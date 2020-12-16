遠銀攜手鼎恒數位科技 ，推出「HR FinTech生態圈計」，將原本要耗費大量人力、紙本的人資作業數位化，加速報到等手續，節省更多資源。

大家都有這樣的經驗，新進員工報到，光是要開戶、設定計薪撥款等程序，如果沒有足夠的數位化基礎，人資通常要耗費至少一小時以上辦理。

根據經濟部統計，台灣約有149萬家中小企業，絕大多數因為資源有限，推動數位轉型步伐緩慢。遠東商銀旗下的社群銀行Bankee，攜手遠東集團跟MAYO鼎恒數位科技合作，將金融結合人資系統推「辦公室金融」，他們究竟想解決什麼問題？

五分鐘設定薪轉戶，遠銀做「辦公室金融」要解決什麼痛點？

遠東商銀跟MAYO鼎恒數位科技合作，推出「HR FinTech生態圈計畫」，是將遠銀社群銀行Bankee的金流服務，跟MAYO的Apollo人資系統串接，打造無紙化報到流程。

MAYO鼎恒數位科技成立於2013年，是一家專注於人力資源領域的公司，旗下開發的產品，包括Apollo雲端人資系統、STAYFUN員工福利整合平台，曾獲得勤業眾信（Deloitte）評選「亞太區高科技、高成長500強企業」第41名、台灣第5名。

業者表示，數位化能力不足的中小企業，每月需要耗費很多時間在人工核算薪資，除了沒效率，還可以會出錯，這套合作模式，可以解決新員工報到開戶耗時、計薪撥款耗工、企業員工之間帳務處理麻煩等三大痛點。

遠東商銀跟MAYO鼎恒數位科技合作，推出「HR FinTech生態圈計」，是將遠銀社群銀行Bankee的金流服務，跟MAYO的Apollo人資系統串接，打造「無紙化報到流程」。 遠東銀行

能將至少需耗時一小時的報到流程，縮短到5分鐘，就能在人資系統線上完成薪轉開戶，省去換平台、資料轉換、跑銀行的作業，同時還整合了人資系統，能同步掌握請假、出勤紀錄，大幅提升HR作業效率。

同時，也整合MAYO的「STAYFUN員工福利整合平台」，平台上有超過一萬家的特約商店、專屬商城、團購、各式活動報名支付，等多種企業員工間金流交易場景，透過Bankee社群銀行的串接，能夠快速處理員工之間的金流往來。

科技公司、零售業者都開始發展金融服務，這讓金融業者威脅感大增，與異業合作，將金融服務與生活場景串聯的「生態圈」概念非常熱門。

遠東銀行就是投入其中的業者之一，他們的策略是與新創、科技公司合作，將業者的服務，串接到旗下數位帳戶Bankee平台上，以自身對金融法規的熟悉，處理後端的金流服務，協助業者的服務快速落地，也能藉由提供更多服務，接觸到新客戶，這次遠銀跟MAYO的合作，就是將生態圈的觸角，延伸到「辦公室金融」。

助新創解決人資人力不足問題，不到3個月募集百家企業加入

遠東商銀執行副總經理林建忠表示：「中小企業越蓬勃發展，台灣競爭力就越強，遠東商銀秉持社會企業責任，同時給予中、小、微型企業支持，幫助台灣中小企業從內部升級，啟動數位轉型。」

Bankee社群銀行以銀行即服務模式（Banking-as-a-Services，BaaS），把金融服務嵌入HR生態圈，就是要幫助台灣中小企業數位轉型。

遠銀表示，HR FinTech生態圈企業招募起跑後，不到3個月就有百家企業加入，其中包括京盛宇、日月五角堂（記憶旅店）等零售服務業，據統計，目前加入的企業，23%零售服務、22%科技業、17%為傳產製造、19%其他專業服務，各產業類別都有。

金融新創BZNK必可企業募資，也是加入HR FinTech專案的成員企業之一，共同創辦人林滄億與林彥君分享表示，BZNK業務同仁遍及全省，對於員工獎金發放、進修補助、員工繳納團體課程費，都是填寫線上表單、再匯款，耗時耗工沒效率。

「加入HR FinTech生態圈，從日常人事管理及員工福利開始數位化，」林滄億認為，這項服務的優勢，是可以幫助新創公司克服人力精簡、人資人力不足的問題。

京盛宇現代食茶創辦人林昱丞也分享，旗下門巿遍及台北、新竹、台中，「往後就算新進同仁在異地報到，也能落實無紙化報到、５分鐘完成薪資帳戶申辦。」

MAYO鼎恒數位科技創辦人簡士評有信心的表示：「這只是個開始！」他補充：「這次我們的HR FinTech計畫，就是希望共創新服務、共享回饋中小企業、共好幫助企業加速落實數位轉型，讓企業用最小的成本，換得最大的數位轉型效益。」

責任編輯：錢玉紘