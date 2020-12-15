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輝瑞疫苗全美開打，疫情緩和現曙光？但這22項職業恐怕回不去了

2020.12.15 by
陳建鈞
輝瑞疫苗全美開打，疫情緩和現曙光？但這22項職業恐怕回不去了
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美國輝瑞疫苗於本週正式開始接種，疫情緩和似乎已近在眼前，但研究報告指出，一些受到疫情衝擊的職缺，可能再也回不去了。

製藥大廠輝瑞與德國BioNTech攜手開發的新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）疫苗，本週正式在美國各地展開接種。這則消息被視為疫情緩和、甚至結束的曙光，但受到疫情顛覆就業市場，可能已經無法回到過去的樣貌。

美國是目前全球受武漢肺炎之害最深的國家，確診人數突破1,600萬人，占全球案例近近4分之1，死亡人數也在本週達到30萬人以上。

光是疫情大爆發的最初幾個月，美國就有超過2,200萬人失去工作，使失業率一舉攀升至14%以上，且超過27個月找不著工作的長期失業人口數，已經從過往不到100萬的數字，在11月攀升至390萬人以上。

但即使美國食品藥品管理局（FDA）火速批准了輝瑞疫苗，預計290萬疫苗將從本週開始配送至全國各地，美國的就業市場已經在疫情威脅下遭受永久性的變革。

疫情緩和出現曙光，但這些工作可能恐怕一去不復返

美國職場資訊平台Glassdoor近期發布的《2021就業環境報告》中，點出了2021年的5種就業環境趨勢，其中一項便聲稱即使武漢肺炎造成的經濟衰退結束，部份職缺也可能一去不復返，再也不會回到疫情前的水準。

報告中指出，Glassdoor利用平台上的數據，蒐集美國徵才數大於5,000個的職缺，並比較2019年10月與2020年10月之間下滑幅度最劇烈的工作崗位，列出了22個受創最嚴重的工作，包含：

  1. 聽力學家
  2. 活動執行人員
  3. 產品展示員
  4. 眼鏡師
  5. 廚師
  6. 執行助理
  7. 美容顧問
  8. 泊車小弟
  9. 造型師
  10. 教練
  11. 品牌大使
  12. 寵物美容師
  13. 物理治療師
  14. 實習生
  15. 教授
  16. 人資
  17. 應付帳款人員
  18. 櫃台人員
  19. 講師
  20. 業務經理
  21. 會計
  22. 業務執行

Glassdoor從中歸納出 服務類工作教育工作行政工作銷售工作可選性醫療（discretionary healthcare） 工作這5大類的職缺，恐怕不會在疫情緩和後太快復甦，甚至可能已經永久減少，再也恢復不了往昔需求。

職場資訊網站Glassdoor的報告顯示，即使疫情趨緩，部份工作需求可能已經遭受永久性的打擊，再也不會恢復。
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Glassdoor首席經濟學家安德魯．張伯倫（Andrew Chamberlain）表示，疫情與經濟雙重因素造成的危機，使這次的經濟衰退與以往完全不同，疫情已經顛覆了人們的生活及工作習慣，有可能近幾年內都無法回到過去的狀況。

不單Glassdoor點出了就業環境遭遇永久變革，另一份由求職網站Indeed旗下研究單位發布的報告則將工作在疫情下分為4大類，分別是職缺不減反增的「贏家」；正呈現快速復甦的「反彈」；職缺快速減少的「受創」；以及影響不大的「不變」。

屬於「受創」工作類別的，包括文藝娛樂、旅遊等，都屬於依賴人流的產業，雖然不至於永久消失，但Indeed認為短期內這些工作不會有復甦跡象，必須等到疫情完全受控制後，才有可能再次成長，2021年可能還無法到達這個階段。

世衛組織曾表示，一個國家需要約60%至70%的人口接種疫苗，才能有效遏止疫情繼續蔓延。

疫情促使宅經濟發展，電商人力需求旺盛

除了這些遭遇重創的工作外，Glassdoor也點出需求明顯攀升的職缺，例如電商、醫療等在第一線應對疫情影響的產業都極缺人手。亞馬遜今年多次擴編人力，2020年至今已僱用多達30萬人以上。

電商領域在今年快速成長，亞馬遜迄今已擴編超過30萬員工應對疫情下需求。
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Indeed的報告同樣顯示，建築裝修、倉儲及駕駛屬於職缺不減反增的「贏家」行列，其中倉儲與駕駛就是電商領域需求旺盛的職業。外界普遍預期電商等因疫情興起的「宅經濟」產業，不會隨疫情趨緩而下滑，體驗過數位服務便利性的民眾，疫情後也會繼續使用下去。

台灣的防疫表現居全球前列，或許很難感受到美國職場因疫情重創產生的移轉，但部份轉變仍值得我們參考。擁抱數位化、加速電商發展是全球趨勢，低技能要求、事務性工作職缺的減少已是必然，疫情只不過是加速了這個過程，或許幾年後，類似的職缺轉變也將發生在我們身上。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：GlassdoorIndeedBusiness Insider

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