒合外部等方向，以研究、產業合作應用、醫療作業應用為三大主軸，建立院內的AI大數據資源配置，透過完整的策略，台中榮總2020年共計有23部科，提出29個AI專案，全面啟動台中榮總的AI創新之路。

盧超群董事長則以其長達40年在半導體領域的經歷指出，臺灣半導體產業有台積電這個大太陽之外，未來5~10年應該乘著AI浪潮，在IC晶片領域建立更強大的競爭力，就此，他從技術面發展提出「ISA」概念，為與會者點出技術創新的最佳路線。I為「IC Design with Intelligent」(智能化IC設計)、E為「embedded software technology」(嵌入式軟體科技)，A有3個方向為「演算法(Algorithm)、架構(Architecture)與人工智慧(AI)」。

楊仁達副執行長以AI HUB攻產業升級轉型為主題進行演說時提到，資策會積極就「企業AI導入」、「助攻新創AI實證」、「促進AI跨界共創」等面向，加速臺灣實現AI產業化與產業AI化；張榮貴會長則談到，大數據、智慧應用、移動裝置、雲端運算（大、智、移、雲）已觸動企業數位轉型的神經，臺灣各界都必須啟動AI思維，以AI推動數位轉型，發展創新智慧應用，開創新未來。

毫無疑問，AI已經成為邁向未來最重要的技術之一，臺灣產業如何以AI創新擷取智慧商機，成為引領人類邁向智慧生活的關鍵要角，是現在產官學研必須共同思考的議題，才能攜手合作，迎向AI大時代。

國研院國網中心 史曉斌 主任 數位時代/攝

台灣人工智慧學校 蔡明順 代理執行長 數位時代/攝

臺中榮民總醫院重症醫學部部主任 吳杰亮 數位時代/攝

鈺創科技董事長暨執行長 盧超群 數位時代/攝

資策會 楊仁達 副執行長 數位時代/攝

中華軟協AI大數據智慧應用促進會 張榮貴 會長 數位時代/攝

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