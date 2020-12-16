展望2021年，萬事達卡在分享了對於未來金融創新趨勢的看法，從數位貨幣到開放銀行，他們對於未來的金融科技還有那些想像？

2020是很特別的一年，疫情影響下，人們不得不改變許多生活習慣，盡量減少實體接數，降低病毒傳播風險，而「金融支付」就是樣貌改變最多的領域之一。

萬事卡台灣區總經理陳懿文觀察，在萬事達卡2021年經濟洞察報告中，可以看到有50%的亞太區受訪者，表示自己比以往減少現金的使用，「且有80%受訪者表示會持續使用新型態的支付方式。」顯示疫情下的新生活方式，影響持續留下。

展望2021年，萬事達卡也在新加坡金融科技節（Singapore Fintech Festival），分享了對於未來金融創新趨勢的看法。

萬事卡台灣區總經理陳懿文觀察，在萬事達卡2021年經濟洞察報告中，可以看到有50%的亞太區受訪者，表示自己比以往減少現金的使用。 萬事達卡

趨勢一：數位貨幣影響力大增

中國在2020年五月宣布，發行全球首款「中央銀行數位貨幣」——數位人民幣，在全球引起熱。萬事達卡觀察，未來的支付型態，將會有大幅改變，全球有八成央行都投入研究數位貨幣（CBDC）。

台灣央行已經完成「批發型CBDC可行性技術研究」，從2020年九月開始，展開為期2年的「通用型CBDC試驗計畫」。萬事達卡認為，要驗證數位貨幣概念，目前仍缺乏一個完善的測試環境。

因此，萬事達卡開發出了一個央行數位貨幣虛擬測試平台 （CBDCs），能夠營造虛擬測試環境，模擬央行數位貨幣在央行、商業銀行、第三方服務供應商之間的支付網絡，可以協助各國央行與全球合作夥伴，進行數位貨幣交易評估、測試與監測，加速推動央行數位貨幣實現更安全可靠的發展。

趨勢二：金融服務無所不在，開放銀行議題夯

開放銀行風潮持續在全球發酵，金融服務將不再受限於銀行，而是會變得無所不在，開放銀行的概念，就是在消費者的同意下，將金融資料開放，透過Open API（開放應用程式介面）與TSP業者交換數據，讓金融服務不限於在銀行通路取得。

台灣目前已經進展到第二階段的「客戶資料」，不過萬事達卡認為，現在數據開放的時代，隨著開放銀行的發展，將會碰到多項挑戰，如同數據傳輸安全性、交易疑慮與客戶抱怨的處理標準、不良的使用者身份驗證等問題。

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萬事達卡提出一套「開放銀行解決方案 」，舉例來說：「Open Banking Protect」可以呼叫嫁接在金融機構與第三方服務商之間的API時，能提供更好的潛在風險評估；「Open Banking Connect」能提供簡化跨金融機構與跨境支付、轉帳與資料使用的流程。這些工具，能解決開放銀行生態圈發展多樣的需求，增加銀行與服務商合作的流暢度，提升數據傳輸安全性。

趨勢三：落實普惠金融

萬事達卡認為，所有的企業都應該要朝數位商務的方向轉型，才能在快速變化的局勢下保有正向成長的彈性，以及抵禦風險的能力。萬事達卡觀察，中小型企業營運經常面臨資金週轉問題，靈活的資金運用對於微型攤商來說更是一大挑戰。

內部推出「微型企業信用額度計畫」，透過數位系統提供信用額度給小型攤商，同時提供適合的訓練幫助微型商戶成長，也協助業主建立信用網絡，提升取得其他金融服務的機會，讓微型攤商更容易取得資金靈活運用，有效幫助商戶永續經營，加速邁向數位普惠金融的世界。

趨勢四：客製化金融禮遇

在選擇多元的時代，如何透過更符合消費者需求的獎勵計畫，來有效提升顧客忠誠度，將會是未來商務服務端面臨的最大課題。

萬事達卡旗下的「消費禮遇平台」，透過消費數據分析演算法，提供最適合持卡人喜好的禮遇回饋選項，讓持卡人自由靈活的享受個人想要的禮遇。當消費者能夠擁有最符合個人需求的服務與消費體驗，不僅能提升消費者對於商戶的忠誠度，同時也能提升消費者使用支付卡的黏度，打造三方三贏的局面。

趨勢五：告別密碼，支付安全再提升

金融服務數位化程度提升，也伴隨著消費者的不信任，且詐欺的形式也快速的改變，傳統的風險預測已不足以抵擋這些危機。

現在的挑戰是，消費者使用信用卡付款時，經常需要透過親筆簽名或手動輸入密碼，作為身份的驗證，但在疫後時代，非接觸商務已成顯學，如何減少接觸又能保障交易安全將成為挑戰。萬事達卡的生物行為識別化技術（Nudata），將生物識別晶片結合指紋認證技術帶到信用卡上，提升交易順暢度以及安全性，讓簽名與密碼將成為歷史，減少因為簽名造假等造成的損失。

同時，也透過即時的數據與資料分析API，結合AI智能風險偵測（Brighterion）打造人工智慧機器人隨時監測交易環境，偵測潛在風險並及時阻擋詐欺事件產生，減少交易疑慮與不必要的成本開支產生。