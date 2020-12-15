宏碁第六隻小金機「宏碁資訊服務」將於今年底送件，2021年1月登錄興櫃，這家系統整合商最大特色是掌全台最大售票平台，下一步還要推中小連鎖零售寄杯平台。

宏碁資訊服務將於12月申請登錄興櫃，2021年1月目標興櫃掛牌，成為宏碁集團第六家上市櫃小金雞。

宏碁資訊股本3.64億元，宏碁智聯持股75%，董事長是陳俊聖，核心業務是系統整合服務，以台灣資訊整合市場產值1,793億元計算，宏碁資訊市佔率2.66%。

但特別的是，宏碁資訊服務也是老牌平台服務經營者，維運金流、閱讀、購票平台，比方購票平台客戶包括寬宏藝術、年代、UDN等，是台灣規模最大的線上售票系統，搶五月天演唱會都得靠它。

宏碁資訊營運臺灣最大的線上售票系統。 宏碁資訊

總經理周幸蓉表示，宏碁資訊定位是企業數位轉型的夥伴，整合全球解決方案，促成企業數位轉型，未來期望生態經濟圈及平台經濟，目前訂閱制營收規模約3~4成，而政府營收佔比約2成，高科技業如聯發科及聯電營收佔比4成。

在平台經濟方面，周幸蓉也認為，未來將發展平台經濟，做閱讀、金流、購票平台外，也會做發展新平台，開發新場域跟市場，把這些平台模組化後，還可以根據客戶要求客製化。

她舉例，將會針對中小型連鎖手搖飲店，開發零售商店寄杯平台，以及會員積點兌換平台，這些業者無力資訊化，很可能還在手抄紙寄杯，且無法跨店取，將針對這類客戶推出服務。

宏碁資訊2019年營收47.63億元，稅前純益1.39億元，EPS3.19元，而今年前11月營收47.44億元，已經追平去年全年成績，年增率10%，周幸蓉指出，關鍵是遠距工作帶來的資訊備份與視訊會議等需要。

展望2021年，她表示智慧醫療是重點領域，包括健檢平台、重症病房、零接觸病房等，看好疫情催化需求起分，而遠距醫療應用也在評估是否投入開發。

宏碁資訊預計2021年登錄興櫃，成為第六隻集團金雞，圖為總經理周幸蓉。 王郁倫攝影

宏碁資訊今年承接中央疾病管制局標案，籌建600多家醫療院所做院內感染及抗生素抗藥性通報，成立即時數字儀表板「台灣醫院感染管制和抗藥性監測系統（THAS）」，她透露，宏碁也即將幫疾管局開發第二套系統。

目前台大已是宏碁資訊客戶，2021年目標拿下台中榮總及義大等醫院，她預估，醫療目前營收佔比仍很低，但2022年期望成為營收佔比1成的重要應用領域。

責任編輯：蕭閔云